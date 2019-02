Arte

Puente, historieta experimental

Hasta el 10 de marzo, una impresionante exhibición de historieta experimental argentina y brasileña, curada por Rafael Coutinho y Alejandro Bidegaray y donde se propone un vínculo entre ambos países a partir de la obra de Iván Riskin, El Waibe, Julia Barata, No tan parecidos, Juan Narowe, Denny Chang, Adonis, y muchos más.

Cine

Musicales

Hoy y mañana

Figueroa Alcorta 3415

MALBA Cine

Entrada $90

Uno de los eventos cinematográficos de enero fue el ciclo de musicales del MALBA. Hoy hay tres películas y mañana, en la trasnoche, una. Las de hoy merecen ser vistas en continuado. La primera es La novicia rebelde, el filme que se llevó mil Oscars y reventó cines en todo el mundo en los años sesenta. Es una de las películas más queridas de la historia; también -no es paradoja ni contradicción- de las más odiadas por la crítica. Y ambas partes, a su modo, tienen razón. La historia de una novicia que se transforma en institutriz de los hijos de un noble huérfano (lo mejor de la película, el gran Christopher Plummer) durante el ascenso de los nazis en Austria es un raro cuento de hadas y tiene una banda sonora aún impresionante. La segunda es Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy. Toda la película está cantada, hasta los diálogos más triviales, gracias a la partitura de ese gigante -y recientemente fallecido- Michel Legrand. Pero lo que parece un cuento de hadas, el amor entre una chica inocente y un joven mecánico, se quiebra por la aparición de la guerra en Argelia (otra película donde la política rompe la felicidad) y Demy se encarga de crear una de las ficciones más irónicas -y magistrales- de la historia del cine. La tercera es Velvet Goldmine, de Todd Haynes. La película copia y homenajea a El Ciudadano para narrar la historia de un (apenas falso, apenas disfrazado) David Bowie y del glam rock, con Johnathan Rhys-Meyer, Christian Bale y Ewan McGregor (que la rompe como un falso Iggy Pop). De originalidad extrema. Para cerrar el ciclo, mañana en trasnoche podrán ver Quadrophenia, de Franc Roddam, basada en el álbum de The Who, con Sting actuando (pobre...) y que fue un título obligadísimo en los ochenta. Horarios, acá: https://malba.org.ar

Teatro

La suerte de la fea

El domingo a las 18

Pasaje Santos Discépolo 1857

Teatro El Picadero

Entradas $400

Gran texto de Mauricio Kartún, la obra narra la historia de una música que tocaba escondida mientras una chica linda, en el auge de las orquestas de señoritas, “hiciera como que” tocaba. Para hablar de mujeres, de estratos sociales, de simulaciones y de la suerte de la fea, además. Gran trabajo actoral de Luciana Dulitzky, perfecta comediante.

Música

Leo García

Hoy a las 21

Pueyrredón 2501

Camping Bar

Gratis

Volvió por Buenos Aires uno de los nombres más importantes del pop nacional, y anda tocando con todas las ganas y la calidad del mundo. Hoy, esta misma noche, en la terraza del Camping Bar, totalmente gratis. Una música fresca de enorme calidad rítmica -y también poética, algo que muchos soslayan cuando hablan de García- para el calor de este verano. Sin reservas.

Phil Anselmo y The Illegals

Mañana a las 21

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas $1200

Los seguidores de esa banda señera (perdón por el adjetivo viejísimo, pero funciona) del hardcore llamada Pantera tienen la oportunidad dorada de ver a uno de sus creadores con su nueva agrupación, The Illegals, en todo su esplendor. Además de la fuerza y el vértigo, Anselmo es un gran músico. Si quiere descubrirlo, es una gran oportunidad