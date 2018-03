Cine

Eastwood, comedias y Anillos

De viernes a sábados

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $70

Este mes, el Cultural San Martín tiene una enorme programación cinematográfica. En primer lugar, un ciclo dedicado a Clint Eastwood con muchas de sus películas más representativas. Van Un mundo perfecto, Space cowboys, Million dollar baby y la romántica Los puentes de Madison, entre otras. Constituyen una muy buena selección de lo que ha hecho el realizador en los últimos treinta años casi sin descanso, y replica el ciclo anunciado en enero. Pero hay dos acontecimientos dos que vale la pena subrayar además del material del enorme Clint. Por un lado, tres comedias de Billy Wilder que figuran en cualquier antología del gé- nero. En diferentes semanas, van La comezón del séptimo año, Una Eva y dos Adanes y la ganadora del Oscar Piso de soltero. Las dos primeras representan además las mejores actuaciones de Marilyn Monroe. De paso, para muchos especialistas, Una Eva... es la mejor comedia de todos los tiempos, con un juego preciso de farsa a cargo de Tony Curtis y, sobre todo, un desaforado Jack Lemmon que da cátedra especialmente en sus escenas con Joe Brown. La escena final entre ambos es uno de los grandes broches de oro de la historia del cine. Piso... es una comedia agridulce, una especie de radiografía de la modernidad con su empleado -otra vez Lemmon- prestándole el departamento a un jefe para tener amoríos con la bella y perfecta Shirley MacLaine. De los Oscar más justos de la historia. Por último, tiene la oportunidad de ver en pantalla grande, con buen sonido, la versión extendida de El Se- ñor de los Anillos (cada pelí- cula lleva un intervalo, porque duran entre tres y cuatro horas). Garantizamos: son otra cosa con casi una hora y media, entre las tres, de material extra. Fiesta entonces; horarios y días, aquí: elculturalsanmartin.org.

Arte

A la conquista de la Luna

El Museo Nacional de Bellas Artes propone una exhibición de obras de gran formato de artistas como Diana Dowek, Elba Bairon, Graciela Sacco, Liliana Porter, Mónica Millán y Raquel Forner. La muestra -que será lo único visible el 8 de marzo, en un apagón simbólico- propone poner de relieve la tarea femenina en el arte, muchas veces invisibilizada. Gratis, hasta el 15 de abril, en Libertador 1473.

Teatro

El bululú. Antología endiablada

Hoy a las 23

México 3554

Timbre 4

Entrada $300

Osqui Guzmán toma aquel espectáculo mítico de José María Vilches y, con textos españoles y su tradición boliviana, genera un juego actoral con textos clásicos extraordinario. De lo mejor que se puede ver en la cartelera porteña, a cargo de un intérprete único.

Música

Los Brujos

Hoy a las 21

Niceto Vega 5542

The Roxy Bar

Entrada desde $250

De las grandes bandas de los ‘90, Los Brujos resulta una de las más infl uyentes, cuyos ecos pueden oírse en todo lo que vino después. Del rock al pop pasando por la psicodelia o el funk, no han dejado nicho por revisar y renovar. Ahora tienen nuevo trabajo, Brujotecnia, y lo presentan en el Roxy. Imperdible.

Memphis La Blusera

Hoy a las 21

Caffarena 1

Usina del arte

Gratis

Estos señores, verdadera referencia del blues en Argentina -y en castellano- festejan nada menos que cuarenta años de trayectoria y repasan, para todo el mundo, un repertorio lleno de éxitos. Una auténtica fiesta a cargo de músicos impresionantes.

Para ver en casa

Sexo, drogas y libertad en los albores de los ’70

Por Leonardo M. D’Espósito

ldesposiot@diariobae.com

Maid in Sweden es una película extraña de 1971. Protagonizado por una modelo de Playboy, este drama erótico ambientado en Suecia narra el descubrimiento del mundo de una chica virginal a través del sexo, el vértigo y las drogas. Pero más allá del erotismo y de la sensualidad que pueblan sus planos, hay otro motivo por el cual vale la pena acercarse a esta película y es su cualidad como testimonio de una época, esa frontera entre los años ‘60 y ‘70 donde parecía que la igualdad, la libertad sexual y la experimentación abrían un nuevo camino de comprensión. Después pasó lo que pasó, pero las películas (siempre) quedan. Por otro lado, la propia realización tiene sus riesgos estéticos, y, en no pocas secuencias, belleza gráfica. Cuando el cine moderno se cruzó con la explotación comercial, surgieron esta clase de espectáculos. Está muy bien que el SVOD pueda rescatarlas. Maid in Sweden, enorme curiosidad, esta en Qubit.TV.

Lejos del drama lacrimógeno, muy cerca de la aventura científica

Un milagro para Lorenzo fue una de las grandes películas de los ‘90. Basada en la historia real de dos padres en busca de una cura para la extraña enfermedad de su hijo, en lugar de caer en los lugares comunes lacrimógenos de este tipo de dramas el realizador George Miller -además, médico, además el genio detrás de Mad Max, Babe, Las brujas de Eastwick y Happy Feet- narra la historia científica, la persistencia y la aventura de conocimiento. Nick Nolte y Susan Sarandon están perfectos.