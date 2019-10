Arte

César Paternosto: la mirada excéntrica

César Paternosto es uno de los más originales artistas plásticos de la Argentina, alguien que reflexiona sobre la articulación entre el espacio y el plano a partir de la pura abstracción y el juego respecto de lo que se espera de “ver un cuadro”. Más allá de la obra que se expone, hay también una creación site específico y una obra inédita para el Museo. Gratis en el Bellas Artes.

Cine

Otras películas

Malba Cine

Figueroa Alcorta 3415

Sala Lugones

Corrientes 1530

AAMNBA

Figueroa Alcorta 2280

Durante el fin de semana

Este fin de semana, como saben, son las elecciones nacionales. Eso restringe bastante la posibilidad de salir, dado que el domingo no habrá espectáculos y el sábado no hay trasnoches. Pero además, cerca del fin de mes, se acercan los cambios en las programaciones de las salas alternativas, lo que deja poco margen para encontrar ciclos. De todos modos, hoy y mañana hay buena cantidad de películas en diferentes espacios como para disfrutar de un cine completamente alternativo. Tanto el viernes como el sábado hay en el AAMNBA filmes de Percy Adlon, el realizador alemán famoso por Bagdad Café, que de hecho va a las 20 el sábado, mientras que el viernes tenemos El guardían y su poeta, opera prima del director sobre el poeta Robert Walser. Pero hay algo más: a las 17,30 del sábado, María Verónica Ramírez presenta una hermosa película de animación japonesa, una sorpresa con sello Miyazaki, para toda la familia. Todas las funciones en AAMNBA son completamente gratis. En la Lugones, se sigue desarrollando el ciclo sobre las primeras películas de Alfred Hitchcock, y este fin de semana van Chantaje -primera película sonora inglesa, de paso-, Asesinato -una rara película sobre una falsa denuncia de crimen- y la primera versión de El hombre que sabía demasiado, granobra de suspenso con un villano inolvidable a cargo de Peter Lorre. La entrada sale $60 y los días y horarios están aquí: https://complejoteatral.gob.ar/ . Y además, al mismo tiempo, otro gran cineasta tiene su propio ciclo en Malba cine, el francés Jean Renoir, un maestro complementario a Hitchcock. Sus películas, entre el drama y la comedia, siempre con personajes vivaces, complejos y amables, siempre con mirada utópica, siguen siendo obras maestras. Este fin de semana van dos grandísimas joyas: Fuga allegro vivace y su primera obra en color, French Can Can. La entrada sale $120 y los horarios están en https://malba.org.ar

Teatro

Adela duerme serena

De jueves a domingos, a las 21

Libertad 815

Teatro Nacional Argentino/ Teatro Cervantes

Entradas $280

La relación de una mujer con sus hijos y su esposo a través de una brumosa serie de recuerdos que dan cuenta de las complejidades de la familia, de la relación entre vivir con otros y la propia intimidad. Obra ganadora del concurso TNA-Argentores, es una lúcida y querible mirada sobre sus personajes.

Música

Lucio Mantel

Mañana a las 21

Chacabuco 875

Xirgu-Untref

Entradas desde $300

Una de las mejores voces contemporáneas de nuestro país, Lucio Mantel presenta su quinto álbum, Todas las formas de estar, con ese estilo propio que combina el rock, el folclore y los ritmos de nuestro subcontinente de un modo totalmente original. Para prestarle atención y conocer sin reservas.

Militantes del clímax

Mañana a las 19

Rivadavia 7800

El Teatro Flores

Entradas desde $350

Excelente banda que fusiona lo mejor del funk y del hip hop, los Militantes se han constituido por mérito propio en uno de los grandes números de la escena contemporánea. Siguen de gira, vuelven a Buenos Aires e invitan a bailar.