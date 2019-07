Cine

Al cinema!

Hasta fines de julio

Figueroa Alcorta 2280

Auditorio AAMNBA

Gratis

El cine italiano ha sido parte sustancial de la experiencia cinéfila de Buenos Aires y de toda la Argentina. Desgraciadamente, la torpeza y la ceguera del aparato de exhibición ha hecho que, en los últimos años, aunque funcionan bien, queden marginalizadas en el circuito de exhibición altamente concentrado que nos ha tocado en desgracia. Por eso este ciclo presenta ocho películas muy buenas que han tenido estreno comercial en la Argentina pero pasaron casi inadvertidas. Hay algunas comedias, como la alocada El hombre que compró la Luna, que se burla con cariño de la idiosincracia de Cerdeña con momentos surrealistas. O un par de filmes románticos que logran mostrar desde la emoción formas nuevas de las relaciones, como Amores que no saben estar en el mundo o Ella y yo, ambas películas que requieren una segunda visión. Hay dos grandes filmes del maestro Marco Bellocchio: el doble relato de Sangre de mi sangre y la emotiva mirada sobre la relación madre-hijo de Dulces sueños. Hay una poética película que auna retrato social (la mafia como telón de fondo), mirada infantil y misterio, Sicilian Ghost Story. Hay un documental que permite recorrer la obra de un artista fuera de lo común, Michelangelo infinito. Y hay una pequeña joya de Aliece Rohrwacher, una de las realizadoras jóvenes más importantes de la actualidad, la sensible Las maravillas. Todas estas películas van más de una vez (quede bien: si alguna le gusta, puede invitar a alguien a otra función) y todo es absolutamente gratuito. La programación completa, por aquí: https://cine.aamnba.org.ar/

Teatro

PIano Blanco

Hoy a las 23

El Salvador 4530

El Método Kairós

Entradas $350

En algún momento de su historia, Norma Jean Baker, niña con madre problemática, se convirtió en Marilyn Monroe. En esta obra musical Gimena González y el piano (blanco, se enterará por qué) de Juan Pablo Schapira se retraza ese momento central no solo para esa persona que fue Marilyn sino para toda la cultura occidental. Aunque todo en clave intimista y personal, Marilyn como nuestra vecina, nuestra contemporánea.

Música

Steve Hogarth

Mañana a las 21

Paraguay 918

ND Ateneo

Entradas desde $900

Hogarth es más conocido por ser el vocalista y alma mater de Marillion, el grupo de rock progresivo que rescató toda una tradición de los setenta y la mixturó con formas más potentes. Gran cantante, presenta en nuestro país un espectáculo denominado H Natural, en el cual se acompaña con un piano y revisa un amplio repertorio que incluye sus creaciones para la banda y para otros proyectos. Una gran ocasión para conocer una gran voz.

.

Nebbia + Mestre + Garré + Soulé

Mañana a las 21

M. T. De Alvear 1125

Teatro Coliseo

Entrada desde $800

Cuatro de los más importantes referentes no solo del rock “línea fundadora” nacional, como dicen las gacetillas, sino de toda la música popular creada en el último medio siglo en este país. Brindan un recital único que repasa una historia riquísima, que incluye -como no podía ser de otro modo- aquellas “que sabemos todos” y que, sobre todo, halaga los oídos con calidad musical. Noche para no perderse.