CIne

Aventuras en el Cine Mudo

Viernes 13 y sábado 14

Inclán 2661

Planta & Cine oriente

Entrada

$100

Domingo 15

Libertad 815

Teatro Cervantes

Entrada $200

Quizás piensen que el cine mudo es algo viejo, que sus aventuras y su variedad fue solo un accidente cuando todavía nadie había inventado el sonido. Y no, la verdad es otra: el cine mudo es también una elección estética y, en el período en el que era forzosamente obligatorio, allá por los comienzos del séptimo arte, alcanzó un grado de sofisticación y efectividad que asombra. Un arte verdaderamente moderno, en muchos caaos cercano al surrealismo (los surrealistas eran especialmente cinéfilos) y también a la necesidad de registrar cómo, en las primeras décadas del siglo XX, el mundo comenzaba a agrandarse definitivamente. El Festival Suizo Aventuras del cine mudo es una forma de revisar esa tradición. No faltan dos grandes películas sobre aventuras reales como The Epic of the Everest (sobre un fallido y trágico intento de llegar a su cima) o The Great White Silence, sobre la conquista del Polo Sur. Tampoco clásicos como Nanook el esquimal o la hermosa aventura animada a pura silueta llamada Las aventuras del Príncipe Achmed. Hay animaciones -un raro “documental” de los hermanos Fleischer llamado Evolución, por ejemplo- y experimentaciones varias como las del artista plástico Walter Ruttman, que incluyó el movimiento en sus dibujos abstractos cine mediante y creó un nuevo tipo de arte. Hay mucho, muchísimo más, todo con música en vivo que además agrega otra dimensión a cada una de estas obras increíbles. Algo más: hay una película de 2005 que adapta la célebre nouvelle de H.P. Lovecraft The call of Cthulhu realizada como si fuera un filme de los años 20. No solo es una celebración del arte del cine mudo, sino la mejor adaptación del autor a la pantalla. El programa completo, en https://ioic.ch/

Teatro

El corazón del mundo

Mañana a las 20.30

Humahuaca 3759

Teatro Callejón

Entradas $400

Un hombre recibe un golpe en plena calle. Eso lo p arte, lo divide en tres o más personas, tres o más experiencias. Notable texto de Santiago Loza (El mar a medianoche, La mujer puerca) y primera experiencia en la dirección del también protagonista Lautaro Delgado. Una puesta notable.

Música

Elena Roger y Escalandrum

Hoy a las 19

Sarmiento 3131

Ciudad Cultural Konex

Entradas desde $600

Único show del año de 3001 Proyecto Piazzolla, que es también la presentación del álbum conjunto 3001 que han creado después de bastantes años de colaboración. Una de las mejores voces de la Argentina (lejos) y uno de los grupos musicales más interesantes de la actualidad, unidos gracias a un repertorio que no hace agua por ninguna p arte. ¿Diimos “imperdible”? ¿No? Bueno, imperdible.

Molotov

Mañana desde las 18

México 535

Museum

Entradas desde $1.300

La mejor banda de rock de México (repetimos: la mejor banda de rock de México, por si a alguien le queda alguna duda) vuelve a estos pagos que tanto quiere para presentar un show que se adivina -si conocen el repertorio lo saben seguro; si no, lo garantizamos- de una fuerza absoluta, totalmente recomendable para todo el que quiera música e ideas. Única noche, avisamos, y va a llenarse.

Arte

Indicios de la vida urbana

El fotógrafo Facundo de Zuviría es el creador de las imágenes de esta exhibición notable que toma estampas y lugares de la Ciudad de Buenos Aires no solo para mostrar su belleza sino también para reflexionar sobre lo que implica la vida urbana. La muestra, curada por el especialista francés Alexis Fabry, muestra varias series del artista y es de una enorme belleza. Todos los días, gratis, en el CCK.