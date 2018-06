Cine

Clásicos del cine italiano

Hasta el 3 de julio

Corriente 1530

Sala Lugones

Entrada $ 40

La cinematografía italiana sigue siendo -aunque se estrene demasiado poco- una de las más importantes. Tuvo un período de esplendor entre el neorrealismo de la segunda mitad de los años cuarenta y el cine político de los años setenta, en el que brillaron el melodrama, la comedia picaresca y la denuncia, con grandes autores cuya obra trascendió el contexto temporal. La muestra realizada con apoyo del Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Luce y la Embajada de Italia incluye una serie de filmes en copias restauradas que son casi obligatorios para cualquier cinéfilo de bien. En las jornadas que restan, aparecen dos grandes películas de Visconti. Una es el neorrealista Rocco y sus hermanos, historia de una familia que emigra del Sur al Norte de Italia en busca de trabajo y termina sumida en el crimen, con un increíble trabajo de Alain Delon. La otra es Atavismo impúdico (en realidad, Vaghe stella dell’orsa..., un verso de Leopardi) que, en forma de melodrama artificial, narra un amor prohibido entre reminiscencias de la Segunda Guerra. Otra de las películas es Mimi Metalúrgico herido en el honor, de Lina Wertmüller, una especie de reverso (también con el gigantesco Giancarlo Giannini) de su Pasqualino Settebellezze, historia a veces grotesca de venganza con crítica social y política incluida. Y hoy mismo, va Casanova 70, de Mario Monnicelli, una comedia sexual con extraordinario trabajo de Marcello Mastroianni, algo más que “commedia alla italiana”, con un sustrato político impresionante. Todo, se dijo, en altísima calidad de imagen y sonido. De paso, la mayoría de estos títulos se vio en la Argentina con cortes debidos a la censura de los años setenta. Imperdible: días y horarios, aquí: https://complejoteatral.gob.ar

Arte

Lucrecia Plat y Carlos Ginzburg

Una de las buenas noticias de estos días es la reapertura de la Fotogalería del San Martín, ahora renovada. Lo hace con una muestra más que interesante, Máxima reserva, que le otorga un espacio a una selección de obras de Lucrecia Plat y Carlos Guinzburg. La primera, capturadora de imágenes performáticas; el segundo, uno de los grandes retratistas del glamour y la moda de los años sesenta. El conjunto es una enorme coherencia estética y también un hermoso documento de época. Gratis, claro.

Teatro

Moscú

Hoy y mañana a las 20

Mario Bravo 948

El Tinglado

Entradas $380

Este texto de Mario Diament toma Tres hermanas, el clásico de Chéjov, y lo adapta para que solo esos tres personajes vayan recreando la historia, la de esos personajes que, tras un año de duelo por la muerte del padre, se enfrentan al inicio de una nueva vida. Pero la época ha cambiado, las cosas ya no son iguales y los deseos y las posibilidades son otras. Una gran versión de un clásico, que es el clásico y también otra cosa, con grandes trabajos de Alejandra Darín, Antonia Bengoechea y Maia Francia.

Música

Bourbon Sweethearts

Mañana a las 00

Gorriti 3780

Café Vinilo

Entrada $220

Una de las formaciones más originales de la música de hoy: tres chicas que cantan pero además tocan una el ukelele; otra, el contrabajo y la tercera, el trombón. Una precisión total para generar armonías de géneros vistos como antiguos (el calypso, el swing) pero tratados con humor contemporáneo y actitur rocker. De lo mejor de lo emergente, para conocer y hacerse fan.

Emmanuel Horvilleur

Hoy a las 21

Niceto Vega 5510

Niceto Club

Entrada $400

Con funk y pop y rock, Emmanuel promete un show especial para fans y no fans, lo que implica hacerlo con absoluto placer y para que el espectador juegue al son de la música. Habrá hits y habrá otra música, y se prometen sorpresas. Ideal para arrancar el fin de semana con sonidos perfectos.

Para ver en casa

Humor Sagrado

Sexo e inteligencia según Kate Winslet y Harvey Keitel

Por Leonardo D'Espósito

Para quien esto escribe, la mejor película de Jane Campion no es la (sobrevalorada) La lección de piano sino esta hermosa, a veces cómica, a veces desaforada fábula sobre una mujer que encuentra la iluminación en la India y un “desprogramador” de mentes interpretado por Harvey Keitel, a quien la familia llama porque cree que la joven ha sido coptada por una secta. Esa es la situación de base. Pero Winslet lleva siempre la voz cantante, vuelve loco de deseo a Keitel no solo con su cuerpo rotundo (nunca antes ni después estuvo tan sexy) sino con una inteligencia notable. El guión de la propia Campion es un dechado de ironía, y la puesta en escena derrocha creatividad, rompe con cualquier lugar común y lleva a sus personajes sin concesiones hasta donde puedan llegar sin perder el buen humor. No se estrenó en los cines de la Argentina en su momento pero circuló mucho en video. De verdad, una gran película. Disponible en Qubit.TV.

Una fábula sobre la familia y la amistad desde un bellísimo dibujo animado tradicional

Lilo y Stitch es una de las mejores películas animadas de las últimas tres décadas. No solo por el bellísimo uso de la animación tradicional (con fondos realizados con acuarelas) sino por la inteligencia de su guión que narra la historia de dos solitarios (una niña huérfana, un monstruito extraterrestre) que descubren la necesidad de la empatía y el valor de la familia. El humor y la acción se combinan todo el tiempo y logran un espectáculo que emociona sin importar la edad del espectador.