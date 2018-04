Eventos

44a Feria del Libro

Este fin de semana -y hasta mediados de mayo- arranca la Feria del Libro, el tradicional evento que cada año acerca a las editoriales con el público. Entre las visitas internacionales, se destacan las presencias de Paul Auster y Richard Ford. Hay paneles, discusiones, presentaciones de libros y firmas de ejemplares todos los días, y también es la oportunidad para descubrir en ciertos stands libros que no suelen aparecer en las mesas de novedades. Toda la información en https://www.el-libro.org.ar.

Cine

Jean-Pierre Melville

Hasta el 2 de mayo

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entradas desde $20

Fallecido a los 53 años, cuando todavía había mucho para esperar de su enorme talento, Jean-Pierre Melville se volvió un realizador de gigantesca influencia para el cine contemporáneo. Especialista en el noir y el filme criminal, Melville supo narrar con pocas palabras e imágenes precisas el desarrollo de un mal larval debajo de la “normalidad”. Ese tema, el de dos mundos superpuestos (que aparece en todas sus películas, incluyendo su ópera prima El silencio del mar, sobre la ocupación nazi en Francia, y la obra maestra total de cine político El ejército de las sombras, sobre la Resistencia francesa) es central para comprender por qué se multiplica el punto de vista de los criminales. Hay allí un discurso ético, también, que estalla en películas como El soplón (que se exhibe con su título argentino de Morir matando), el extraordinario filme de robo de joyas El círculo rojo -con un elenco extraordinario que incluye a Alain Delon, Gian María Volonté e Yves Montand- o la bella Bob, el apostador. No por nada es uno de los nombres más reivindicados por muchos cineastas que tratan de recuperar el policial y el noir, especialmente dos asiáticos devotos de su cine como John Woo -que hizo en El Killer, una especie de remake del clásico El Samurai- o Johnny To, entre muchos otros. El cine de Melville tiene una tensión especial y es un caso aparte dentro de la filmografía francesa: un auténtico narrador de los costados oscuros del alma. La programación completa, en https://complejoteatral.gob.ar.

Teatro

Conejo blanco, conejo rojo

Mañana a las 20.30 (y los lunes hasta fin de mayo, a las 21)

México 3554

Timbre 4

Entradas $300

El iraní Nassim Soleimanpour tiene prohibido salir de Irán. Su respuesta fue concebir esta obra viajera para un solo actor, que no requiere ser ensayada ni dirigida: el intérprete de cada noche (uno diferente por vez) abre un sobre con el guión, del que no conoce nada, y lo actúa. El sábado va Cecilia Roth, el lunes, Rafael Ferro. La lista de intérpretes para mayo sigue con Pablo Fábregas, Sebastián Wainraich, Dalia Gutman y Marina Bellati. Una gran experiencia teatral.

Música

Natalia Lafourcade

Hoy a las 20.30

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas desde $350

La cantante mexicana, una de las grandes voces contemporáneas en español, presenta su nuevo disco, Musas, donde traza un arco de pertenencia a la tradición musical de su país y de este continente. Un homenaje de gran calidad al acervo folclórico de América latina, sin traicionar el estilo que distingue a la artista. Gran programa musical para el sábado.

Escalandrum

Hoy a las 21

Nicaragua 5549

Thelonius Club

Entradas $300

La formación liderada por el baterista Daniel Piazzolla ha demostrado en dos décadas que es capaz de juntar en un mismo estilo la polenta del rock, el virtuosismo interpretativo del jazz, las cadencias del tango. El resultado no es ni rock, ni tango, ni jazz sino todas esas cosas amalgamadas en otra música, de las que destapa orejas con fuerza. Si lo que busca es dejarse llevar por música excelente, este es el grupo y este es el lugar.

Para ver en casa

Lujuria en el convento

Para acabar de una vez por todas con lo medieval

por Leonardo M. D’Espósito

Hace tiempo que la pantalla -especialmente la más chica- se llena de épica medieval, espadas y hachazos que se suman a desnudos arty. Pues bien, Lujuria en el convento, basada libérrimamente en El Decamerón, narra la vida de tres monjas aburridas en -un nada fiel a la verdad histórica- 1347. Y cómo ese aburrimiento cambia cuando llega un joven apuesto al convento, huyendo de su señor por razones digamos genitales. Lo que sigue es pura sátira desenfrenada con sexo, abuso de drogas, sexo, ironías políticas, sexo y desvergüenza absoluta. El elenco no es para nada menor: Dave Franco, John C. Reilly, Allison Brie, la gran comediante Molly Shannon y varios cómicos más. Lo interesante de la película, que no deja títere con cabeza, es que además resulta un alegato en favor del goce y en contra de las represiones. Por ahí tiene demasiadas bromas, pero la risa nos viene haciendo falta. Disponible en Qubit.TV.

La vida de Brian

Una parodia de las películas bíblicas con el sello de Monty Python que casi no se ve en Argentina

La Vida de Brian es una de las pocas y grandes películas de los Monty Python. Aunque se estrenó en nuestro país después de la dictadura, tuvo problemas y casi no sucede. Por suerte pasó: no se trata de una sátira de Jesús (como el corto de vista puede pensar) sino de las películas bí- blicas. El pobre Brian es tomado por profeta mientras Jesús predica cerca, y vive aventuras totalmente ridículas. Hay sátira política, hay parodia culta, hay un final musical. Ríase con ganas y sin pedir penitencia.