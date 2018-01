Cine

Otras películas

Hasta fines de enero

Avda. Figueroa Alcorta 3415

MALBA cine

Entrada $60

Además de las películas que hay en las salas comerciales, el circuito alternativo presenta tí- tulos importantes que, desgraciadamente, suelen pasar inadvertidos. La sala del MALBA no sólo presenta un genial ciclo de comedias románticas del que dimos cuenta la semana pasada sino también algunos estrenos exclusivos que representan una refrescante alternativa al cine mal llamado comercial. Hay tres películas que han tenido, sí, estreno en salas -pocas, restringidas- en los últimos meses. Uno de ellos es Al centro de la Tierra, de Daniel Rosenfeld, en la línea divisoria entre el documental y la ficción, sobre un hombre que trata de inculcar a su hijo, en un lugar bello y apartado de la geografía argentina, su pasión por los ovnis (sábados a las 20). Otro, Lo sentidos, de Marcelo Burd (domingos a las 20) retrata una rica y curiosa experiencia educativa en una pequeña localidad salteña. Y Mujer entera, de Ulises de la Orden, trabaja sobre la trata de personas con precisión y pudor, y va los domingos a las 18. Pero no es todo. Además de estos filmes, se puede ver el estreno de Pendular, bella fábula sobre el uso del espacio (viernes a las 20), o el doble programa Frida y Sergei (sábados a las 18) donde se proyectan Frida: Naturaleza viva, de Paul Leduc, y ¡Que viva México!, de Sergei Eisenstein. Y, por último, una de las mejores películas de 2017, estreno exclusivo: El ornitólogo, de JoÆo Pedro Rodrigues, cuyo punto de partida es un hombre tratando de investigar el comportamiento de ciertas aves en un lugar alejado de la mirada humana. Es una película de aventuras y un recorrido filosófico al mismo tiempo, y va los sábados a las 22.

Exposiciones

Colección Playmobil

El Museo de la Ciudad (Defensa 223) es un paseo ideal para ir con los chicos. Pero más en estas semanas, donde presenta una colección enorme, más de 2.500 piezas, de los célebres muñecos Playmobil. Se trata de las piezas del coleccionista Juan Dethloff, e incluye no sólo esos modelos que todos tuvieron, sino varias sorpresas. Además, la exhibición está curada con un cuidado notable, un verdadero juego con el visitante. La entrada es libre y gratuita, y se puede ir cualquier día de 11 a 18. E

Teatro

Casi Normales

Viernes y el domingo a las 21, el sábado a las 21,30

Corrientes 1639

Teatro Astral

Entradas desde $400

Un verdadero éxito del teatro musical contemporáneo, este drama sobre una familia que intenta mantenerse unida a pesar de una tragedia que la sobrevuela es uno de los títulos que más ha permanecido en la cartelera nacional. Esta semana hay funciones extraordinarias y, si no la vio -o quiere volver a verla- es una oportunidad notable. El elenco es perfecto en todo sentido.

Música

Palo Pandolfo y La Hermandad

Viernes a las 21

Niceto Vega 5510

Niceto Club

Entradas desde $200

Palo Pandolfo es uno de los nombres clave de la música contemporánea argentina desde que irrumpiera con Don Cornelio y La Zona a fines de los ‘80. Ahora con nueva banda, se presenta para mostrar esas líricas únicas y el juego musical que trasciende los estrechos límites del rock. Soledad Pereyra es artista invitada y el repertorio incluye lo nuevo y lo que quedó para siempre. Un gran show para inaugurar 2018.

Mintcho Garrammone

Sábado a las 21

Honduras 5317

La Tangente

Entradas $200

Un gran artista, un hombre que ha conocido la música de Brasil -pasó quince años tocando en ese país-, que maneja varios instrumentos y hace de la melodía y el ritmo un motivo de felicidad. Justamente, presenta su último disco, La felicidad es un kilombo, con una banda notable. Imperdible del sábado por la noche.

Para ver en casa

Muchos paseos en auto con Jerry Seinfield

Por Leonardo M. D’Espósito

Comedians in Cars Getting Coffee se llama la serie de episodios de no más de veinte minutos (algunos mucho más breves) donde Jerry Seinfield saca a pasear a un gran comediante en un auto clásico y toma café mientras charlan (hay una excepción, Barack Obama, que no es comediante... o casi). El esquema es de una simpleza absoluta, pero el resultado, justamente porque trabajan en esto los mayores maestros de la improvisación, es tremendo, de lo mejor que ha dado la televisión (bueno, esto es, a su modo, televisión) en años. No es periodismo, no hay guión, sólo un tipo inteligente con otros tipos tan inteligentes como él disfrutando del paseo, de la vida y del café. Hay un episodio con cada uno de los ex Seinfield (la serie, claro) incluyendo a Larry David. No faltan por ahí glorias como Steve Martin o Jim Carrey, ni las señoritas Kristen Wiig, Amy Schumer o Tina Fey. Cuidado porque genera adicción. Disponible en Netflix.

Una comedia y una tragedia policial al ritmo de la mejor música del mundo

Entre las películas más originales de 2017, Baby, el aprendiz del crimen, tiene un lugar central. Lo que comienza como una comedia de criminales -el protagonista es un joven que vive al ritmo de su walkman y conduce autos de escape en robos- va tomando un color cada vez más sombrío, hasta culminar en una justa tragedia policial. También es una comedia romántica, y se luce Ansel Elgort en el protagónico y Jon Hamm en un gran secundario. Y está Kevin Spacey (no llegaron a borrarlo).