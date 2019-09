Cine

Grandes éxitos

Durante septiembre

Figueroa Alcorta 3415

Malba Cine

Entrada $110

Una selección de películas impresionante, llena de títulos de culto, engalana la pantalla del Malba los fines de semana de este mes. Hay un poco de todo, pero lo interesante de la muestra consiste en que se trata de películas populares, aquellas pensadas para un público amplio que no resignan -de ningún modo- una mirada personal, conflictos profundos o personajes complejos. Hay un poco de todo: desde la versión internacional de Los guerreros del viento, de Hayao Miyazaki (aún con cortes, obra maestra), hasta una joyita del giallo italiano como Morirás a la medianoche, de Lamberto Bava. Hay, también, de esos filmes que todo el mundo alguna vez vio y cuya fama se transmite de generación como una especie de contraseña, como Melody, ese romance adolescente -el “coming of age” fundacional, de paso- británico que reventó cines durante todos los años setenta. O el extraño duelo entre una policía que pierde el arma y el psicópata que la encuentra Testigo fatal, de la brillante Kathryn Bigelow. O quizás esa película animada poco vista sobre diseños de Frank Frazetta llamada Hielo y fuego, de Ralph Bakshi. O la surreal comedia de Roman Polanski ¿Qué?, o la versión “coloreada” y llena de rock de Metrópolis que don Giorgio Moroder lanzó a las pantallas con poco respeto y mucha locura a mediados de los años ochenta. O un filme de acción de Hong Kong con Bruce Lee como El gran jefe. Y, cerca del final del mes, la posibilidad de ver en pantalla grande esa joya de violencia y venganza, ese western contemporáneo que aquí llamamos Rambo. Si, de paso, no la vieron y tienen prejuicios, probarán que se trata de una gran película en todo sentido.Todo en fílmico. Días y horarios, por acá: https://malba.org.ar/

Teatro

Sentada en una casa de vidrio

Hoy a las 20.30

México 3354

Timbre 4

Entradas $380

Una autora, con una vida nomal y rutinaria, busca entre muñecos y desorden la historia que, desesperadamente, se le escapa. Hasta que -parece- la encuentra. Una reflexión sobre el arte y el límite con la realidad, sobre la creación y las angustias -y felicidades- que genera. Paula Rasenberg escribe y actúa (lo segundo, con Daniela Catz) esta fábula sobre el arte.

Teatro x la identidad



Como todos los años, el ciclo realizado por Abuelas de Plaza de Mayo contará con obras gratuitas, esta vez en las salas del Teatro Nacional Cervantes. Hasta el próximo domingo, se podrán ver Terrenal, 200 golpes de jamón serrano, Juicio a una zorra y El vestido de mamá, notables y exitosas puestas de nuestro circuito dramático. Las entradas se retiran desde las 10 de la mañana en el teatro.

Música

Seal

Hasta el domingo a las 20

Madero 470

Luna Park

Entradas desde $1.400

Una de las mejores voces del pop en inglés de las últimas tres décadas visita Buenos Aires para una serie de recitales extraordinarios. El británico viene con una gran carrera detrás, lo que implica una enorme cantidad de éxitos que desgranará -esperemos todos- en estos conciertos. Y probablemente también algún standard -es lo último que grabó, su álbum de jazz de 2017. La calidad y la calidez están garantizadas. Ya que estamos en un diario económico, digamos que es una gran inversión.

Patricia Sosa

Mañana a las 21.30

Virrey Loreto 2348

Auditorio de Belgrano

Entradas $800

Una de las mejores cantantes argentinas presenta una selección de su amplio repertorio, tanto creaciones propias como de otros. La señora que creó una parte del rock y luego se transformó en una voz romántica única muestra las razones de su éxito: una voz notable y una calidad interpretativa a la par.