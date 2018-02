Cine

Espanoramas

Hasta el 28 de febrero

Rivadavia 1637

Espacio INCAA Gaumont

Entrada $30

Por cuarto año consecutivo, organizado por Cooperación Española a través del CCEBA y la Embajada de España en Argentina y en colaboración con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA y el INCAA, más la curaduría de Fran Gayo -alguien que sabe muchísimo de cine y ha trabajado varios años para Bafici) se desarrolla esta muestra de películas españolas recientes, de esas que ya no se ven en el circuito comercial pero que tienen un pú- blico enorme. La variedad y la calidad están aseguradas, y hay desde documentales extraordinarios (Muchos hijos, un mono y un castillo, por ejemplo, que inauguró este festival, la original Converso o la increíble Selfie) hasta dramas contemporá- neos (No sé decir adiós, la muy interesante La vida y nada más, el retrato femenino agudo de Brava) hasta un filme de animación de diseño extraordinario como Psiconautas: los niños olvidados. Gran parte de estas obras tienen a la juventud -y a su pérdida- como núcleo: es lo que sucede con Júlia Ist, María (y los demás) o Las amigas de Agata, No faltan dos rarezas que tienden a la comedia: Abracadabra -sobre una mujer con esposo poseído en un barrio madrileño- o Análisis de sangre azul, un falso documental que se ríe de las estrategias tradicionales de ese género. Hay más y todo está bien vivo: la selección demuestra que el cine español contemporáneo es de una variedad y un peso que la distribución y la exhibición no permiten que se revele a todo el mundo, aunque lo merece. La grilla completa (también para imprimir) con horarios y sinopsis se encuentra en cceba.org.ar/espanoramas-2018/

Teatro

Automenaje

Viernes a las 23

Corrientes 1660

Paseo La Plaza

Entrada $400

Damián Dreizik, un comediante extraordinario, vuelve con un espectáculo donde homenajea a un profesor de actuación, excusa para repasar cuarenta años de historia argentina y satirizar desde la televisión hasta la escena. Una cabalgata impresionante, con los enormes recursos del señor Dreizik, que conoce el paño cómico y la refl exión sobre el mundo como pocos.

La terquedad

■ Uno de los fenómenos teatrales de 2017 fue el estreno argentino de la enorme La terquedad, puesta de Rafael Spregelburd con increíble diseño de escena que narra varias historias alrededor de la incomunicación y el autoritarismo. La obra ha regresado por unas pocas funciones. Va todo el fin de semana, en el Cervantes, siempre a las 20 (es larga, tiene dos partes) y las entradas arrancan en los $180. Gran oportunidad.

Música

Bandana

Viernes a las 00

Federico Lacroze 3455

Teatro Vorterix

Entrada $200

Dejad los prejuicios aquellos que entren a la fiesta Plop! en Vorterix. Bandana, ahora trío, sigue siendo una de las mejores cosas que le pasó al pop argentino. Tienen un repertorio lleno de hits, tienen temas nuevos que valen la pena escuchar, transmiten energía y carisma desde el escenario y, además y principal, son buenas cantantes, grandes showwomen. Así que si necesitan una dosis de adrenalina feliz, esta es la oportunidad.

James Blunt

Sábado a las 21

Bouchard 465

Estadio Luna Park

Entradas desde $700

El cantante británico llega a Argentina para llenar el Luna Park con sus baladas y sus canciones pop. OK, quizás sólo lo conozca por You’re beautiful, que -a esta altura y con una mano en el corazón- ha cansado. Pero el hombre tiene una gran voz y dotes reales, no es un invento pasajero. Si quiere probar (o si es fan, que claro que los hay), mañana en el Luna, pues.

Para ver en casa

Un ejemplo de secuela que mejora mucho el filme original

Por Leonardo M. D’Espósito

Después de aparecer en la primera El conjuro, la muñeca Annabelle había protagonizado una película bastante floja orientada únicamente al susto fácil. Por suerte, Annabelle 2: la creación, es mucho más interesante y con más peso en el campo del melodrama, eso que suele darle la verdadera sustancia al género del miedo. Una pérdida irreparable, la muerte y la venganza forman parte del cóctel que ofrece esta secuela, además de esa muñeca absolutamente tétrica que pone nervioso con sólo verla. Los efectos especiales y los sustos (que sí, están ahí) están mucho mejor integrados a la trama de la película y el espectador realmente se interesa por el destino de los personajes, mucho más que víctimas potenciales de un monstruo. Un ejemplo de que las continuaciones pueden ser correcciones y mejoras sustanciales respecto del original, puede verse en QubitTV ya mismo.

Una película emblemática que le abrió las puertas del mundo a la industria del Bollywood

En 2001, varias nominaciones al Oscar hicieron que la pelí- cula india Lagaan se convirtiera en un fenómeno internacional. Por cierto, tiene todos los elementos que han hecho famoso a Bollywood -como se llama a la industria fílmica de ese país, una de las mayores del mundo- pero es también una de las mejores películas deportivas de la historia, con el tradicional encuentro -aquí de cricket, ese casi baseballentre fuertes y débiles. Una belleza entretenida de principio a fin.