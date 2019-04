Arte

Retrospectiva: Carlos Alonso

Hasta julio, el Museo Nacional de Bellas Artes presenta una retrospectiva extraordinaria de un de los artistas plásticos más importantes de nuestro país. Carlos Alonso, el hombre de Unquillo que acaba de cumplir noventa años, es el núcleo de esta exhibición que incluye sesenta obras y recorre todos sus períodos. Un cuerpo complejo que es novedad estética y documento histórico.

Cine

Gardel: cada día canta mejor

Hasta el 2 de mayo

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $60

Carlos Gardel no fue, solamente, aquel que hiciera que el tango dejara el arrabal prostibulario y se convirtiera en la música de una clase media que comenzaba a aparecer en los años veinte. Fue también el factor decisivo para que se instalara el cine sonoro en la Argentina y el vector mediante el cual el tango se convirtió en una música internacional. Antes de que el sonido sincronizado llegase al largometraje, Gardel había filmado quince cortos, cada uno con una canción -lo que hoy llamamos “clip” era una norma entonces en todos los países con cinematografía que estaban experimentando con el sonido- y luego fue contratado por Paramount para realizar una serie de largometrajes en los Estados Unidos. Ese acervo fue restaurado por la Fundación Cinemateca Argentina y es el material que podrá verse en este ciclo especial de la Sala Lugones. En general son comedias donde Gardel interpreta a un tipo bonachón, amigo de sus amigos y con no pocos desencantos amorosos. También hay algún melodrama, como El día que me quieras. Pero lo más interesante consiste en el intento de “exportar”, para crear un tipo internacional, ese personaje argentino que Gardel creó para la pantalla. Por cierto, estas películas carecerían de importancia si solo se hubiera restaurado la imagen. El sonido también se arregló y gran parte del mejor repertorio gardeliano puede escucharse filme a filme con la fidelidad de la época de estreno. De paso: son películas muy divertidas y sorprendentemente modernas (en algunos casos). Días y horarios, aquí: https://complejoteatral.gob.ar

Teatro

Saudade

El domingo a las 17:30

Fitz Roy 1477

Espacio Polonia

Entrada $300

El retorno a la casa de la infancia es el disparador para esta historia ambientada en los años noventa, que implica espejar una época en otra. La melancolía y el amor, más cierta forma del resentimiento, construyen poco a poco la relación entre estas criaturas habitadas por memorias que terminan siendo dolorosas. Un gran espectáculo.

Música

La Vela Puerca

Hoy a las 19

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas $800

La multitudinaria agrupación uruguaya -el año que viene, de paso, cumplen 25- celebra en el Flores la salida de su álbum más reciente, Destilar. Vienen de llenar un par de veces el Kónex y es casi seguro que lo harán con este templo del rock en el oeste de la ciudad. Además del material más reciente, habrá -es obvioclásicos de un repertorio extenso al que no le falta una buena proporción de hits.

Armandinho

Hoy y mañana a las 21

Balcarce 460

La Trastienda Samsung

Entradas $1.500

Un señor con pelo largo que hace música de playa, con mucho de reggae, y es éxito en Brasil. Si no sabía quién era Armandinho, un éxito notable en su país de origen y en el área de influencia, valga esa definición. Estamos a finales de abril, bajó la temperatura y aquí tiene la promesa de una veraniega fiesta en arenas brasileñas, a puro baile y caipis. Para darle algo de ritmo a este otoño porteño.