Arte

Rómulo Macció: Crónicas de Nueva York

La Colección Amalia Lacroze de Fortabat (Olga Cosettini 141) presenta hasta febrero la exhibición Rómulo Macció. Crónicas de New York. Curada por Florencia Battiti y con museografía de Juan José Cambre, la exposición presenta una selección de obras de la serie que realizó el artista hacia fines de los años ochenta y principios de los noventa en New York. Una extraordinaria oportunidad para conocer a un maestro a contrapelo de las modas en el arte argentino.

Centenario del Cine Coreano

Viernes y sábados de noviembre

Figueroa Alcorta 2280

Auditorio Bellas Artes

Gratis

Una de las mejores cinematografías contemporáneas es la de Corea del Sur, que además desde que puso en funcionamiento su ley de cine en los años noventa ha logrado el surgimiento de varias generaciones de realizadores importantes. Los nombres de Hong Sangsoo, Kim Ki-duk, Park Chanwok, Bong Joon-hoo o Lee Changdong forman parte de los catálogos de los más importantes festivales del mundo. Arriesgamos una impresión: si esas películas se dieran en nuestro circuito comercial con la difusión adecuada, serían un éxito. ¿Por qué? porque combinan lo mejor del cine de autor con los géneros populares. Y porque cultutral y temáticamente, estas películas están muy cerca nuestro, incluso cuando toman lo mejor del cine de gran presupuesto de Hollywood. La selección que se presenta en diez funciones, todas gratuitas, en el Auditorio Bellas Artes es un destilado de lo mejor que puede presentar esa filmografía. Hay dramas sociales históricos como la extraordinaria Obaltan o como El último testigo, prácticamente inéditas en nuestro país. Hay suspenso irónico que muestran el otro lado de la institución familiar como en The Housemaid, donde una sirvienta genera el más terrible de los horrores. Hay melodramas impecables como la genial Peppermint Candy, de Lee Changdong, la película que lanzó a este director en el circuito internacional. Hay mucho suspenso, acción y política en JLA, sobre un crimen en la frontera entre las dos Coreas, dirigidas por Park Chan-wok, el creador de Oldboy. Hay cine de monstruos con The Host (para la prensa estadounidense, la mejor película de ese subgénero), que es también una historia de familia disfuncional y aventuras, según Bong Joon-Ho, última Palma de Oro en Cannes. Y mucho más. No se lo puede perder porque es uno de los eventos del año. La programación, aquí: bellasartes.gob.ar

Todo piola

Mañana a las 23.15

México 3554

Timbre 4

Entrada $400

Dos amigos, un saludo, una situación que se torna al mismo tiempo fantástica y cotidiana. La obra de Gustavo Tarrío, una de las más destacadas de la cartelera porteña de hoy, se presenta solo cuatro sábados y hay que ir. Fantasmagoría, teatro musical y una reflexión sobre el amor y el deseo absolutamente original.

David Lebón

Mañana a las 20.30

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas desde $500

Histórico guitarrista y cantante de nuestro rock, tipo al que conocemos todos: mañana presenta en el Gran Rex Lebón & Co., su último disco en el que, para celebrar los 45 años de una carrera impresionante, convocó a otros artistas para grabar versiones increíbles de una docena de sus clásicos. Por supuesto que va a haber sorpresas e invitados, y que la música de Lebón bien vale esta misa.

Orquesta sinfónica RTV Eslovenia

Mañana a las 20.30

M.T. de Alvear 1125

Entradas desde $600

Una gran posibilidad de acercarse a una de las orquestas de música de partitura más importantes de Europa, además de escuchar al cellista Mischa Maisky como solista. El programa incluye a Smetana, Schumann y Brahms, lo que implica placer absoluto para oídos y alma. De lo mejor de la cartelera porteña este fin de semana por mucho.