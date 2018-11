Arte

Bienal de Imagen en Movimiento

Desde el jueves 1 al domingo 11 de noviembre, vuelve la cuarta edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento, un evento dedicado al video y cine experimental en todas sus formas, organizada por Andrés Denegri y Gabriela Golder, dos referentes locales en la temática. Además de obras de todo tipo, hay seminarios y charlas. Todo gratis. La sede es la Muntref, (Antártida Argentina 1355) y el programa del evento está aquí: http:// untref.edu.ar/muntref/

Cine

Harry Potter

Hoy, mañana y el domingo

Corrientes y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $70

Una de las sagas más taquilleras del cine contemporáneo es aquella basada en las novelas de Harry Potter, que arrrancó en 2001 y termino en 2011. Diez años con ocho películas, realizadas por cuatro directores (Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates) y un elenco constante que fue cambiando ante nuestros ojos. Los tres protagonistas (Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint) pasaron de nenes a jóvenes mientras los mirábamos transformarse en hechiceros y pasar de aventuras más o menos ligeras a una oscuridad creciente y épica, del cuento de hadas a una especie light del cine de terror (una de las enseñanzas de la saga es que entre ambos géneros no hay más que una diferencia de grado). Claro que las ocho películas son desparejas: algunas son realmente malas (la segunda, Harry Potter y la Cámara Secreta, o la inútil primera parte -¿qué necesidad había de “cortar”? de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte) y otras son buenas, muy buenas y hasta excelentes (la mejor de todas, para quien esto escribe, es esa mirada empática y “sin uniformes escolares” de la adolescencia que es Harry Potter y el Prisionero de Azkabán, la tercera de la serie dirigida por Cuarón). Pero el todo es bastante coherente y se convirtió con el paso del tiempo en un conjunto de películas creador de un universo propio y coherente. Es cierto que eso eran las novelas, pero las películas lo han fijado e incluyen algunos trabajos actorales de primera categoría, como Michael Gambon como Dumbledore -el actor tomó el rol tras la muerte de Richard Harris, que lo interpretó en las dos primeras películas-, el gran Alan Rickman como Snape (son dos de los grandes personajes de la serie, los más complejos y humanos sin dudas) o el Sirius Black de Gary Oldman. Casi todo el Who’s who del cine inglés contemporáneo (no falta nadie) está en estas películas. Así que tiene la oportunidad de ver, en tres días, de continuo, las ocho en pantalla grande y lindas copias. Acá, horarios: http://elculturalsanmartin.org/

Teatro

Tracción a Sangre

Hoy a las 23

Boedo 876

Pan y arte

Entrada $250

Futuro distópico: los pudientes obtienen energía eléctrica del sudor de los más pobres. Un par de hombres genera mecánicamente electricidad hasta que llega un tercero a ayudarlos, o no. Una mirada sardónica que trabaja, metafóricamente sobre nuestro presente. Gran despliegue de los actores.

Música

Foster the people

Hoy a las 21

Av. del Libertador 7395

Estadio Obras

Entradas desde 1600

Una de las más importantes bandas indies de la actualidad, vuelven a Buenos Aires -tercera visita- para presentar su nueva producción -tercer álbum-, Sacred Hearts Club. El disco es bien bailable y el recital derivará rápidamente en fiesta. También habrá hits pasados y clásicos, obviamente. Plan ideal para un viernes.