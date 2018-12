Música

Días Nórdicos

Tercera edición del festival Días Nórdicos en Buenos Aires. Un intercambio cultural entre plataformas de países nórdicos e iberoamericanos. El Centro Cultural Recoleta será la casa principal para las actividades entre las que destacan shows en vivo, residencias musicales, muestras, workshops sobre sostenibilidad y animación, y mesas de distintos formatos donde el espíritu es el desarrollo de procesos de intercambio permanente con saberes y prácticas nórdicas. Gratis.

Cine

3° Festival de Cine Nórdico

Hasta el 16 de diciembre

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $40

Todavía hay memoriosos que dicen que Buenos Aires es una ciudad cinéfila. Desegañémonos: si no fuera por pequeñas salas alternativas y el tremendo trabajo que hacen entidades como la Lugones, poco sabríamos del cine del mundo fuera de los tanques o las andanadas nacionales. Festejemos pues este cierre de temporada en la sala decana de la cinefilia con el Festival de Cine Nórdico, que presenta producciones recientes -algunas también históricas- de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. En el menú hay un poco de todo -y no solo los policiales sombríos que parecen ser lo único que recuerda, series mediante- el público. Por ejemplo, una bella historia de crecimiento como Una niña llamada Varpu (cuidado, va hoy, no se la pierda) sobre una chica, una madre y un auto; o el retorno glorioso y juvenil de Lukas Moodison con una historia musical como íSomos los mejores!. O un documental absolutamente interesante que cruza la arquitectura con el drama personal y de superación, Big Time: la historia de Bjarke Ingels. También hay melodramas con fondo de crítica social, como el muy tenso Detrás de los cielos azules, o Camina conmigo, que analiza las secuelas de la guerra en Afganistán desde un punto de vista muy poco frecuente. Hay cosas extraordinarias, además, del pasado, como Procesión nupcial en Hardanger, un drama noruego de 1926 que se convirtió por propio derecho en uno de los clásicos de ese país. Y el lunes, hay una extraordinaria y rica selección de cortos de Finlandia que van por todos los géneros posibles. ¿Si es bueno el ciclo? Es buenísimo y genera bronca: por qué no podemos ver estas películas más seguido. Días y horarios, en https://complejoteatral.gob.ar

Teatro

Los Nadadores

Mañana a las 21

Zelaya 3134

Zelaya

Entradas $250

Un pueblo perdido y una mujer que desea volverlo a poblar. Un grupo de personajes que se pliega -con condiciones, quizás ese sueño de recuperar el lugar perdido. Una gran puesta en escena que abre a grandes espacios y un extraordinario trabajo actoral para una obra que trabaja sobre la memoria y el deseo.

Música

Morrisey

Hoy a las 21

Panamericana Km 35.5 y Av. Olivos 3215/Tortuguitas

DirectvArena

Entradas desde $1.800

Uno de los grandes artistas del pop y del rock de los últimos cuarenta años, un hombre polémico pero cuya capacidad poética y musical no genera ninguna duda. Vuelve a la Argentina para presentar su último disco, Low in High School, más un repertorio lleno de clásicos absolutos. Un verdadero acontecimiento en el final de una temporada particularmente rica en visitas internacionales.

Sarah Brightman

Mañana y el lunes a las 21

Cerrito 628

Teatro Colón

Entradas desde $1.900

Fenómeno de la ópera, casi una estrella pop (bueno, sin casi), la británica Brightman tuvo que agregar una fecha para el próximo lunes ante la demanda de entradas. Un recital fuera de norma con repertorio de grandes éxitos más otras piezas menos transitadas pero que adquieren un peso enorme en la voz de esta soprano también cantautora. Un fenómeno al que no le falta justificación y cuyo éxito es a prueba de balas