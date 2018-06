Cine

Festival de cine rumano

Hasta el 19 de junio

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $40

Desde hace varios años el cine rumano ha logrado ocupar un lugar de enorme importancia en el mundo de los festivales y también ha tenido (por suerte) bastante presencia en la cartelera argentina, aunque algunos creen que se trata de una excentricidad inventada por “la crítica”. No: es una cinematografía que, desde el realismo -a veces extremo- logra crear fi cciones de una fuerza notable. Pero no se trata solamente de retratar una sociedad, algo que parece el leit-motiv de esta cinematografía. Hay una variedad grande incluso si todos los cineastas comparten ciertos rasgos de estilo. Por cierto, aquí vemos solo los fi lmes que recorren los festivales más importantes, pero se trata de un conjunto mayor y más variado, realmente ejemplar. La Sala Lugones presenta como parte de su programación un conjunto de películas (todas muy buenas, todas muy interesantes, dos valores que no siempre coinciden) de autores no demasiado conocidos y que recorre varias décadas, desde los fi lmes de Lucian Pintilie (el clásico Reconstrucción, de 1968) hasta lo más reciente de Constantin Popescu (la angustiante y perfecta La desaparición), además de obras de realizadores como Igor Cobileanski (Negocios del Este), Calin Peter Netzer (Ana Mon Amour), Adrian Sitaru (Fixeur) o Iulia Rugina (Breaking News). Absolutamente recomendable y una buena manera de combatir el prejuicio. Días y horarios, en complejoteatral.gob.ar.

Exhibición

Bergman-1 en 100

■ En la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) todos los días menos los lunes se puede visitar una muestra extraordinaria en homenaje a Ingmar Bergman a cien años de su nacimiento. Organizada en cinco bloques temáticos (Bergman icónico, El séptimo sello, Persona, Escenas de la vida conyugal y Alta costura en el cine y extravaganza de fi n de siglo), contiene imágenes, objetos, hay una exhibición de documentales y mesas redondas.

Teatro

Los martes, orquídeas

Hoy y el domingo a las 20; sábado, a las 20 y 22

Triunvirato 4444

CC 25 de Mayo

Entradas $250

Hubo una vez una película en la que debutó Mirtha Legrand y fue un enormísimo éxito. Era la historia de la menor de cuatro hermanas, que se sentía poco atractiva y a quien el padre le inventa un admirador fantasma. La comedia, que trascendió las fronteras argentinas, hizo de la Legrand una estrella (lo merecía) y la historia es buenísima. Regresa en formato teatral, con un elenco brillante (Rodolfo Ranni, Graciela Pal, Felipe Colombo, Candela Vetrano) y una mirada muy tierna a lo que fue el teatro popular argentino.

Música

Toquinho e banda

Mañana a las 20.30

Corrientes 869

Teatro Ópera

Entradas desde $ 600

Uno de los mayores músicos del Brasil, heredero absoluto de la bossa nova, vuelve a Buenos Aires para protagonizar un espectáculo integrado por los mejores éxitos del cantante y guitarrista. Entre la ciudad y Toquinho hay una larga historia de amor correspondido que transforma cada una de sus visitas en una verdadera fi esta. Todo lo que quería escuchar será escuchado, y también algo más. Imperdible.

Elizabeth Karayekov Big Band y La Orquestonga

El martes desde las 20

Sarmiento 2037

Caras y caretas

Gratis

El ciclo de la AADI presenta una serie de muy buenos recitales, totalmente gratuitos, en el Caras y Caretas. El próximo martes van Elizabeth Karayekov Big Band, que transforma clásicos del pop y del rock internacional en verdaderas creaciones del jazz de las big bands; y luego, La Orquestonga, ya célebre grupo ecléctico que crea música festiva, con infl uencias múltiples, desde la cumbia hasta el tango, con elementos del rock, el bolero y lo que más les guste. Fiesta para mitad de semana. ¿Qué más pedir?

Para ver en casa

Por Leonardo M. D’Espósito

Una de las mejores películas de aventuras del cine reciente Una de las mejores películas de aventuras de los últimos años es Star Trek: en la oscuridad, de J. J. Abrams, cada vez más el reservorio del relato clásico, gozoso y directo que la pantalla de Hollywood realiza con frecuencia decreciente. Más allá de que Abrams haya cerrado la grieta entre La Guerra de las Galaxias y Viaje a las Estrellas dirigiendo dos filmes de cada serie, lo que cuenta es cómo filma. Aquí se narra el origen de Kahn, el villano arquetípico de Viaje..., pero la película es mucho más que eso, dado que tiene en el fondo un par de conspiraciones que sirven como metáfora política, y trata los momentos de acción con algo que suele faltar a la hora de inventar imágenes fantásticas: poesía. Por ejemplo la muy Indiana Jones secuencia de apertura, o el viaje de dos personajes a través del espacio, saltando de una nave a otra. Los personajes son conmovedores, sanguíneos y próximos al espectador. Disponible en Netflix.

Los duelistas

Una brillante ópera prima que nos hizo conocer las posibilidades de un tal Ridley Scott

Los duelistas fue la brillante ópera prima de Ridley Scott y despertó un enorme interés en el realizador, que poco tiempo después nos daría Alien y Blade Runner. Aquí cuenta el desencuentro de dos soldados en tiempos de las guerras napoleónicas. Entre ellos hay un duelo pendiente, que se dilata durante años por la propia intervención de la historia. Dos personajes complementarios, dos caras de una moneda, se enfrentan: el tema de Scott. Brillantes Keith Carradine y Harvey Keitel.