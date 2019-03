Arte

El último apaga la luz-Séverine Hubard

Gratis en el Centro Cultural Recoleta, con curaduría de Laura Spivak, se puede recorrer esta muestra de instalaciones y esculturas de la francesa Séverine Hubard. La estética del reciclaje y de la reconstrucción es el principio rector tanto de la obra de Hubard como de la exhibición, sorprendente y original en más de un sentido. El espacio está utilizado con inteligencia y permite conocer a una artista de peso. La entrada es libre y gratuita.

Cine

Las películas del Oscar

Varias salas y horarios

Pasaron los premios de la Academia y, en otros tiempos, solía haber una especie de efervescencia previa. Los cinéfilos (que eran más que hoy, perdón) querían ver todo antes de que se estrenase. Por razones que no cabe explicar aquí, eso ya no sucede más. Pero -paradoja- las películas tienen mucho más público hoy que entonces. La razón: hay otras maneras de verlas que no implican necesariamente pasar por las salas. Si lo que desea es revisar al menos a las ganadoras, vamos por partes. En sala, puede disfrutar de Green Book (Mejor película, guión y actor de reparto) y de La favorita (Mejor actriz para Olivia Colman). Las dos son muy buenas y vale la pena verlas en salas. La segunda tiene un trabajo de puesta en escena especialmente bueno como suele pasar con los filmes de época, pero es mucho más que puro decorado. La primera permite disfrutar de los paisajes del Sur profundo de los Estados Unidos, que juegan un rol dramático en una historia sobre el racismo. También es posible ver en sala (aún) Vice, la película de Adam McKay que se llevó el premio al mejor maquillaje. Roma, que era la gran favorita y se llevó tres premios (Dirección y Fotografía, ambos para Alfonso Cuarón, más Mejor película extranjera) puede verse en cine, también, porque aún la está proyectando el BAMA Cineclub. Sin embargo, la manera más sencilla de verla es en Netflix, que además es la productora de la película. También algunas otras ganadoras (el corto documental Period end of sentence, por ejemplo) está por allí. Lo que nos lleva a las tres películas de mayor presupuesto de las que se llevaron premios. Bohemian Rhapsody está aún en algunos cines (si quiere escuchar y cantar, por ejemplo), pero son muy pocos. Hay dos modos de verla en este momento: o bien, si tiene el servicio Flow de Cablevisión, alquilándola -en el on demand propio de la firma-, o bien en DVD, dado que acaba de editarse. Pantera Negra, el filme de superhéroes, está para ver en HBO (tanto en el on demand al que se accede desde el cable como en HBO Go). Y Nace una estrella está en DVD. Para completar el álbum.

Teatro

Juicio a una zorra

Hoy a las 20:30

México 3554

Timbre 4

Entrada $380

Una obra centrada en Helena de Troya, o Helena de Esparta, quizás víctima o quizás victimaria. En este caso, contada por ella misma -gran trabajo de la actriz Paula Ransenberg bajo dirección de Corina Fiorillo- en un espectáculo de gran originalidad. El otro lado de la historia o del mito, o el lado que verdaderamente cuenta.

Música

Luis Miguel

Hoy y mañana a las 21

Libertador y Dorrego

Campo de polo

Entradas desde $ 1.400

Bueno, vuelve Luismi, seguro va a llenar (algo queda de entradas, no demasiado) y presentará un show profesionalísimo con todos y cada uno de sus éxitos, a juzgar por lo que se sabe de su paso por Chile y Córdoba. Incluso “Directo al corazón”, vea.

Bourbon Sweethearts

Mañana a las 21

Honduras 5329

Congo Bar

Entrada $ 300

Jazz, Standars, música nueva, voces perfectas y humor. De lo mejor que presenta la música porteña de cada fin de semana. Vaya y descubra, lo va a agradecer.