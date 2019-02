Arte

Ternura radical

"Ternura radical" en el MALBA es una exhibición del artista colombiano Iván Argote, concebida especialmente para el subsuelo del museo. En esta instalación, Argote repiensa los espacios públicos como puntos de reunión, de espacios compartidos. El recorrido es fascinante y bello, además de llamar a la reflexión desde lo estético y lo político. La entrada al museo (Figueroa Alcorta 3415) es de $ 140, y puede visitarse todos los días menos los martes de 12 a 20.

Cine

All Singing! All Dancing!

Hasta el 15 de febrero

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $60

Entre las mejores cosas que nos dio el Hollywood clásico (y mire que nos ha dado muchísimo) figuran los grandes musicales de la MGM realizados desde mediados de los 40 hasta finales de los 50 (y algunos en los sesenta, también, pero menos y con estilos distintos). Fue la época del esplendor de Gene Kelly, Fred Astaire, Judy Garland, Cyd Charisse y donde la combinación de productores como Arthur Freed, diseñadores como Cedric Gibbons, vestuaristas como Edith Head, músicos como Cole Porter y directores como Stanley Donen o -central y magistral- Vincente Minelli crearon un universo de fantasía que además apelaba a verdades profundas sin dejar de encantar el ojo. La selección que presenta la Lugones desde la semana pasada incluye algunas de las más grandes películas del género. Hoy, por ejemplo, va Brindis de amor, una de las mayores obras maestras del cine (sí, sin atenuantes). Hay más: va a poder ver en copias esplendorosas y recientemente restauradas una rara película de Otto Preminger (Carmen Jones); la hoy infilmable Gigi (que ganó el Oscar y trata de cómo se educaba a niñas adolescentes en la Belle Epoque para ser amantes-mantenidas de los ricos: imposible que un Maurice Chevalier de hoy cante “Thanks Heaven for Little Girls”), la onírica Brigadoon, la adaptación de Leonard Bernstein a la pantalla Amor sin barreras; la bellísima comedia basada en la vida de Richard Avedon La cenicienta en París, de Stanley Donen, y mucho más. Es para no perderse ninguna y quedarse aplaudiendo en la sala. La entrada sale un alfajor y medio y la felicidad es infinita. Días y horarios, en https://complejoteatral.gob.ar/

¿Pausa para el almuerzo? Qué mejor que estirarla un poco con las chicas de LA CALLE 42 en el inicio del ciclo All Singing! All Dancing!

¡Ahora en #LaLugones a las 14!@elSanMartinCTBA pic.twitter.com/QxOK3eV2qF — SalaLeopoldoLugones (@Sala_Lugones) 1 de febrero de 2019

Teatro

La Naranja Mecánica

Hoy y el domingo a las 21, mañana a las 21 y 23

El Salvador 4530

El Método Kairós

Entrada $350

La novela de Anthony Burgess -uno de los mayores escritores en lengua inglesa del siglo XX- se volvió famosa especialmente por la versión cinematográfica de Stanley Kubrick, y narra un mundo no demasiado futuro donde bandas adolescentes se dedican a la ultraviolencia y otros menesteres para salir del ocio, hasta que ciertos mecanismos del Estado aparecen para reprimirlos. Sátira oscurísima que va más allá de su época, llega al teatro en una versión que tiene su propio peso, con Franco Masini en el rol de ese victimario, esa víctima llamada Álex. De lo más esperado de la temporada.

Música

Dancing Mood

Hoy a las 23:30

Sarmiento 3131

Ciudad Cultural Konex

Entrada $200

Jazz, reggae, pop, ska, rock, todo junto, todo mezclado en una de esas celebraciones únicas que los Dancing Mood, haciendo perfecto honor al nombre, saben disparar en cada una de sus presentaciones. Ideal para una trasnoche de verano, para pasarla bien y escuchar, además, a músicos perfectos.

Fiesta clandestina con la Delio Valdez

Mañana a las 23

Santa Fe 4389

Groove

Entrada $335

Y para seguir bailando durante todo el fin de semana, tienen la oportunidad de ver y escuchar -y moverse al compás, claro- a la Delio Valdez, agrupación gigante de la mejor música del caribe y aledaños. Pura fiesta y, además, por el mismo precio y en la misma noche, Lo Pibito. Todo goce.