Cine

Francia y la historia

Hasta fin de junio

Figueroa Alcorta 2280

Aamnba

Gratis

Mientras se desarrolla una extraordinaria muestra de Gobelins en el Museo, el cine del Bellas Artes presenta una selección de filmes que relacionan la pantalla francesa con la historia. Hay de todo, desde clásicos hasta rarezas, y también inéditos. Por ejemplo, la hermosa French Can Can, de Jean Renoir, una de sus películas en colores donde no solo cuenta una bella comedia irónica sobre el mundo del espectáculo a principios del siglo XX con grandes trabajos de Jean Gabin y María Félix -qué pareja...-, sino que además homenajea a su padre, el gran pintor impresionista Auguste Renoir, en la manera como utiliza el color y compone cada escena. Para seguir con los pintores, hay dos películas fundamentales sobre el tema. Una es la clásica Montparnasse 19, de Jacques Becker con Gerard Phillippe como el pobre y trágico artista, un auténtico melodrama. La otra es Van Gogh, de Maurice Pialat, donde Jacques Dutronc compone un retrato alejado de cualquier romanticismo bajo las directivas de uno de los mayores realizadores del siglo XX, desgraciadamente poco difundido en nuestro país. Hay una enorme curiosidad, Verdun, visions d’histoire, de Léon Poirier. Esta película de 1928 es una rareza donde quienes participaron en aquella batalla central de la Primera Guerra Mundial vuelven para reconstruirla en una obra netamente antibélica. Por último, la selección incluye Les lignes de Wellington, de Valeria Sarmiento, una obra que toma la invasión napoleónica en Portugal para mostrar el otro lado de la guerra, con un elenco notable. La entrada es gratis y la grilla se puede consultar aquí: https:// www.bellasartes.gob.ar/

Música

Festival de fado

Un verdadero acontecimiento, además con entrada gratuita, en el CCK desde hoy y hasta el domingo. El Festival de Fado presenta una selección de los mejores intérpretes de este bello ritmo portugués, pero también otras actividades (la clase magistral de Pedro de Castro sobre la guitarra mañana, por ejemplo) que permiten una experiencia cultural mucho más amplia. Hay que ir temprano (algunos espectáculos se llenan) y el asunto combina bien con este final del otoño.

Deftones

Hoy a las 21

Bouchard 465

Estadio Luna Park

Entradas desde $700

Banda clave en el metal alternativo, los Deftones llegan a la Argentina no solo para presentar un repertorio que contiene no pocos clásicos sino también su material más reciente, el de Gore, su disco de 2016. Por supuesto que habrá más. Y por supuesto, no es un grupo “solo para fans”: Deftones es una buena puerta de entrada para capturar las bellezas -que las tienedel rock más duro. Gran chance pues esta noche.

Orquesta Típica Fernández Fierro

Mañana a las 21

Sánchez de Bustamante 765

CAFF

Entradas $250

Una de las bandas más potentes de la Ciudad, una de las agrupaciones que revolucionó el tango incorporando la fuerza del rock y la imaginación del jazz presenta un nuevo disco, Ahora y siempre, y se trata de un acontecimiento. Los muchachos de la Fernández Fierro crean un espectáculo único y lo hacen a pura música. Hay varias fechas durante el mes, se puede ir a más de una.

Teatro

El asado de Platón

Domingo a las 12

Mario Bravo 960

El Camarín de las Musas

Entrada $450 (incluye almuerzo)

Un grupo de amigos se reúne para celebrar un cumpleaños, comer y beber hasta reventar y hablar de filosofía de manera filosa, claro. Basada en El Banquete, uno de los diálogos más célebres de Platón, la obra se desarrolla mientras el espectador-comensal almuerza, y combina muy bien el humor con las ideas. Una experiencia notable.

Para ver en casa

Uno de los mejores dramas bélicos con suspenso e ironía

por Leonardo M. D’Espósito

Billy Wilder tiene grandes películas y fue, siempre, más allá de que realmente creía en la bondad humana, un ironista feroz, un tipo de gran inteligencia. Basada en una obra teatral, Traidor en el infierno narra la posibilidad de que un tipo sardónico e individualista (un gran William Holden) sea el tipo que traiciona a sus compañeros en un campo de prisioneros nazis que planea una fuga. Pero el asunto es mucho más interesante, porque Wilder muestra las ironías y las locuras a las que lleva la soledad, y plantea la duda de si, en una situación límite, cada hombre debe valerse por sí mismo o la supervivencia depende sobre todo de la solidaridad. Casi sería buenísimo verla en tándem con La gran ilusión, de Jean Renoir, que plantea el mismo tema pero desde una perspectiva utópica. El guión no es solo diálogo sino también detalle en las imágenes. Gran trabajo, además, de Otto Preminger como actor. Wilder sabía lo que hacía. Disponible sin restricciones en Qubit.TV

Comicidad moderna y desaforada más allá del estilo Disney en una verdadera sátira

Cuando se listan las películas animadas de Disney de las últimas dos décadas, pocos recuerdan como “clásico” la comedia Hércules. Quizás porque, deliberadamente, se trata de una película cómica que combina elementos de la comedia musical, del filme deportivo y del romance con una cantidad desaforada de chistes de segundo grado y referencias. Lo interesante es que todo está trabajado no desde el “estilo Disney” sino como el cartoon salvaje de la Warner. Puro placer.