Cine

Christopher Nolan

Todos los fines de semana de agosto

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $70

Christopher Nolan quizás sea el seguidor de Stanley Kubrick por dos razones: la meticulosidad de la puesta en escena y la búsqueda de un clima denso que atrapa al espectador. Es, también, de los pocos directores del corazón de Hollywood cuyo nombre atrae espectadores por sí mismo, una verdadera hazaña en estos tiempos de cine estandarizado. Justamente, el de Nolan, con errores y desbordes, tiene la virtud de no pertenecer a los estándares y de confiar aún en el poder del relato y de los personajes, aunque no desdeñe la fantasía o la acción. El ciclo del Cultural presenta casi todas sus películas -faltan dos de sus Batman, el primero y el tercero, pero el segundo, El caballero de la noche, que sí integra la muestra, roza la obra maestra- y permite ver hasta qué punto es un realizador autoconsciente. No se pierdan Following, su perfecta opera prima, que nunca se estrenó en la Argentina. Tampoco la brillante remake Noches Blancas, donde el duelo psicológico entre Al Pacino y Robin Williams alcanza cimas poco revisitadas por el cine. Van, claro, Memento -ese filme policial narrado de atrás para adelante- y la fallida pero con grandes momentos Interestelar. También la extraña El origen, probablemente su película más problemática y todavía fuente de infinidad de chistes. El gran truco, por otro lado, fue destrozada por la crítica pero es una hermosa refl exión sobre cómo se crea una historia y sobre el alcance de la vocación artística, una obra casi secreta. Y Dunkerque, una de sus películas más breves y concisas, que va más allá de la reconstrucción de un hecho histórico, un verdadero alarde de cine inmersivo. Días y horarios, aquí: http://elculturalsanmartin.org

Teatro

Karamazov

Mañana a las 20

Guevara 326

El Galpón de Guevara

Entrada $400

Entrada $400 Impresionante adaptación de la gigantesca novela de Fiodor Dostoievsky, realizada con una enorme cantidad de recursos teatrales y siempre fiel al espíritu -y en general a la letra- de la obra original. Un espectáculo notable de César Brie, arriesgado y siempre atractivo.

Música

No te va a Gustar

Todo el fin de semana

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas desde $700

La banda uruguaya sigue festejando sus 25 años de carrera con una serie de recitales en el Gran Rex. El asunto se llama Otras canciones, con versiones de temas que forman p arte del repertorio pero no son los hits más frecuentes. En consonancia con el video Otras canciones y un libro con la historia de la agrupación. Verdadera fiesta del rock y pop rioplatense.

Mimí Maura

Mañana a las 20.30

Niceto vega 5510

Niceto

Entradas $300



Otro aniversario importante para la música popular de estas playas. Mimí Maura y su banda cumplen 20 años de girar por escenarios y lo celebran con una serie de recitales donde no faltarán ni los hits, ni la voz perfecta, ni la invitación a bailar. Un show que cruza la barrera de los géneros para traernos uno de los números más originales de nuestros pagos. Repite el 14 de septiembre, 13 de octubre, el 2 de noviembre y el 14 de diciembre, si no puede justo justo este fin de semana.

Festival y Mundial de Tango

Arranca uno de los eventos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, el Festival Internacional de Tango, en paralelo con el Mundial de Tango. Hay una cantidad impresionante de espec´taculos, la mayoría gratuitos, por toda la ciudad, así como charlas y muestras que complementan la pura, extraordinaria música. Toda la información en http://festivales. buenosaires.gob.ar/