Teatro

Festival Internacional de Buenos Aires

Durante doce días doce, teatro de todos los colores y a precios populares (e incluso gratis) en toda la ciudad de Buenos Aires. El festival bienal tiene una cantidad enorme de espectáculos nacionales e internacionales, y ocupará no solo salas del circuito estatal sino también del independiente e incluso la calle (hoy es el segundo día, por ejemplo, de la Maratón Abasto, con obras gratuitas en salas y en la calle en ese barrio clave). Entradas, horarios, espectáculos, acá: http://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba

Cine

Las películas del Oscar

Varias salas y horarios

Seguimos en vacaciones, lo que implica que los espacios alternativos, con algunas excepciones, no tienen programación (o la hemos anunciado oportunamente). Pero esta semana que pasó se conocieron las nominaciones a los premios Oscar, que suelen ser un aliciente para los espectadores. Varios títulos con fuertes posibilidades están hoy en la cartelera. Algunos son sorprendentes, como Bohemian Rhapsody, que no solo tiene cinco nominaciones -entre ellas, Mejor película, y ya ganó el Globo de Oro en drama- sino que sumó, contra toda esperanza, más de un millón y medio de espectadores. Y sigue en cartel. Esta semana se incorporaron dos con nominaciones varias: El regreso de Mary Poppins y, sobre todo, El vicepresidente, comedia dramática -y grotesca- sobre Dick Cheney, quien acompañó a George W. Bush en la Casa Blanca. Es una buena alternativa para ver, además. En algunos cines puede encontrarse todavía Infiltrado del Klan, la primera película de Spike Lee que le otorga al clásico realizador una nominación en su rubro (y en la mayor, la de mejor película). La cuestión afroamericana está también en Pantera Negra, primer filme de superhéroes de gran presupuesto nominado a Mejor película, pero ese puede verse en DVD y en HBO Go (quizás vuelva brevemente a las pantallas). Pero la película con más nominaciones es Roma, de la que hemos dado ya opinión aquí. Puede verse vía Netfl ix o en salas como el Bama Cineclub. Consejo: en el cine se aprecian más detalles de la puntillosa puesta en escena y reconstrucción de época. Y también tiene la posibilidad de dos nominadas a la categoría extranjera: la bella Somos una familia, del japonés Hirokazu Koreeda -ganadora en Cannes- y la polaca Cold War, de Pawel Pawlikovski, que además tiene mención para dirección y fotografía.

Teatro

A Chorus Line

De miércoles a domingo a las 21

Esmeralda 443

Teatro Maipo

Entradas desde $500

Un musical clásico que narra cómo se forma eso, “una línea de coro”, una parte casi anónima de un espectáculo, y que fue un éxito en cuanto escenario se haya presentado (también en el cine hay versión, pero dejemos de lado ese asunto). La puesta de Ricky Pashkus hace honor al Maipo y tiene un elenco que es casi un seleccionado del género en la Argentina. Para no dejar pasar.

Música

Massacre

Mañana a las 20

Juan B. Justo 1477

Casa Rock

Entradas desde $450

Clásicos de clásicos, irreverentes e irreductibles, los muchachos de Walas arrancan el 2019 con un recital que publicitan y anuncian como “bien power”. Si tenemos en cuenta la fuerza de estos pioneros del skate rock y cultores de géneros varios -del punk al reggae, siempre desde una posición totalmente independiente- podemos creerles totalmente.

Palo Pandolfo y la Hermandad

Mañana a las 21

Niceto Vega 5510

Niceto

Entradas desde $400

Cada vez que Palo Pandolfo sube a un escenario implica un acontecimiento: no solo es un nombre histórico del mejor momento del rock argentino sino que no ha parado de innovar y reinventarse en las últimas tres décadas. El espectáculo en Niceto es con La Hermandad, su última agrupación, y sonará más eléctrico que sus recientes shows acústicos. La diferencia es lo de menos, la calidad es constante.