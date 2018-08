Cine

Solas contra todo

Hasta fines de agosto Figueroa Alcorta 3415

MALBA Cine

Entrada $80

En coincidencia con la exhibición de la fotógrafa -y también cineasta- Cindy Sherman, el MALBA presenta películas que se concentran en un tema: la mujer sola frente a la adversidad y el peligro. Lo interesante es que se trata de títulos que se ven poco o casi nada, que el cinéfi lo -sea ocasional, sea sibarita- seguramente va a descubrir con placer. La joya de la corona es la versión muda y restaurada, la original de Murnau sin los cortes y remontajes de la productora, de El pan nuestro de cada día, una obra maestra del realizador alemán sobre una mujer de ciudad (el título original es City Girl) que se casa con un granjero, mientras el padre de este predice una infi delidad. Es mucho más que esa fábula, por cierto. Hay dos grandes fi lmes de suspenso, uno es La dama fantasma, del no siempre reconocido maestro Robert Siodmak sobre una mujer que busca a la testigo de un crimen y, para eso, se convierte en otra. Siodmak, autor de grandes fi lmes como La escalera de caracol o Los asesinos) fue un maestro notable del noir. La otra película en esa vena es Prisionera del destino, deJoseph H. Lewis, uno de los grandes artesanos de la clase B americana, sobre una joven asediada por un amante que es, también, un criminal, y cuya puesta en escena realizada a puro claroscuro es magistral. Hay tres grandes clásicos: la infaltable La ventana indiscreta, donde Jimmy Stewart pone al borde del abismo a Grace Kelly; La masacre de Texas, puro horror de Tobe Hooper con una secuencia fi nal a puro grito femenino donde el sonido es de uso magistral- y la representante nacional Carne, de Armando Bo, con una Coca Sarli violada por compañeros de trabajo (película hoy infilmable, de hecho). Más otra clase B -Dos extraños se casan, del genial William Castle- y un documental de Barbara Kopple fi lmado en condiciones tremendas, Harlan County. Si no va, no sabe lo que se pierde. Días y horarios: http://www.malba.org.ar

Arte

El monstruo de Frankenstein

Uno de los mejores paseos que pueden hacerse hoy -incluso con chicos- es darse una vuelta por la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502) y ver, gratuitamente, la bella exhibición dedicada a Frankenstein, la novela de Mary Shelley pero también la(s) película(s) y recreaciones de todo tipo que dieron al monstruo (que ahora es “Frankenstein” y no “la criatura”) su lugar en el imaginario universal. Hay de todo: afi ches, ediciones, fragmentos de cine. Y es gratis.

Teatro

Lo salvaje

Mañana a las 22.30

Humahuaca 3759

Espacio Callejón

Entrada $300 Una mujer que tuvo una familia lo ha perdido todo. En medio del duelo, aparece un deseo que le permitirá o no seguir adelante. La obra es tensa y estalla con una fuerza notable, producto de un texto demoledor de Mariana Silva Yrigoyen y de la puesta precisa, con los elementos justos -desde el vestuario hasta la luz- de Nacho Ciatti. Julia Holter Mañana a las 20 Caffarena 1 Usina del Arte Gratis Primero, como leyó, es gratis y se entregan dos entradas por persona. También se agota rápido, así que sea previsor y vaya temprano. Segundo, Holter es una cantante extraordinaria, de una gran calidez, que hace un pop independiente, a veces un poco barroco, lleno de inflexiones novedosas que vale la pena escuchar. Es de lo nuevo de lo nuevo, y es un lujo poco frecuente. Vaya sin miedo.

Música

Julia Holter

Mañana a las 20

Caffarena 1

Usina del Arte

Gratis

Primero, como leyó, es gratis y se entregan dos entradas por persona. También se agota rápido, así que sea previsor y vaya temprano. Segundo, Holter es una cantante extraordinaria, de una gran calidez, que hace un pop independiente, a veces un poco barroco, lleno de inflexiones novedosas que vale la pena escuchar. Es de lo nuevo de lo nuevo, y es un lujo poco frecuente. Vaya sin miedo.

Josh Smith

Hoy a las 21

Moreno 364

BeBop Club

Entradas desde $700

Un enorme músico de blues llega a la Argentina en una sola función para entregar probablemente uno de los recitales del año. La tradición y todo lo que se puede hacer con ella en manos de un guitarrista que conoce los secretos del género. Imperdible.