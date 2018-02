CINE

Las películas del Oscar Varias salas

Como todos saben, el próximo 4 de marzo se entregarán los premios Oscar, esas estatuitas que algunos creen que distinguen lo mejor del cine. No es el lugar para explicar de dónde viene esta idea un poco peregrina: sí es cierto que lo que se nomina, bueno o malo, es bastante interesante porque indica lo que la industria de cine más importante del mundo, la de Hollywood, piensa de sí misma. Como muchas de esas películas andan dando vueltas, y como hay poco o nada de cine alternativo por estas fechas (la mayoría arranca en marzo) vamos con una pequeña guía para que el fanático llegue preparado a la fiesta. De las nominadas a mejor película, dos están editadas ya en DVD. Una es Dunkerque, gran ejercicio de suspenso de Christopher Nolan (también nominado como director); la otra es ¡Huye!, pequeña gran comedia de terror de Jordan Peele (también figura como director) sobre el novio negro de una chica blanca y los extraños sucesos el día que conoce a los padres de ella. Este fin de semana se estrenó en salas Las horas más oscuras, sobre Winston Churchill en un momento límite antes de la Segunda Guerra Mundial por la que Gary Oldman podría ganar como mejor actor. Y en cartel, desde hace algunas semanas, se puede ver la ganadora del Globo de Oro y fuerte competidora para el premio principal Tres carteles por un crimen, donde aparece el número puesto para el rubro de actuación femenina, Frances McDormand, más The Post, el drama sobre periodismo de Steven Spielberg. La próxima semana van dos de las candidatas fuertes. Una es La forma del agua, cuento fantástico de Guillermo del Toro que ganó el Globo de Oro como director por el fi lme. La otra es Llámame por tu nombre, fi lme romántico de Luca Guadagnino. La semana siguiente, va la comedia Lady Bird, de Greta Gerwig (fuerte candidata como directora, aparte) y, recién el 15 de marzo, la última candidata a mejor película, El hilo fantasma, de Paul Thomas Anderson, quizás la de menos chances. No se empache.

TEATRO

Dulce pájaro de juventud

Hoy, mañana y el domingo a las 15.30 Triunvirato 4444 Teatro 25 de mayo Entrada $300 Gran texto de Tennessee Williams sobre el paso del tiempo, la pérdida y el horror a la muerte, puesto en escena por Oscar Barney Finn en uno de los teatros más lindos de Buenos Aires. De esas que hay que ver al menos una vez.

MÚSICA

Willy Crook & Funky Torinos

Hoy a las 23 Juan B. Justo 1617 Gorriti Art Centee Entrada $250 Gloria del funk y del jazz, Willy Crook está presentando su último EP, X, y además temas inéditos que formarán parte de su próximo álbum. Un conjunto de grandes intérpretes de jazz abocados a generar lo mejor de un género para escuchar y bailar. Así que sí, también es una fiesta.

Cultura Hip Hop

Mañana desde las 17 Junín 1930 Centro Cultural Recoleta Entrada Gratis Cada vez hay más hip hop en esta ciudad y por eso es interesante la movida -todos los sábados hasta el fi n de febrero- que se desarrolla en el CC Recoleta con entrada gratis. Hay duelos de DJs y beatbox, clases, baile y adrenalina a tope. El lugar es ideal para estos ruidos.

ARTE

Miró: La experiencia de mirar

Últimas semanas para disfrutar de una de las exhibiciones más lindas de los últimos años. Obras del Joan Miró más abstracto, procedentes del Museo Reina Sofía, más objetos y esculturas poco o nunca vistos en estos pagos forman parte de la exhibición, llena de color y de forma. Hay también recorridos guiados y actividades para los más chicos anunciados en el sitio del museo (www.bellasartes.gob.ar) y todo es gratuito, como corresponde.