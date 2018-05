Cine

Hungría-Cine reciente

Fines de semana de mayo

Figueroa Alcorta 2280

Cine Bellas Artes

Gratis

Mientras se desarrolla una muestra de joyas de los museos de Budapest en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Auditorio de la Asociación Amigos presenta un ciclo de seis películas húngaras recientes. Es un cine poco conocido, es cierto, y eso es culpa de la distribución, porque no le falta variedad y, mucho menos, calidad. Las seis películas programadas van de la comedia musical al drama histórico, pasando por el thriller y la comedia fantástica. Y todas han tenido buen paso por el circuito de festivales. 1945 narra, por ejemplo, el regreso de un prisionero de guerra a su pueblo, donde su novia -que lo ha dado por muerto- está a punto de casarse. Sobre el mismo tema de qué sucede después de la guerra trata Fever at dawn, el romance entre dos sobrevivientes de los campos de exterminio. Más centradas en la actualidad, Kills on Wheels es un dinámico thriller donde un par de adolescentes con discapacidad se hacen amigos de un sicario en silla de ruedas, una gran historia de amistad y humor negro (del mejor). The wednesday child lidia con la reconstrucción de una joven que intenta recuperar la tenencia de su hijo. Y hay dos comedias, también. The Fox Fairy es pura fantasía no exenta de erotismo: una mujer fanática de un cantante japonés es “maldita” por el fantasma del artista y se le mueren horriblemente todos los novios. Y Swing es sobre tres mujeres que forman un grupo vocal, y libran la batalla entre la vocación y la vida cotidiana. Son todas películas extraordinarias, llenas de vida y de emociones. Y gratis. Aquí, la grilla: https://www.bellasartes.gob.ar

Arte

Fotografía Argentina, 160 años

La fundación PROA (Pedro de Mendoza 1929) presenta la exhibición Fotografía argentina 1850-2010: contradicción y continuidad, en colaboración con el Museo J. Paul Getty. La muestra recorre 160 años de fotografía argentina condensados en 170 trabajos que expresan las múltiples heterogeneidades y discursos en torno a la construcción de relatos y problemáticas de la argentinidad. Esta exhibición está curada por Judy Keller, Idurre Alonso y Rodrigo Alonso y se puede visitar hasta el 9 de julio.

Teatro

Vientre-El hueco de donde venimos

El domingo a las 20

Jean Jaurés 858

La Carpintería

Entradas $300

Contar la historia de las mujeres y sus luchas durante más de un siglo puede llevar a la pesadez didáctica. Pero no es el caso: con los recursos de la murga, del clown y una fuerza notable, Vientre es mucho más que una “bajada de línea” (aunque lo es, y en gran medida justa) para convertirse en un espectáculo generoso con el espectador a la hora de la emoción y de la risa. Un excelente elenco hace todo para que uno se vaya contento de la sala. Y recordando.

Música

Willy Crook & Funky Torinos

Hoy a las 21 y a las 23,50

Moreno 364

Bebop Club

Entradas desde $250

El funk en la Argentina tiene buenos representantes, pero lo de Crook y los Funky Torinos está sin duda en la cima. Willy tocó con todos y siempre bien, y después de diez discos editados con los FT, tiene un repertorio lleno de ritmo y conocimiento de las tradiciones del jazz, el funk y el R&B que resulta en una combinación asesina. Hay dos funciones dos el mismo día, como para elegir. Seguro que va a ser fiesta pura.

Erasure

Mañana a las 21

Bouchard 465

Luna Park

Entradas desde $700

Una de las más importantes agrupaciones pop de los últimos treinta años, creadores de hits indelebles e inoxidables (sí, nos gusta la palabra “inoxidable” porque es bien precisa) llega a la Argentina para transformar el estadio Luna Park en una gigante pista de baile. Más allá de gustos y modas, son dos perfectos músicos que crearon extraordinarias melodías pop, llenas de ironía y de esperanza. Imposible perdérselos.

Para ver en casa

Wild wild country

El absurdo de la vida real en una enorme serie documental

Por Leonardo M. D’Espósito

Wild Wild Country es una de las mejores cosas que le pasó a la televisión en los últimos tiempos. Es una miniserie de seis episodios, documental, pero en realidad es una gran tragicomedia sobre el desencuentro entre Oriente y Occidente… o de los encuentros por el peor de los caminos entre ambos mundos. La historia de un gurú indio que muda su comunidad a los Estados Unidos -a un estado bastante conservador como Oregon, además- es también la de una rivalidad. Pero sobre todo, la de un personaje, la asistente personal del gurú, que puede ser la más terrible heroí- na o villana que ha dado la pantalla (de cualquier tamaño) en estos años. Precisa, entretenida, con el ritmo de un thriller e imágenes reales que parecen inventadas, se trata de uno de los puntos altos de la temporada. Medio mundo está hablando de ella y no es por casualidad: es difícil no devorar los seis capítulos de una sentada. Disponible a través de Netflix.

Grand theft parsons

Una road movie de rock, amistad y humor negro

Grand Theft Parsons es una de esas películas que pasan por los festivales -aquí fue el Bafici-, generan un culto y desaparecen. Narra en plan de comedia algo negra un hecho real: el robo del cadáver del músico Gram Parsons por su mejor amigo para cremarlo y tirar sus cenizas en cierto lugar, aunque la familia del hombre tiene otros planes. Lo que lleva a una increíble road movie rockera -como deben ser, de paso, las road movies- llena de humor y de emociones. Gran historia sobre ruedas.