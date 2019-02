Cine

El día que resistía

Una de las películas más interesantes -y bellas- del cine argentino reciente es El día que resistía, de Alessia Chiesa, donde un grupo de chicos se encuentra, repentinamente, solo, sin adultos, lo que genera tanto un sentimiento de libertad como una tensión que crece a medida que la historia -puro clima, pura situación poética- se va desarrollando. Imperdible evento en el Malba (Figueroa Alcorta 3415), va todos los domingos hasta el 3 de marzo a las 19,30. Un cine argentino nada frecuente.

La Flor

Durante febrero y marzo

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $60

En la última edición del Bafici, todo el mundo habló de la “película de catorce horas” (en realidad tres partes de 225’, 360’ y 320’, saquen ustedes las cuentas) llamada La Flor, del maestro del exceso Mariano Llinás. Al final, ganó el premio mayor del festival y se transformó en una de las vedettes obligadas del circuito internacional durante todo 2018. En realidad La Flor es un conjunto de seis películas que recorren varios estilos y formas del cine y tienen diferentes estructuras (hay las que “empiezan pero no terminan”, la que “empieza y termina” y la que “termina y no empieza”, pero todo esto es solo un juego), y en algún momento reflexiona sobre sí mismas y sobre la locura, ambición y aliento lúdico del proyecto. Todo fue filmado durante una década, montado con minucia, con enorme humor y amor, y protagonizado siempre por las mismas cuatro actrices -Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes- que conforman además uno de los fenómenos teatrales más interesantes de estos años, el grupo Piel de Lava (en consonancia, pueden ver en el San Martín su última obra, la muy graciosa y bastante tierna Petróleo). Ahora bien: es necesario describir el proyecto entero pero lo más importante de todo es que el espectador que se anime -y se animan muchos, el boca a boca funciona perfecto- la va a pasar muy bien. Hay humor, amor, aventuras, melancolía, más humor, algo de sátira, algo de parodia amable (no es lo mismo) y una generosidad total con el espectador. Claro que vale la pena. Días y horarios, en https://complejoteatral.gob.ar/

Teatro

Una semana nada más

De jueves a domingos a las 20.30 y sábado a las 22

Corrientes 960

Teatro El Nacional

Entrada desde $800

Un noviazgo que se estropeo en la convivencia, un tercero que llega para “solucionar” todo y enredos y equívocos a altísima velocidad. De eso se trata Una semana nada más, éxito actual del teatro comercial en plena Calle Corrientes y sí, un trabajo de precisión que realmente hace reír. Y con la falta que hace, no está nada mal.

Música

Divididos

Mañana a las 21

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas desde $950

Una de las bandas más importantes en la historia del rock argentino (por calidad, por raíz, por todo) arranca este año con todo en un par de recitales en Flores. El primero -hoy mismo a las 21, por las dudas tenga alguien que le haya sobrado una localidad... (está completamente agotado, volaron los tíckets); el segundo es mañana y quedan todavía algunas entradas. La aplanadora del rock justifica una vez más el apodo a pura fuerza y con repertorio impresionante.

Festival Buena Vibra

Mañana desde las 14

Gutenberg 350

Estadio Malvinas Argentinas

Entrada desde $800

Un conjunto importante de lo mejor de la escena musical contemporánea -la más nueva, también la más innovadora, que no es lo mismo- en una fecha gigante, ampliando la convocatoria (desbordante) que ha tenido en el Konex. Los Espíritus, Sara Hebe & Ramiro Jota, El Kuelgue, Militantes del Clímax, Marilina Bertoldi, LOUTA y mucho en un evento notable. Gran posibilidad para el sábado.