Cine

El brillo del melodrama

Hasta mediados de septiembre

Figueroa Alcorta 2280

Auditorio AAMNBA

Gratis

Hay tres géneros tradicionales para el cine argentino: la comedia, el fi lm criminal (no “policial”, pero da para otro texto separalos) y, sobre todo, el melodrama, que infl uye en los otros dos. En la época de los grandes estudios, cuando la Argentina tenía primacía en el mercado hispanoamericano (ganandole muchas veces a Hollywood casi sin esfuerzo), lanzaba obras maestras del género todas las semanas. Cuaja con el carácter argentino un poco bipolar: la atracción por la libertad, incluso por lo prohibido, y el miedo a las normas sociales que implican la construcción de cada una de estas películas son casi una radiografía de nuestra psique nacional. El Museo Nacional de Bellas Artes presenta seis títulos seis que, además, son películas de autor. La selección incluye el casi surreal melodrama del negro Ferreyra con Libertad Lamarque Besos Brujos, que sorprende por su modernidad y por una historia que podría caer en el ridículo y jamás lo hace. Va también un clásico total de Carlos Hugo Christensen, Safo, Historia de una pasión, donde todo es puro erotismo sin que la palabra estalle, y un uso de la puesta en escena increíble por su simbolismo. Los Isleros, de Mario Soffi ci, tiene al increíble dúo/duelo protagónico de Tita Merello y Arturo García Buhr, en escenas hoy infi lmables. El último payador, de Homero Manzi y Ralph Pappier, presenta un enorme trabajo de Hugo del Carril como José Bettinoti. Historia de una noche, de Luis Saslavsky, gira alrededor de la culpa y la redención con un pequeño pueblo como escenario, y La Tigra fue uno de los primeros esfuerzos de Torre Nilsson en el cine. Días y horarios, aquí: https://www.bellasartes.gob.ar

Teatro

A la izquierda del roble

Mañana a las 20

Corrientes 1543

Centro Cultural de la Cooperación

Entrada $250

Un espectáculo con música, imágenes, interpretación y charla alrededor de los textos de Mario Benedetti, casi como una conversación en la que también se juega imaginación mediante. Ideal para comenzar con amabilidad la noche del sábado.

Música

Festival y Mundial de Tango 2018

Como cada agosto, arrancó la temporada de firuletes y bandoneones en Buenos Aires con el Festival de Tango y, pegadito e integrado, el Mundial de Tango. Las actividades son múltiples y se desarrollan en todos los barrios de la Capital, muchas de ellas gratuitas. Están los grandes, por supuesto, más los nuevos, más los que vienen de visita. Y hay milongas por todas partes. Lo mejor para no perderse nada (algo se va a perder, es inabarcable), es consultar aquí y íSalud!: http://festivales.buenosaires.gob.ar/

��✨ ¡Se viene una noche muy especial en el #TangoBA!

La Gala de Preliminares contará con grandes bailarines en escena y con la Orquesta Típica Sans Souci, que celebrará sus 20 años junto al “Chino” Laborde.

��️ VIE 17/08 - 18h

�� #Gratis - Entradas disponibles desde 2h antes. pic.twitter.com/yhvvRglXPP — Usina del Arte (@UsinadelArte) 16 de agosto de 2018

Cuarteto de Nos

Hoy a las 21

Bouchard 465

Estadio Luna Park

Entradas desde $400

Los uruguayos vienen a la Argentina con material nuevo. una de las mejores bandas rioplatenses, con un sonido único (no es exageración: no hay una banda que suene con un equilbrio tan interesante entre modos propios de nuestra zona y elementos del rock y del pop internacionales). Llaman a esta gira “institucional” y aseguran que van a mezclar temas de antes con temas de ahorita nomás. Gran oportunidad, en caso de que no lo haya hecho ya, de conocerlos.



Raly Barrionuevo

Mañana a las 22

M.T. de Alvear 1125

Teatro Coliseo

Entradas desde $300

Nombre central en la música folclórica contemporánea -esa que le ha pedido prestado a otros ritmos pero, sin embargo. sigue perfectamente fi el a sí misma- Barrionuevo presenta su último disco, La niña de los andamios. Lo que implica una fi esta que incluye además varios clásicos propios y tradicionales en versiones únicas. La voz de don Raly es única en nuestro panorama