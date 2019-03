Arte

Jardines y otras desventuras

Max Cachimba es uno de los mayores dibujantes y humoristas argentinos, con una carrera que arrancó muy joven a mediados de los 80 en la mítica Fierro. El Museo del Humor (Av. de los Italianos 851) presenta una muestra que lo homenajea con total justicia. De lunes a viernes de 10 a 19, y de 12 a 20 los sábados y domingos. Para ir en familia.

Cine

Les Avant-Premières

Hasta el 3 de abril

Beruti 3399

Cinemark Palermo

Entradas desde $170

Como todos los años desde hace once, durante cinco días el cinéfilo tendrá la oportunidad de ver en calidad de adelanto quince películas francesas recientes de extraordinaria calidad, que muestran de paso un enorme abanico de formas y temas. Les Avant-Premières tiene un público fiel que suele ver todo lo que se proyecta (además, hablando del vil metal, no es nada caro: pueden comprarse chequeras con 5 o 10 entradas a mucho menor precio, por ejemplo) y en cada temporada se agregan más. Hay filmes de autores extraordinarios, como la comedia Dobles vidas, de Olivier Assayas -uno de los más importantes autores franceses contemporáneos, creador de filmes como Finales de agosto, principios de septiembre o la más reciente Personal Shopper- o la última obra de Stéphane Brizé, La guerra silenciosa, que va hoy mismo y tiene como protagonista a Vincent Lindon y un grupo de trabajadores reales de una fábrica en huelga ante su cierre. O el vibrante drama amoroso de Christophe Honoré Vivir deprisa, amar despacio, muy premiada en el circuito internacional de festivales. Hay también una película bellísima para toda la familia -la única, además, que se proyectará doblada al castellanoMi mascota es un león, que protagoniza Mélanie Laurent (la gran actriz de Bastardos sin gloria). Hay varias comedias de costumbres muy bien realizadas (Nadando por un sueño, La belle et la belle, la más que libre Les estivantes, protagonizada y dirigida por la gran Valeria Bruni-Tedeschi), y melodramas imponentes como Un amor imposible, de Catherine Corsini, o Nos batailles, de Guillaume Senez. Hay mucho más, incluso filmes fantásticos como La Bruma o grandes estrellas como la Deneuve en La última locura de Claire Darling. Sobre todo, abunda la calidad francesa, que tiene un público fiel en Buenos Aires. Allez-y! Programación, acá: http://www.cine-frances.com

Teatro

Cyan

Hoy a las 20.30

Corrientes 2038

CCRojas

Entrada $130

Ganadora del Concurso de Operas Primas del Rojas, esta obra de Pilar Fridman mezcla a dos parejas -una de hermanos, un matrimonio- en momentos clave más una presencia que puede alterar de modo definitivo ciertos precarios equilibrios. Notable puesta en escena para el juego de un quinteto de muy precisos actores. Ganó un premio porque lo merece; no siempre pasa.

Música

Lollapalooza

Hoy, mañana y el domingo desde las 11

Avenida Márquez 504, San Isidro

Hipódromo de San Isidro

Entradas desde $3.000

No es necesario ya aclarar de qué se trata el Lollapalooza capítulo argentino. Tampoco entrar a criticar el hecho de que es menos “independiente” de lo que aparecía en sus orígenes. Sí que las figuras más importantes de esta edición son Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Rosalía, Lenny Kravitz y Post Malone, que todavía hay entradas, que hay un Kidpalooza para los más chicos -y que los menores de diez años no pagan entrada siempre y cuando los acompañe un adulto con la pulserita de rigor-. que habrá servicios especiales de tren para llegar y volver sin problemas (de la línea Mitre, con paradas solo en las estaciones Núñez y Rivadavia hasta las 2,45) y que hay más de 100 bandas. Que lo disfrute.