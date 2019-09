Jean Renoir

Durante todo octubre

Figueroa Alcorta 3415

Malba Cine

Entrada $120

Esta va por adelantado, por una vez. Durante todos los fines de semana del mes próximo, el Malba presentará una selección extraordinaria de uno de los más grandes autores cinematográficos de la historia, el francés Jean Renoir. Hijo del genio impresionista Auguste, Renoir se interesó desde muy joven en el cine. Y sus películas no se parecen a ninguna otra. Suelen adscribirlo a una tendencia francesa llamada “realismo poético”, que implica un registro realista y una ficción marcada por las emociones de sus personajes, que suele tener el clima de una fantasía. Es una definición algo escueta: Renoir es mucho más que eso. Se concentró en personajes y pequeñas comunidades unidas siempre por el respeto y cierta idea utópica del mundo. Y un tono que podía incluir al mismo tiempo la tragedia y la comedia, como en su obra maestra La regla del juego, que forma parte de esta muestra. La lista de filmes es impresionante: desde su bellísima El crimen del sr. Lange, donde la sociedad de una especie de conventillo crece escribiendo historietas, hasta la alegre French Can Can, un ejercicio en colores que recuerda lo mejor del arte pictórico francés (y, claro, a papá Renoir). Entre los títulos hay algunos que se ven poco, como La chienne o uno de los filmes que realizó exiliado en Hollywood, Amor al terruño. También hay una función doble que incluye Un torneo en la ciudad -con música en vivo- y Un día en el campo, uno de sus clásicos. Además la lista de películas incluye Toni, Fuga allegro vivace, la monumental La Marsellesa, la utópica película bélica La gran ilusión -con un gran trabajo actoral de Erich Von Stroheim y Jean Gabin, el segundo una figura habitual en los elencos del realizador- Boudu salvado de las aguas, Los bajos fondos, La bestia humana y Esta tierra es mía (otro de los filmes que realizó en los Estados Unidos). Un evento imperdible. Días y horarios, en https:// malba.org.ar .

Macbeth

Mañana a las 20.30

El Salvador 4530

El Método Kairós

Entrada $400

Una versión que apuesta al humor sin dejar de lado lo sustancial de la tragedia. Una de las grandes obras de Shakespeare en una versión que permite llegar a sus temas más profundos con momentos de farsa totalmente adecuados. Imperdible.

Jorge Drexler

Hasta el domingo a las 20.30

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas desde $850

El cantautor uruguayo vuelve a Buenos Aires para presentarse durante todo el fin de semana en el Gran Rex en un formato íntimo, solo voz y guitarra. Habrá éxitos de siempre -el repertorio es amplio y célebre- y mucho más. Una gran ocasión para escuchar una de las mejores voces rioplatenses.

Richard Marx

El domingo a las 20

Corrientes 857

Teatro ópera

Entradas desde $2.000

Atención a quienes tienen el corazón en los años ochenta: el tipo que hizo Right Here Waiting y causó amores en cientos de sesiones de lentos llega a la Argentina para brindar un recital. Dicho esto, Marx es un cantante con una gran voz, con un repertorio lleno de hits y que además tiene el carisma de un auténtico showman. Es decir, no solo para nostálgicos: buena música pop suave con un artista de calidad.

Arte

Bienal de arte joven

Llega una nueva edición del encuentro de Arte Joven más importante de la ciudad. Danza, teatro, música, arte, cine y más. Con shows en vivo de Lo Pibitos, La Delio Valdez, Los Besos y Militante del Climax . Entrada libre y gratuita. Todo apto para el mayor público posible, y la posibilidad de formar parte de una cantidad enorme de actividades. El epicentro es el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) durante todo el fin de semana.