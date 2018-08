Arte

Rodchenko en el CCK

Por primera vez en la Argentina, se exhiben fotografías de Aleksandr Ródchenko en el CCK, uno de los pioneros del constructivismo ruso. En el marco de los Encuentros Abiertos del Festival de la Luz edición 2018, se presenta una colección de fotografías de Ródchenko en la VKhUTEMAS, la escuela estatal de arte y técnica. Esta época es la era dorada del artista. En esta serie de 103 fotografías, Ródchenko retrata fábricas, familiares, escenas estudiantiles y collages de 1920 y 1930. Gratis.

Cine

24 frames

Desde hoy, todos los días a las 19

Corrientes 2046

Cosmos-UBA

Entrada $40

La sala Cosmos-UBA es un reservorio de ese cine al que el circuito comercial le da inuustamente la espalda. Allí hoy se pueden ver joyas como Una pastelería en Tokio (último filme de la gran Naomi Kawase) o La Librería, por ejemplo, más un par de muy buenos filmes franceses. Pero desde ayer puede verse, también, una obra maestra llamada 24 cuadros. No podemos narrarla, pero sí describirla. Es la última producción de Abbas Kiarostami, el maestro iraní del que muchos ignorantes se burlan por sus planos largos, por su mezcla de documental y ficción, sin prestarle atención a lo emotivo, a veces irónico, de sus puestas en escena. Antes de morir, estuvo embarcado en el proyecto de darle movimiento a cuadros fijos, con el uso de técnicas de animación. Hizo muchas de esta secuencias pero con algunas no se sentía conforme. Todas duran cuatro minutos y medio, y juegan con el sonido para darle a lo que fue un registro instantáneo la densidad de un momento en el tiempo. El resultado, básicamente en blanco y negro, es una belleza absoluta, un cine que está a contrapelo de lo que nos suelen obligar a ver los exhibidores comerciales. Aquí no hay histerias, sino que se proone una contemplación compartida con el autor, la respuesta a la pregunta de qué sucede con cierta imagen, de dónde viene y hacia dónde va. No es cine narrativo, pero tampoco es estrictamente un documental, sino un objeto raro que, igualmente, forma parte del (mejor) cine. La experiencia es de las más hermosas que tiene la pantalla hoy y vale la pena acercarse y disfrutar del viaje de 114 minutos por la mirada de uno de los mayores cineastas contemporáneos, uno de los que se fue con una sonrisa tranquila

24 cuadros. Irán / Francia, 2017 – 114’#CarteleraCineCosmosUBA

De miércoles a domingo - 19:00

+Info: https://t.co/hMkGappfbn

Entrada: $40 con 50% de descuento para jubilados y estudiantes, así como para docentes y no docentes UBA. pic.twitter.com/9LNQi9u4FC — Cine Cosmos UBA (@CosmosUBA) 23 de agosto de 2018

Teatro

Conjuro para Venus y Adonis

Hoy a las 20

Moreno 431

Celcit

Entrada $250

Apelando a recursos teatrales, a texto, a la interpolación de disciplinas circenses y al sonido, Viviana Foschi pone en escena un espectáculo que se basa sobre el poema de Shakespeare Venus y Adonis, que pone en funcionamiento no solo una historia de amor sino también se pregunta por la posibilidad del arte de transmitir su sentido. Una gran experiencia teatral.

Música

Estelares

Hoy a las 21

Balcarce 460

La Trastienda

Samsung

Entradas desde $400

Con más de 20 años de trayectoria, la banda platense se ha convertido en uno de los números más interesantes (e importantes) de la escena del pop en la Argentina. Hoy se presentan con todo en La Trastienda, con esa extraña y bella intervención tanguera que les otorga un sonido propio, y un repertorio a prueba de balas.