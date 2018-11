Cine

El silencio es un cuerpo que cae

Desde ayer puede verse en la Sala Lugones (Corrientes 1530), a las 21.30, un extraordinario documental, opera prima de Agustina Comedi, El silencio es un cuerpo que cae. Sobre 160 horas de grabaciones caseras de su padre fallecido, la realizadora realiza una investigación que le permite descubrir cuestiones ligadas a la identidad sexual y el activismo político.Habrá además hoy una charla abierta entre la realizadora y el investigador Gabriel Giorgi, El desorden de las familias, ideal para completar un gran filme.

Sam Peckinpah

Hasta fines de noviembre

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $70

Durante los años sesenta y setenta, Sam Peckinpah se asoció con cine de violencia extrema. En realidad fue, salvo algunos de sus títulos -como el “alegórico” Los perros de paja, quizás uno de los mayores malentendidos de la pantalla grande- el último avatar del western, con algunos títulos magníficos -otros no tanto- en ese género. El estilo de Peckinpah era, sí, explícito, violento, con un montaje desaforado y a veces “a los hachazos” (algo que aprendió su discípulo -y mejor cineasta, en el balance- Walter Hill, guionista de La Fuga, por ejemplo). No se andaba con chiquitas, Sam. Y tenía algunos problemas para retratar a las mujeres, algo que hoy sería absolutamente incorrecto. Pero dejó un puñado de películas extraordinarias que no podrían filmarse de ningún modo en nuestros días. Varias de ellas van en el ciclo que le dedica el Cultural San Martín este mes. Por ejemplo, y casi obligatoria, La Pandilla Salvaje, esa historia de un grupo de malvivientes que se ve envuelto en la Revolución Mexicana y terminan como héroes -o mártires- a su pesar. Las secuencias de apertura y final son de la más extrema violencia, pero ahí están también los geniales trabajos de William Holden y Robert Ryan, dos genios. También es obligatoria La cruz de hierro, la lucha entre alemanes y rusos en la Segunda Guerra Mundial desde los ojos de los primeros (grandes ahí James Coburn y Maximillian Schell). Pero además de Los perros de paja (rareza con Dustin Hoffman y su película más exitosa en la Argentina setentista), van cosas extrañas como Asesinos por karate (con James Caan, una de seudo artes marciales) y la melancólica El rey del rodeo, con un gigantesco Steve McQueen. Todas en copias hermosísimas. ¿Si vale la pena? Claro que sí. Días y horarios, en http://elculturalsanmartin.org

Teatro

1º Ciclo de Teatro y Feminismo

Desde hoy y hasta el lunes 19

Moreno 431

CELCIT

Entradas $250

Un excelente conjunto de obras que hablan sobre el feminismo, la posición de la mujer, las agresiones e inequidades que sufren a diario, y cómo se enfrenta esa situación desde diferentes géneros y tonos, desde el drama hasta la comedia, desde la tragedia a la sátira. Más allá de la importancia del tema, se repite, son obras que vale la pena ver por su potencia dramática. Una gran muestra, además, de extraordinarias autoras contemporáneas, muchas veces invisibilizadas. El programa completo, en /celcit.org.ar

Música

Bandana

Hoy a las 21

Niceto Vega 5510

Niceto

Entradas $300

Más allá del prejuicio, Bandana -ahora trío- es de lo mejor que le pasó al pop argentino y tiene un repertorio que lo demuestra con absoluta precisión. Por primera vez en Niceto, las señoritas cantan y traen además algunas novedades. Deje los lugares comunes de lado y no deje de ir, que vale la pena.

Blondie

Mañana desde las 21

Avenida del Libertador 4101

Hipódromo de Palermo

Entradas desde $1.800

En realidad, el Rok & Pop Festival, con varios números importantes (The Vamps, Azaelia Banks y The Magic Numbers en el combo internacional; Eruca sativa, Octafonic y Todo aparenta normal en el vernáculo). Pero viene Blondie y canta la genial Debbie Harry, gardeliana en el sentido de que cada vez lo hace mejor.