Arte

arteBA

Hasta el domingo, en La Rural, se realiza la mayor y más importante feria de arte de la Argentina, arteBa, que incluye a los mejores galeristas de nuestro país y a representantes de la plastica internacional. Sí, claro, es un mercado, pero también la ocasión de ver y comprender una gran cantidad de obras. Una especie de gigantesco museo contemporáneo que vale la pena conocer. Las entradas salen $250 y hay pases por varios días.

Cine

Bafici 21

Hasta el domingo 14 Varias salas y horarios

Entradas $70 (Baficito, $50)

Segundo y último, pero intensísimo, fin de semana del Bafici, el primero en Belgrano.

Todavía hay muchísimo para ver, por supuesto, y después del cierre “oficial” (el sábado por la noche), habrá un día más para ver las películas premiadas y unas cuantas más. En estos días, pueden verse el enorme documental de Peter Jackson We shall not grow old, que reconstruye material rodado durante la Primera Guerra Mundial; Mektoub, My Love: Canto uno, de Abdellatif Kechiche (el de La vie d’Adele), que es una celebración del placer y la juventud; el bello y preciso documental de Peter Bogdanovich sobre Buster Keaton The Great Buster; el documental sobre Gorbachov de Werner Herzog, Meeting Gorbachev; Shakti, comedia de Martín Rejtman; la posibilidad de ver -si no lo hizo- o revisar -si sí- en pantalla grande El gran Lebowski o Cuando Harry conoció a Sally...; ver en qué andan Lars von Trier (The House that Jack Built) o Paolo Sorrentino (Loro). Pero también hay muchísimo más sobre todo para descubrir. Créanos: es interesante pasar por la Competencia Argentina este año, que está lleno -llenísimo- de muy buenas películas (dado que escribimos esto antes de que se conozcan los premios, preferimos no recomendar títulos, pero podemos asegurarle que la calidad es grande). Y puede recorrer la obra -son cortometrajes, muchos brevísimos, todos de una enorme intensidad y creatividad- de la realizadora Friedl Vom Gröller, auténtico ovni de esos que presenta el Festival siempre para que sigamos descubriendo el mundo. O la enorme, sensacional retrospectiva de Paulo Rocha, otro de los grandes nombres que justifican la existencia del Bafici, una de las razones por las cuales Buenos Aires sigue siendo una capital cultural de peso internacional.

Teatro

Hamlet

Miércoles a domingos a las 20

Corrientes 1530

Teatro San Martín

Entradas $280

Rubén Szchuchmacher actualiza la extraordinaria obra de William Shakespeare y muestra por qué los clásicos nos hablan siempre. Enormes actuaciones de un elenco encabezado por Joaquín Furriel en el difícil papel del príncipe danés. ¿Hay obras de teatro obligatorias? No sabemos, pero esta merecería serlo. Se agotan las entradas.

Música

Julieta Venegas

Mañana a las 20

Junín 1930

CC Recoleta

Gratis

La gran cantante mexicana está pasando un tiempito en la Argentina (albricias) y brinda un recital único en el ciclo Nos van a escuchar, dedicado a las mujeres como tema y como músicas. Más allá del motivo, más allá de los temas que vamos a oír, Venegas posee una de las mejores voces del continente hoy por hoy, y es, además, una gran intérprete (que no es lo mismo que ser cantante), sin contar su capacidad como compositora. En fin, lo tiene todo y lo tendremos todo también mañana por la noche.

Los Auténticos Decadentes

Hasta el 16, todos los días a las 20:30

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas desde $450

La Banda Más Divertida Del País (además extraordinarios músicos) nos regalan una semanita de pasarla bien en medio de esta desolación. Vale la pena gastarse esos mangos por un montón de sonrisas. Se agotan (en serio: SE AGOTAN) las entradas y ya tienen otra fecha para junio.