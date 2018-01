Cine

120 pulsaciones por minuto

Desde el 17 de enero

Varias salas

Es raro, pero casi sin aviso se estrena en nuestro país esta película del francés Robin Campillo que tuvo enorme peso en el circuito de festivales de 2017 desde su paso por el último Cannes, donde se llevó el Premio Especial del Jurado, el de la Crítica y la Palma Queer, además de alzarse con casi todos los premios de los círculos de críticos estadounidenses a Mejor película extranjera (pasó en Boston, Florida, Chicago y Nueva York, hasta ahora). Por eso es que fue una de las dos grandes sorpresas (la otra fue Zama) cuando la Academia de Hollywood hizo su “lista corta” de nueve filmes de las cuales saldrán las cinco por el Oscar extranjero. En realidad, es lo de menos, porque como todo el mundo sabe el cine no es un deporte y las pelí- culas viven más -y más allá- de los galardones. Muy probablemente suceda con 120 pulsaciones por minuto. Se trata de un drama, de una historia de amor y de un recorrido político, todo a la vez y todo a enorme velocidad y con mucho ritmo, contado con urgencia aunque sin que falte precisión. Narra el deslumbramiento de un joven (un genial Nahuel Pérez Biscayart, que estuvo a muy poco de llevarse el premio de actuación en Cannes) por otro, un muchacho francés que en el París de 1990, se juega los últimos cartuchos de una vida minada por el sida para sembrar conciencia en la lucha contra esa enfermedad. Pero no se trata de una bomba lacrimógena sino de una película absolutamente vivaz, que ingresa en un mundo y lo pinta con todas sus contradicciones incluso si toma partido por él. La trama es parte del asunto: las discusiones políticas, las reuniones, la búsqueda constante de la felicidad y las luchas por lograrla están retratadas con una fuerza imparable y visceral. Estrenó ayer y es imperioso verla: ya es uno de los puntos altos de la recién nacida temporada 2018.

Música, danza y más

Amor de verano

El tema es el amor en el Centro Cultural Recoleta, todos los fines de semana (de jueves a domingo), especialmente pensado para jóvenes y adolescentes. Hay recitales, charlas, teatro, baile, karaoke y actividades especiales los domingos para chicos de 13 a 17 años. Pero es para todos y es gratis, y es divertido y romántico. También hay muestra de cómics, hip hop y varias actividades más. La programación completa está en http://centroculturalrecoleta.org.

Teatro

Falsettos

Viernes y mañana a las 23, el domingo a las 22

Corrientes 1524

Teatro Piccadilly

Entradas $450

Un hombre deja a su mujer por otro hombre. Eso no es novedad. El psiquiatra de este hombre sale con su ex mujer, lo que no sería problema. Bueno, sí lo es. Este clásico contemporáneo del teatro musical es una comedia y un drama sobre el amor y las relaciones, interesante propuesta bajo la dirección de Diego Ramos.

Música

Ana Prada

Hasta el domingo, todos los días a las 21 y a las 23,30

Gorriti 3780

Café Vinilo

Entradas $300

La extraordinaria cantante y compositora uruguaya viene a pasar unos días a este lado del Plata y se dedica a recorrer un repertorio extraordinario, que saca poesía de gran sentido de la sencillez formal. Además, acompañada por Ariel Polenta, lo que multiplica el placer de estas noches. Imperdible.

Pedro Aznar

Sábado a las 19

Sarmiento 3131

Ciudad Cultural Konex

Entrada $500

Es difícil encontrar nuevos adjetivos para describir el trabajo notable de Aznar, uno de los pilares de la música contemporánea argentina y alguien que no puede etiquetarse con el nombre de un solo género. El recital del Konex es un recorrido por esa historia, notable y aún llena de sorpresas.

Para ver en casa

► Una secuela con una trama más sólida que supera al filme original

Leonardo M. D’Espósito

Aunque la película que inventó al monstruo -y le dio el nombre de su creador- fue Frankenstein, de 1930, la mejor de las obras derivadas de la novela de Mary Shelley -además de la increíble El joven Frankenstein de Mel Brooks, obra maestra- es La novia de Frankenstein, de 1931, dirigida -como la original- por James Whale y con Boris Karloff como la criatura. Es aquí donde se crean los elementos clásicos, y es aquí donde aparece el verdadero melodrama, con la creación de la criatura mujer que interpreta la brillante Elsa Lanchester, y que se convirtió en un ícono por derecho propio. Si bien hay terror -es cierto que todo depende de la época-, la trama es más sólida y el espectador está más cerca del monstruo que del doctor. Sigue siendo una genialidad, de esas películas que no pierden nada con el paso del tiempo, y que permiten valorar la imaginación que inundaba la pantalla en la era de oro de Hollywood. Disponible en Qubit.TV.

► Una lección de actuación por parte de Sonia Braga

Aquarius fue una de las mejores películas estrenadas en 2017. Cuenta, en tres capítulos -se nota en parte que fue concebida como miniserie- la historia de una mujer madura que debe enfrentar a un consorcio de constructores que quiere demoler su casa. Pero es mucho más que eso: es un retrato preciso de un personaje único y valiente. Lo interpreta Sonia Braga en un trabajo que supera todo lo que hizo en el cine hasta ahora, lleno de inteligencia, fuerza y humor. Una joya