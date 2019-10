Alfred Hitchcock

Hasta el 29 de octubre

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $60

A esta altura, mencionar la obra de Alfred Hitchcock equivale a hablar de Mozart en música o a Shakespeare en literatura, y no es ninguna exageración. Junto con otro puñado de realizadores (por ejemplo, John Ford), Hitchcock no solo definió las formas del cine sino que, además, creó una obra que mantiene, a pesar del paso del tiempo y los cambios tecnológicos, el mismo encanto que cuando salió a la luz. El ciclo que presenta la Sala Lugones es perfecto para comprender esto: garantizamos que el espectador va a divertirse y permanecer siempre al filo del asiento, en perfecto suspenso, incluso si se trata de las primeras películas del director, filmes que tienen casi un siglo. En la selección de siete títulos se incluyen algunas de sus películas mudas, por ejemplo la extraordinaria El inquilino, que Hitch siempre consideró su verdadero debut, la historia de una especie de Jack el Destripador, de un hombre misterioso que llega en la noche, de una venganza familiar y de un galán contrariado. The Ring es una comedia dramática sobre tema deportivo: un boxeador que debe pelear por el amor de su novia ante un competidor recién llegado. Downhill es el melodrama del Hijo Pródigo, un joven rico acusado de violación, repudiado y que cae en lo más bajo. Chantaje es doblemente histórica: Hitchcock la filmó como película muda pero pensando en el sonoro; luego estalló el sonido, se incorporó el diálogo y con ello se construye otra historia criminal, la de una joven que mata para salvarse de una violación y es chantajeada por un desconocido. Asesinato es una historia en el mundo del teatro, también con alguien injustamente acusado de un crimen y con otro de los temas más frecuentes del director: la degradación por amor. El hombre que sabía demasiado, sobre una familia que debe encontrar a su hijo secuestrado por espías, fue un enorme éxito y Sir Alfred luego hizo una remake en colores en los EE.UU. E Inocencia y juventud es otro thriller de falso culpable entre adolescentes (la secuencia de un auto a punto de caer en una grieta es monumental). Todo -todo- es genial, puro descubrimiento y diversión. Días y horarios, aquí: https://complejoteatral.gob.ar

La fiebre

Mañana a las 23

Ramírez de Velasco 419

Nün Teatro Bar

Entrada $350

Una mujer en pleno cambio, en plena soledad causada por la falta de amor, lo que se manifiesta en la paradójica sensación de ser libre y no estar en ninguna parte. Julieta Zylberberg -gran actriz- representa este texto construido con Mariana Chaud -gran autora. Son solo siete funciones y no hay que perdérselas.

Tarja

Mañana a las 21

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas desde $2.000

Una de las artistas más originales de la actualidad, la finlandesa Tarja Turunen es no solo una gran representante del heavy metal, sino también una cantante extraordinaria, una soprano con un dominio increíble de sus recursos. Esta es su única fecha en Buenos Aires y viene con álbum nuevo bajo el brazo. No es necesario ser fan o conocedor del género para disfrutarla.

Morcheeba

El domingo a las 21

M.T. de Alvear 1125

Teatro Coliseo

Entradas desde $1.200

La gran banda de música electrónica -en realidad, muchísimo más que eso- pasea por Buenos Aires este fin de semana y es casi cita obligada. Calidad, cantidad y belleza. ¿Qué más quiere?

Arte

Poesía Brossa

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta “Poesía Brossa”, una exposición con piezas creadas por el poeta, dramaturgo y artista visual catalán Joan Brossa (Barcelona, 1919 -1998), en el centenario de su nacimiento, que muestra la consolidación del lenguaje artístico y la manera de hacer de uno de los máximos exponentes del arte y la poesía ibéricos. Gratis, en las salas del primer piso del Museo, Avenida del Libertador 1.473.