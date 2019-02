Teatro

Bombón Vecinal

Después de que fuera un éxito al inicio del último FIBA, el Festival y la iniciativa Teatro Bombón coproducen otra "toma" del Abasto por obras teatrales realizadas por profesionales y vecinos, el Bombón Vecinal. Son obras cortas, de no más de 30 cada una, en ambientes urbanos, con entrada libre y gratuita. Es hoy a las 21 (y el próximo viernes, el de cierre) y la experiencia es extraordinaria. Arranca todo en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, hay obras "en lugares", otras de recorrido y eventos.

Cine

Cine argentino nuevo

Varios horarios

Figueroa Alcorta 3415

Malba Cine

Entrada $90

La programación del Malba está llena de títulos argentinos de realizadores jóvenes que no encuentran -así de ciegos andamosespacio en el circuito comercial. La selección es variada aunque abunda en documentales que además exceden la definición más canónica del género. Hay varias películas que ya hemos recomendado, como Piazzolla: Los años del tiburón, de Daniel Rosenfeld, que retrata con material único la vida y la carrera del extraordinario músico, o la gran película de Albertina Carri Las hijas del fuego, aventura, pornografía y reflexión sobre el erotismo y el sexo en el cine. También la bella y poética El día que resistía, una fábula fantástica protagonizada por niños y mascotas que crea un extraño suspenso, dirigida por Alessia Chiesa. O el documental casi confesional Introduzione all’oscuro, de Gastón Solnicki, sobre su amistad con Hans Hurch, creador del festival de Viena. Pero hay más títulos. Uno interesante y lleno de filo es Flora no es un canto a la vida, documental de Iair Said sobre una mujer -su tía, de hechode noventa años, soltera y cuyo deseo desde niña es morir. O La nostalgia del centauro, de Nicolás Torchinsky, que mira la tradición gauchesca -y su ocaso- al retratar a una pareja en los montes tucumanos. Hay una bella, original comedia, Te quiero tanto que no sé, que no solo es un paisaje de la actual noche porteña sino, además, una historia de amor, dirigida por Lautaro García Candela. Mocha es un documental de Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi sobre el Bachillerato Trans Mocha Celis, una institución que rompe las desigualdades de género. La boya es probablemente la película más personal de Fernando Spiner, un ritual personal y el retrato de una amistad. Y Buenos Aires al Pacífico, de Mariano Donoso Makowski, recuerda la existencia de un mítico tren patagónico. Días y horarios, en https://malba.org.ar

Teatro

Minas

Hoy a las 21

Valentín Gómez 3378

El Extranjero

Entrada $350

Años noventa: tres mujeres se reencuentran después de mucho tiempo de no verse y narran vidas que tienen muchas diferencias, aunque algunas cosas siguen siendo un deseo común. Humor y reflexión en un texto de Diana Amiana a cargo de un trío de actrices (Silvia Hilario,Milagros Gallo, Andrea Jaet). Imperdible.

Música

Ed Sheeran

Mañana a las 21

Libertador y Dorrego

Campo de Polo

Entradas desde $ 1800

El exitoso cantante británico llega para una fecha única a la Argentina, y aunque hay mucho vendido, todavía quedan localidades. El pelirrojo trae una cantidad enorme de hits y presenta temas de siempre y de su último álbum (el del signito de dividir, claro). Más allá de éxitos y modas, es un muy buen cantante.

107 Faunos

Mañana a las 21

Chacabuco 875

Xirgu Espacio Untref

Entradas $200

Una de las bandas indies más importantes de las últimas décadas -sin exagerar-, con un sonido único y enorme calidad compositiva, presenta su último álbum, Madura el Dulce Fruto, en el escenario del Xirgu, aparte un lugar perfecto para este tipo de eventos. Una gran noche en San Telmo.