CIne

Carl Dreyer

Hasta el 10 de agosto

Sala Lugones

Corrientes 1530

Entrada $60

El danés Carl Theodor Dreyer es considerado, con justicia, uno de los más extraordinarios cineastas de la historia. Sus películas no solo tienen una textura y una vibración sorprendentemente modernas, sino que además van más allá de su fábula para transmitir preguntas univerales. La retrospectiva que presenta la Sala Lugones es extraordinaria por muchos motivos. En primer lugar, presenta algunas de sus películas menos vistas, de las que no hay copia en la Argentina, como Los Desheredados o La novia de Glomdal. En segundo, porque su film más conocido, La pasión de Juana de Arco, se verá en copia novísima y restaurada. En tercero, simplemente porque forma parte del mejor cine del mundo y de cualquier época. Dreyer era un descriptor del Mal, aunque solo en dos casos optó por lo fantástico (la extraordinaria y vertiginosa Vampyr, basado libremente en la Carmilla de Sheridan LeFanu, y la fábula mística Ordet). Creía, aún cuando no había “final feliz”, que existía algo similar a la santidad y que eso alcanzaba para redimir el mundo. Formalmente, era un maestro de la luz y los contrastes (siempre, incluso cuando ya era norma, rodó en blanco y negro) y en el uso del primer plano (el extraordinario juicio de su Juana de Arco) y del fuera de campo (el demoledor final de Ordet). Su obra no es extensa, y su última película, Gertrud, fue realizada después de diez años sin filmar. Ese filme, bisagra entre lo clásico y lo moderno, es uno de los mayores retratos de una mujer en la gran pantalla, y una película definitiva sobre la pasión y el amor. Un ciclo que no debería ser obviado ni por el cinéfilo de ley ni por quien busca verdaderas obras de arte. Días y horarios, en https:// complejoteatral.gob.ar

Teatro

Golda Meir: Cuestión de estado

El domingo a las 20.30

Humboldt 1857

No Avestruz

Entrada $350

En un momento crucial de su vida, Golda Meir recibe el pedido del Partido Laborista para convertirse en primer ministro de Israel. La obra toma ese punto clave de la historia para mostrar a un personaje complejo que se debate entre el deber para con su país, su propia pasión política, y un cuerpo enfermo que parece su enemigo. Notable trabajo de Marina Munilla.

Música

Los Cafres

Hoy a las 21

Balcarce 460

La Trastienda

Entradas desde $600

Una de las bandas más importantes del reggae en castellano, pioneros de esa música en nuestro idioma, presenta en La Trastienda un recital de tono íntimo, con un repertorio a prueba de balas. Un encuentro de calidad con músicos extraordinarios de extensa trayectoria.

Divididos

Mañana a las 20.30

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas desde $800

Una fecha única para la aplanadora del rock en el Gran Rex. Prometen tocar todo lo que todos quieren oír y mucho más, hacer vibrar las paredes y refrendar el apodo. Los de Mollo siguen siendo de lo más interesante que dio el rock argentino en las últimas décadas, y este recital es una prueba notable. Todavía quedan algunas entradas: si es de los que no se pierden una fecha, llegue temprano que va a llenarse.

Arte

Julio Le Parc, un visionario

En una exhibición notable por su alcance y la cantidad, el CCK presenta 160 obras del artista plásico mendocino Julio Le Parc, nombre clave en el desarrollo del arte cinético y del op art. Instalaciones, cuadros y su investigación sobre la luz y el movimiento ocupan buena parte del espacio cultural. El recorrido es hipnótico. Gratis.