Cine

20 Bafici

Sí, aunque usted no lo crea el miércoles arranca la vigésima edición de uno de los festivales de cine más importantes de la Argentina. Aquí no hay demasiado espacio para contar, pero tenga en cuenta a) hay sedes en casi todos los barrios; b) la entrada es barata y hay proyecciones gratuitas; c) hay Baficito para chicos y es excelente, y d) todo, pero todo todo, está aquí: http://festivales.buenosaires.gob.ar. Fiesta pura.

Luis Buñuel

De jueves a domingos hasta fines de abril

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $70

La posibilidad de vee cuatro grandes películas del genio aragonés en pantalla grande, en copias lindas, cómodo y con posibilidades de reírse a los gritos es motivo suficiente como para pedirles que vayan al Cultural San Martín este mes (claro, claro, también está el Bafici...) y no se pierdan ninguna. La selección que presenta la sala incluye dos de sus últimas películas del período mexicano (aunque una es española) y dos de su colaboración con el guionista JeanClaude Carrière. En todas aparece el surrealismo del que jamás renegó, su pelea constante con el catolicismo, su fetiche con los pies y su guerra contra la burguesía hipócrita. Sus películas pueden verse de dos maneras: o bien creyéndose la trama a veces trágica, o bien como sá- tiras, en las que el hombre se ríe incluso de cómo manipula al espectador. El programa que ofrece el Cultural incluye su última película mexicana, El ángel exterminador, que cuenta cómo un grupo de ricachones no pueden salir, por extraño sortilegio, de una casa, lo que deteriora sus máscaras. Luego, Viridiana, que fue producida por España -sin que nadie la viera- y quiso ser retirada de Cannes, donde llegó en triunfo. La historia es la de una ex monja devota de los pobres y del amor al prójimo que, digamos, es demasiado buena con gente poco agradecida. Belle de Jour es la película más conocida y exitosa, comercialmente, de Buñuel y muestra a una joven burguesa que se prostituye por gusto y extrañamente todas las tardes. Pero cuidado que también es una sátira interesante. Y El discreto encanto de la burguesía, de los más exitoso de su última etapa, es un delirio surreal cuyo nombre lo dice todo. Ya nadie filma así ni se anima a ser tan políticamente incorrecto. Claro que necesitamos que resucite, pero no debe querer. Las funciones, aquí: http://www.elculturalsanmartin.org.

Teatro

Cuentos de la selva

El domingo a las 15

Triunvirato 4444

CC 25 de Mayo

Gratis

No pueden perderse con los chicos esta creación de los grandes de Libertablas, sobre los cuentos de Horacio Quiroga, un despliegue bellísimo de títeres y texto. Es, además, uno de los espectáculos más exitosos del grupo, y va gratis en el marco de la celebración por los 10 años del CC 25 de Mayo.

Música

Babasónicos

Hoy a las 21

Avenida del Libertador 7395

Estadio Obras

Entradas desde $450

Una de las mejores bandas argentinas vuelve, después de dos años de presentar Impuesto de fe en formato acústico, a la electricidad para repasar no solo lo último de su repertorio, sino los clásicos, ese puñado de canciones inhundibles que se han vuelto parte de nuestro tarareo cotidiano. Claro que se puede bailar.

Don Vilanova

Hoy a las 21

Caffarena 1

Usina del Arte

Gratis

Uno de los mayores guitarristas argentinos, y uno de ,os pocos que comprende todos los secretos del blues se presenta en la Usina -gran lugar- con un recital extraordinario. Como se va a llenar y es gratis, desde dos horas antes se entregan dos entradas por persona. Vaya tempranito. De nada.

Para ver en casa

Un viernes alocado

Dos grandes actrices superan un guión bastante trivial

por Leonardo M. D’Espósito

En los años setenta, la Disney se dedicó con más fuerza a producir películas familiares -en general, fantásticas o de aventuras- con actores, dado el costo creciente de la animación. Entre ellas, aparece una comedia extraordinaria, tan buena como su remake de hace una década, Un viernes alocado. Aquí hay una madre (Barbara Harris) y una hija adolescente (Jodie Foster) que no se llevan bien y que, por un artilugio mágico, intercambian cuerpos. El talento de las dos actrices -lo de Foster roza el virtuosismo- es enorme y sucede algo curioso: se ve que las situaciones no son tan graciosas en el guión como lo son en pantalla, como si las dos intérpretes se ocuparan de “remar” en pleno ripio edulcorado. Sí, claro que es “para chicos”, pero se puede ver sin ellos. Y la remake -con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan- también está en Netflix. Un doble programa no le quita sorpresa a ninguna de las dos películas.

Admiral Yamamoto

Una biografía con la mirada japonesa sobre la Guerra del Pacífico personal e histórica

No vemos en general el cine de gran presupuesto asiático. Por ejemplo, Admiral Yamamoto, una producción japonesa que narra la vida del militar que tuvo la responsabilidad del ataque a Pearl Harbour, momento clave de la historia del siglo XX. La película trata de comprender al personaje y su contexto histórico, lo que implica, de paso, tener “la otra parte” de la historia. El dilema de alguien que decide cumplir con su deber aunque sea inútil, narrado de modo tanto épico como íntimo.