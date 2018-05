Cine

Nuevo cine alemán

Sábados y domingos de mayo a las 19

Riobamba 985

Casa Nacional del Bicentenario

Entrada Gratis

Mientras se reacondiciona el Palais de Glace, las funciones del Kino Palais, uno de los ciclos más interesantes que se pueden ver en Buenos Aires, se realizan en la Casa Nacional del Bicentenario. La programación que desarrolla en mayo es extraordinaria: se trata de películas alemanas de los últimos años, realizadas por auténticos autores a los que, si no fuera por estos ciclos, no conoceríamos. Así anda nuestro endeble mercado, pero dejemos las quejas y celebremos lo que hay para ver. En el conjunto hay una película que sí se estrenó pero pasó inadvertida, Victoria, una trama policial y violenta contada en tiempo real y con cámara en mano, sin cortes, que es tanto un tour de force estético como de guión. También hay un nombre importante (importantísimo) del cine alemán, el de Doris Dörrie, de quien se proyecta Fukushima, mi amor, sobre una clown benéfica alemana que descubre los efectos terribles de aquella explosión en Japón, narrado con la humanidad y la distancia justa que son parte del estilo de la creadora de ¿Soy linda? Otro filme interesante con fuerte impronta femenina es 24 semanas, de Anne Zohra Berrached, que narra cómo una mujer se enfrenta a la decisión de interrumpir un embarazo o no. Wild, que cuenta el fortuito encuentro entre una joven y un lobo salvaje, realizado por Nikolette Krebitz, es una interesante exploración sobre los atavismos que subsisten debajo de las presiones de la “normalidad”. Y Herbert, de Thomas Stuber, es el retrato sin concesiones sobre un hombre que solo se ha ganado la vida con la fuerza bruta hasta que le diagnostican ELA. La programación completa, acá: https://casadelbicentenario.gob.ar/

Teatro

Par de pájaros, el regreso

Hoy a las 21 en El camarín de las musas (Mario Bravo 960, entrada $280) vuelve este par de cantantes que alguna vez brillaron y hoy no están pasando por el mejor momento de su relación. El espectáculo, pura sátira amena y tierna sobre el universo del entretenimiento, es de lo mejor que puede verse en el género, y además cuenta con dos intérpretes que son a la vez grandes actores y grandes cantantes, Charly Arzulian y Gabriel Páez. Se puede ir en familia, claro que sí. Y que sigan los éxitos.

Gloria

Hoy a las 13.30

Mario Bravo 960

El camarín de las musas

Entrada $190

Esta obra de Dennis Smith -uno de los nombres más interesantes del teatro argentino contemporáneo por lejos- trata sobre la eutanasia. Pero su tono no es trágico, sino en parte realista, en parte comedia. Lo importante son las preguntas que la cuestión suscita, y cómo el juego teatral logra encontrar un camino para el cuestionamiento del espectador. Función especialísima de mediodía.

Música

Escalandrum

Hoy a las 21

Nicaragua 5549

Thelonius

Entrada $ 350

Los extraordinarios músicos bajo la dirección del baterista Daniel “Pipi” Piazzolla vuelven al escebario con su combinación casi perfecta de música popular, tango, jazz e invención repentina que los ha transformado en algo único dentro del panorama musical argentino (e internacional: hay poco como Escalandrum dando vueltas). Pues bien, tiene una oportunidad esta noche del 25, ideal para el encuentro con estos ritmos.

Miyavi

El domingo a las 21

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas desde $900

Admite este escriba que lo googleó porque no lo conocía y ahora no puede dejar de escucharlo. Guitarrista, cantante, compositor, multiartista japonés de una cantidad impresionante de recursos es excelente como músico y como performer. Si no sabe quién es, recomendamos conocerlo. Y si sabe, ya está sacando entradas.

Para ver en casa

Feroz y surreal contra todo y todos

Luis Buñuel cierra su período mexicano con una obra maestra

Después de una larga carrera casi hecha de emergencia, don Luis Buñuel hizo su última película mexicana. Se trata de la genial El ángel exterminador. La premisa es simple: una fiesta de ricos culmina en el misterioso hecho de que no pueden salir de la casa donde están. Pasan los días, la elegancia se deteriora y la animalidad surge. Buñuel se ríe así de las apariencias humanas. Y en el epílogo, van a una Iglesia a agradecer. Genialidad surreal y sardónica del gran aragonés. Pura ferocidad.

Sherlock

Las aventuras de Sherlock y Watson en pleno siglo XXI

Por Leonardo M. D’Espósito

Quizás sea un poco tarde para traerlo como “novedad”, pero no -nunca- para recomendar. Si tienen Netflix, tienen la posibilidad de ver completa la serie de la BBC Sherlock. A pesar de sus altibajos (hay quien dice que los últimos episodios no están a la altura de los primeros) resulta un verdadero modelo de cómo hacer gran televisión, de cómo filmar comedias policiales, de cómo aggiornar a un personaje sin traicionarlo, y de cómo actuarlo. Protagonizada por Benedict Cumberbatch como Holmes y Martin Freeman como Watson, todo se desarrolla en la actualidad y se adaptan los mejores relatos creados hace un siglo o más por Arthur Conan Doyle casi sin traiciones. Lo interesante consiste en que resuelve la pregunta de si es necesaria la mente deductiva de don Holmes cuando tenemos Internet. Respuesta: sí, y el ingenio y la inteligencia -no son lo mismo- de cada episodio (tres por temporada, hora y media cada uno, puro cine) lo demuestran.