Cine

Reencuentro con Yasujiro Ozu

Hasta el 19 de agosto

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $40

No es frecuente ver películas de Ozu, más allá de dos o tres títulos que suelen integrar -con pleno derecho- cualquier revisión de su obra: mucho de lo que realizó, la mayor parte de hecho, no está disponible. Por eso este ciclo de la Sala Lugones es importante, y para el cinéfilo de ley, imprescindible. El realizador japonés creó un estilo a través del melodrama, del retrato de la familia burguesa de su país. Con planos fijos, encuadres que exceden siempre lo pictórico a pesar de su cuidado balance, Ozu encontró a través de la vida cotidiana un camino a lo trascendente. A veces con humor -no le falta, de hecho Ozu es el hermano japonés de Ford- y con el retrato de conflictos familiares (el sentido de la familia es uno de sus temas, contrastado con otro más amplio, el sentido de la vida), el realizador construyó una obra notable que ha influido en casi todo el cine moderno. La selección de la Lugones comprende nueve películas, entre ellas algunas novedades, algunas en perfectas copias en 35mm y otras en límpidas traducciones digitales, entre ellas copias reciemtemente restauradas. Entre las joyas, van Primavera temprana, Las hermanas Munekata, Primavera tardía, la extraordinaria mirada sobre la niñez de He nacido pero..., el melodrama romántico ambientado en el mundo del teatro La hierba errante, el clásico Historia de Tokio, la casi inédita Una gallina en el viento, sobre los dramas de la posguerra, y otras bellezas. Ir o ir. Días y horarios: complejoteatral.gob.ar.

Arte

Fotoperiodismo argentino

La 29ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino de ARGRA en la Casa Nacional del Bicentenario se exhibe con más de 150 fotografías de reporteros gráfi cos de todo el país. En esta muestra, el recorrido está atravesado por los hitos más importantes del 2017 en cuanto a naturaleza, deporte, política, feminismo, cultura, vida cotidiana y retratos. La entrada es gratuita, vale la pena darse una vuelta y cuidado que termina el domingo. Para ir sin reservas.

Teatro

Misterio del ramo de rosas

El domingo a las 18

San Martín 766

Teatro Payró

Un texto de Manuel Puig con dos protagonistas, una paciente y una enfermera, que tratarán de encontrar un camino para cambiar sus vidas a través de sueños y deseos. Una obra poderosa y pudorosa que, entre melodrama y humor, hurga con ternura en la condición femenina. Dos muy buenas actrices sostiene nun bello texto.

Música

Babasónicos

Hoy a las 21

Avenida del Libertador 7395

Estadio Obras

Entradas desde $600

La mejor banda de rock -¿de pop también?- de la Argentina presenta un nuevo show, La Pregunta, y nos dicen que vamos a sorprendernos, que va a ser una gran sorpresa. Es más que probable, si pensamod cómo estos señores han dado vuelta como un guante los lugares comunes del género en nuestro país. Ir temprano porque va a llenarse completamente.

Ingwie Malmsteen

Mañana a las 19

Federico Lacroze 3455

Teatro Vorterix

Entradas desde $1000

Quizás el nombre de este señor, si no es fanático del heavy metal, no les diga nada. Sin embargo, más allá del género, es un brillante guitarrista de formación clásica, que sabe mucho del barroco y que, allá por los ochenta, renovó de manera muy fuerte la manera de tocar en el rock pesado. Ha seguido creciendo y ahora es un nombre de referencia. Atención: si nunca escuchó este género, no importa. Lo que Malmsteen es capaz de hacer con la guitarra vale la pena. Una visita impresionante.