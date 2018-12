Arte

Guerrilla Girls

Desde hace treinta años, un grupo anónimo de mujeres cuestiona las dificultades que tienen para ingresar y ser respetadas en el mundo del arte (y no solamente, queda claro). La Usina del Arte presenta una gran retrospectiva de este grupo, de modo totalmente gratuito, y el asunto se acompaña con charlas y otras performances. Un evento estético que, además, cae en el momento justo. La agenda completa, en http://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte/guerrilla-girls

Cine

Ettore Scola

Hasta el 29 de diciembre

Figueroa Alcorta 3415

MALBA Cine

Entrada $80

Es compllicado habar del realizador italiano Ettore Scola. Para algunos fue un maestro del cine, para otros, un realizador correcto con algunas grandes películas (y otras, no tanto). Lo interesante es que logró aunar la efervescencia política de los ’60 y ’70 con el melodrama y la comedia sin que ninguno de los elementos, en sus mejores filmes, perdiera peso. El MALBA presenta una selección de su obra -vasta, por cierto- que toma mucho de lo mejor que logró el realizador, y la mayoría de esas películas son perfectos clásicos. Todo comienza con Nos habíamos amado tanto, un filme político y también un drama sobre las relaciones humanas que se ubica entre la ocupación alemana y la segunda posguerra. Feos, sucios y malos es una mirada sobre la pobreza en la Apullia, un gran grotesco donde el humor no oculta las agudezas. ¿Qué hora es?, uno de sus últimos éxitos globales, narra la relación entre un padre y un hijo que parecen tener poco en común. Crónica de un joven pobre mezcla el melodrama tradicional con la mirada social en un brillante blanco y negro que podría parecer anacrónico (el filme es de 1995) pero se complementa perfecto con la historia. África, allá vamos es una comedia con Alberto Sordi que juega con contrastes culturales, y el final del ciclo es para, quizás, su película más exitosa, Un día muy particular, ese alegato antifascista teñido de melodrama con Mastroianni y la Loren. Se pueden consultar días y horarios en https://malba.org.ar.

Teatro

Cae la noche tropical

Miércoles a domingo, 20.30

Corrientes 1530

Teatro San Martín

Entradas $220

La última novela de Manuel Puig tiene como tema la vejez. Dos vecinas de Río de Janeiro -extraordinarios trabajos de Leonor Manso e Ingrid Pelicori- hablan de sus vidas, de sus placeres y tristezas, y de la vida amorosa de una joven vecina, que es también un reflejo y un motivo para seguir adelante. Notable puesta en el San Martín (las funciones de martes y jueves, dicho sea de paso, son a mitad de precio).

Una maravillosa versión teatral de la última novela de Puig. Leonor Manso e Ingrid Pelicori se ponen en la piel de las memorables Nidia y Luci. Esta semana son las últimas funciones del año, después de una temporada a sala llena.@pmessiez @JorgeTelerman https://t.co/abVuLsy336 — Complejo Teatral BA (@elSanMartinCTBA) 5 de diciembre de 2018

Música

El Siempreterno

Hoy desde las 20

Niceto Vega 5510

Niceto

Entradas $350

Banda de culto, también una de las mejores por mucho del rock y del pop argentino -porque trabajan no solo sus posibilidades sino que lo hacen con gran inteligencia y poesía- presenta el último recital del año, un espectáculo que llaman La Disolución pero que, aclaran, no implica que se separen. Música de enorme calidad por gente que gusta mucho de componer y tocar, para quienes gusten del género y para quienes no, sobre todo.

Palo Pandolfo

Mañana a las 23

Corrientes 1524

Teatro Piccadilly

Entradas desde $650

Sin dudas, Palo Pandolfo -primero con esa banda única que fue Don Cornelio y la Zona, después con Los Visitantes, después con una cantidad enorme de proyectos más su propia producción solista- ha sido -es- uno de los músicos más influyentes de la música contemporánea argentina. El repertorio es impresionante, la calidad está garantizada y propone un recital en formato íntimo. Otro acontecimiento musical para paladares exigentes y mentes bien abiertas.