Arte

Vida, de Fran Speicher

Fran Speicher presenta su serie de obras "Vida" en la sede Palermo de la Alianza Francesa de Buenos Aires (Billinghurst 1926), con entrada libre y gratuita. La exhibición inaugura el jueves 4 de abril a las 19 hs y puede visitarse hasta fin de mes. En este trabajo del artista salteño, se imbrican las líneas del pop con los rituales cotidianos, generando un movimiento en tensión entre el arte y la vida.

Cine

Bafici

Varios lugares de CABA

Entrada $70 (o gratis)

Bueno, a ver: qué NO es el Bafici. El Bafici NO es un festival de cine para jovenzuelos con onda (aunque vayan jovenzuelos con onda) ni una selección de películas para adolescentes aburridos, ni de documentales cool. Tiene un poco de eso porque la selección oficial se reserva para primeras, segundas y terceras películas, pero nada más. En la selección hay literalmente de todo: nombres de esos que uno conoce de siempre (está lo último de Lars Von Trier, un thriller desaforado llamado The House that Jack built; All is true, de Kenneth Brannagh; Meeting Gorbachev, de Werner Herzog; Loro, de Paolo Sorrentino; Maya, de Mia Hansen Love; Mektoub, my love: Canto Uno, de Abdellatif Kechiche); locuras absolutas para cualquier hora (Thriller-A Cruel Picture; The Scoundrels; Seder-Masochism; Swing Kids); rarezas para todo público (va la premiere de We shall not grow old, una película de Peter Jackson que toma material de archivo de la Primera Guera Mundial y, con la ayuda de la tecnología, las restaura para que tengan la fluidez y el color de algo filmado hoy: el resultado es absolutamente alucinante y doloroso); películas para chicos (miren la sección Baficito: no hay una sola de esas películas que no valga la pena, pero como no queremos ser demasiado parciales, los dejamos sorprenderse); y además están las competencias donde prometen obras maestras (no puedo decirles qué me dijo el director Javier Porta Fouz en confianza, pero me juró que hay por lo menos cuatro películas que van a romper todo). En fin: es una fiesta y hay muchísimo para ver. Sedes, horarios, búsqueda, catálogo y grilla, por acá: http://festivales.buenosaires. gob.ar/2019/bafici

Teatro

Una semana nada más

Hoy y mañana a las 20,30; mañana a las 22 y el domingo a las 20

Corrientes 960

El Nacional

Entradas desde $650

Tres comediantes que conocen bastante bien (mejor que eso, en realidad) las reglas del vaudeville cómico (Nico Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vigna) se dedican durante hora y media al viejo arte de hacer reír con la historia de una pareja donde él se arrepiente de la decisión de vivir juntos y trae a un amigo a boicotear la convivencia. Todo funciona muy bien en este espectáculo aceitadísimo.

Música

Orishas

Hoy desde las 19

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas $1400

La agrupación cubana de hiphop, de las más importantes del género en español, llega por primera vez a la Argentina para presentar su trabajo más reciente, Gourmet. Una extraordinaria oportunidad para acercarse a una banda que trabaja la tradición de un género con ya bastante historia desde un acervo cultural distinto, y con temáticas (lo propio del hip hop) absolutamente contemporáneas. Saben lo que hacen y vale mucho la pena.

Fémina

Mañana a las 20

Junín 1930

CC Recoleta

Gratis

Las entradas, amigos, hay que retirarlas antes (se va a llenar). Fémina es un trío de mujeres que hacen canciones de, sobre y con el punto de vista de las mujeres. Y sí, tienen una veta saludablemente militante. Pero lo que hace que el mensaje llegue es que son grandes músicas con muchas ideas. En serio: la combinación tema, letras y música es extraordinaria. Pruebe nomás