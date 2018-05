Cine

Alrededor de Mayo del 68

Durante todo el mes

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $60

Pasó medio siglo desde que obreros y estudiantes se apropiaron de París y pusieron en jaque con una serie de acciones revolucionarias el gobierno de Charles DeGaulle. Por cierto, de ese movimiento convulsivo quedaron muchas cosas, no todas positivas, y cincuenta años es una buena cantidad de tiempo para verlo en perspectiva. El ciclo que presenta la Sala Lugones con la colaboración del Instituto Cultural Francés, el instituto Goethe, la Cinemateca Argentina y el DOC Buenos Aires presenta una selección extraordinaria de películas que profetizaron esos días, los re- fl ejaron o refl exionaron sobre ellos. Hay algunos títulos “cantados”, como La Chinoise, de Jean-Luc Godard, en copia extraordinaria, que cuestionaba esa “juventud” maoista de Mayo antes de que estallara, o el filme múltiple Lejos de Vietnam, donde colaboraron Resnais, Lelouch o Varda. Pero hay otros títulos más difíciles de ver. Por ejemplo, el implacable documental de Romain Goupil Morir a los treinta años, que cuenta qué sucedió con algunos de los líderes de la revuelta cuando no cambiaron el mundo. O las películas del grupo Dziga Vertov, imprescindibles a la hora de entender el cine militante. O la increíble Una juventud alemana, de Jean-Gabriel Périot, realizada en 2015 y con una perspectiva implacable. O Argentina, mayo 1969: el camino de la liberación, una expresión propia de las vibraciones de aquel movimiento. O el corto de Agnès Varda sobre las Panteras Negras. Hay mucho, todo vale la pena porque, además, son grandes filmes. Días y horarios, https://complejoteatral.gob.ar/

Arte

Taco de Ojo-Latino Toons

■ El colectivo artístico internacional Latino Toons presenta en el Centro Cultural Recoleta su última exposición “Taco de Ojo”. Con más de 50 artistas participando, desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego, esta muestra se propone homenajear a los pueblos originarios. Este grupo utiliza la narrativa gráfica como herramienta para reformular las culturas de las que provienen, produciendo de esta forma una hibridación entre las nuevas tecnologías y los contextos ancestrales. Gratis.

Teatro

Al Carajo Clown

Mañana a las 22.30

Corrientes 1543

CC de la Cooperación

Entrada $230

Las diferencias de género, de comportamientos, de educación, de situaciones desde que salimos del cascarón, transformadas en un espectáculo de humor que nos revela también ironías de la vida cotidiana. Todo realizado a puro talento y con recursos increíbles por una extraordinaria Carla Pollacchi, clown, sí, pero sobre todo actriz. Imperdible.

Música

Lee Ranaldo

Hoy a las 21

Moreno 364

Bebop Club

Entradas $650

Uno de los grandes músicos del rock alternativo, fundador de la seminal Sonic Youth, vuelve a la Argentina (por suerte nos visita seguido, dada la calidad de su música) y repasa su nuevo álbum, quizás el mejor de su carrera solista, Electric Trim. Más, obviamente, otras creaciones. Un encuentro perfecto con lo mejor de la música contemporánea.

Ismael Serrano

Mañana a las 21

Bouchard 465

Estadio Luna Park

Entradas $650

El gran cantante Ismael Serrano está de gira internacional. Presenta el tour 20 años hoy y siempre, lo que implica un repaso por lo mejor y más representativo de un repertorio enorme. Por supuesto que habrá no solo buena música y entonación perfecta, sino también alguna sorpresa. Una verdadera fiesta para los fanáticos (aunque no necesariamente) del músico.

Para ver en casa

Obra maestra de David Lynch entre el cine y la televisión

Por Leonardo M. D’Espósito

A principios de los noventa, David Lynch creó la serie Twin Peaks. Parece nada, pero fue todo: las series, tal como las conocemos hoy, con su estructura literaria y la narración fl uida que no tiene en cuenta cortes publicitarios, nació con el drama fantástico-policial-satírico-arty de Lynch. Pero además, la serie tiene -que tuvo una delirante y extraordinaria tercera temporada en 2017- tuvo su precuela, Twin Peaks: Fuego camina conmigo, que narra lo que sucedió antes de la muerte de Laura Palmer. El recorrido tiene ese tono de pesadilla fría que creó Lynch y no carece ni de humor absurdo ni de horror. Pero suma un lirismo -especialmente en los muy perturbadores instantes finalesque estallaría en la obra del realizador recién unos años más tarde, a partir de la genial El camino de los sueños. Obra maestra total pero muy poco apreciada en su momento, no se estrenó en los cines argentinos. Está disponible en Qubit.TV, en copia más que perfecta.

Un verdadero clásico de la animación contemporánea para cualquier edad

A esta altura, deberìa considerarse a Ralph, el demoledor, la película animada de Disney de 2013, como un clásico. No solo es un entretenimiento extraordinario, lleno de hallazgos visuales e invenciones notables (la relación entre los videojuegos es una proeza de guión) sino que tiene una profundidad emocional y ciertos apuntes sociales que la hacen mucho más inteligente que la mayoría de las últimas representantes del género. Algo curioso: no sufre con el doblaje. Véala con o sin chicos.