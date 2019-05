Arte

Amigxs, el futuro es nuestro

Una gran muestra contemporánea: en esta exposición de pintoras argentinas participan Diana Aisenberg, Claudia del Río, Gachi Hasper, Carla Bertone, Inés Raiteri, Catalina León, Verónica di Toro, Valeria Maculan, Paola Vega, María Ibañez Lago, Silvia Gurfein, Florencia Bohtlingk, Déborah Pruden, Mariana López, Ad Minoliti y Leila Tschopp. Los trabajos son todos muy bellos, la exhibición es gratuita y es en la Usina del Arte (Caffarena 1).

Cine

Buenos Aires en el cine

Hasta el primero de junio

Figueroa Alcorta 3415

MALBA Cine

Entrada $90

Muchas de las grandes ciudades de la modernidad han sido y son escenarios del cine. En realidad, a Nueva York, París y Tokyo las conocemos especialmente por cómo el cine las ha transformado en escenario para sus fantasías. El cine argentino ha hecho lo mismo con Buenos Aires, una ciudad mucho más proteica y lábil que las mencionadas pero, aún así, de una belleza secreta, un escenario perfecto para la ficción en imágenes. El ciclo que presenta el MALBA, curado por Fernando Martín Peña, incluye muchas de las películas más emblemáticas sobre Buenos Aires, donde la ciudad es tanto escenario como protagonista. En lo que queda del ciclo, se podrán ver varios clásicos, como la policial Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese -uno de los más grandes éxitos del cine argentino, realizado por un director con fuerte formación clásica que llegó luego a Hollywood-; la extraordinaria opera prima de Adolfo Aristarain La parte del león, un filme que muestra el gris y plúmbeo Buenos Aires de los años setenta a través de la ficción criminal; Sur, quizás la mejor ficción de Fernando Solanas, que se llevó un Premio Especial en Cannes en 1987 y pinta un suburbio transformado en escenario casi onírico; la emblemática En retirada, de Juan Carlos Desanzo, tenso policial que mostraba el momento bisagra entre el final de la última dictadura y la llegada de una entonces frágil democracia; Escala en la ciudad, clásica comedia de Alberto de Zavalía; 76 89 03, ácida recorrida por los lugares comunes del “porteñismo” según Cristian Bernard y Flavio Nardini; el cuento fantástico La Antena, de Esteban Sapir; o el melodrama La herencia, clasico de Ricardo Alventosa. Todas son Buenos Aires. Días y horarios, en https://malba.org.ar/

Teatro

Las inolvidables

El domingo a las 18

Jean Jaurès 858

La Carpintería

Entradas $350

Dos payasas que ya no son dos deben enfrentar un final pero, ante eso, recorren toda una historia llena de canciones y emociones. El espectáculo de Silvina Sznajder e Irene Sexer, que tiene mucho de familiar (por cierto, se puede ir con toda la familia) es una propuesta emotiva y sensible que exuda amor por el teatro y por la sonrisa del espectador.

Música

Slash y Myles Kennedy

Hoy a las 21

Rivadavia 8636

Teatro Gran Rivadavia

Entradas desde $1.420

El histórico guitarrista de los Guns’n’Roses y el gran vocalista pasan por Buenos Aires en medio de su gira y se presentan en un show de formato íntimo. Lo que no implica que la fuerza del rock no se haga presente desde el escenario del Gran Rivadavia. Una promesa de grandes clásicos, virtuosismo y electricidad absoluta para fanáticos y no tanto.

Miranda!

Hoy a las 20

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entrada desde $500

La mejor banda pop de la Argentina, guiada por el talento de Ale Sergi, se presenta en un recital gigante en la Avenida Corrientes. “Gigante” porque va al mismo tiempo con Es Mentira y Sin restricciones, dos de sus álbumes más importantes. Claro que se trata de una catarata de éxitos y, como solemos decir, de un repertorio inoxidable. Imperdible.