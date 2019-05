Música

Festival de fado

Este fin de semana en el CCK se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Fado, un evento que se ha convertido en uno de los de mayor calidad musical en Buenos Aires. Además de que todo es gratuito (hay que ir temprano, eso sí) y de que hay conferencias, películas y música, se incluyen dos recitales extraordinarios: Antonio Zambujo (sábado) y Carminho (domingo). La programación completa, acá: http://festivalfadobuenosaires.com/

Babasónicos

Mañana desde las 18

Avenida Del Libertador 4101

Hipódromo de Palermo

Entradas desde $1.200

La mejor banda de rock de la Argentina toca en el Hipódromo y ofrece un recital triple, con cambios importantes de uno a otro, siempre mutante. Presentan su última producción, La respuesta es discutible. También un puñado de canciones que, desde hace años, han nutrido perfectamente el paisaje musical de nuestro país y todo América latina. Uno de los shows del año, sin dudas, con promesa de histórico.

Cine

Novedades argentinas

Varias salas y horarios

No solemos hacer seguido esto, pero la situación de la exhibición cinematográfica en nuestro país lo amerita. En las últimas semanas se estrenaron muy buenas películas nacionales que, por la enorme concentración que sufre nuestro mercado, terminan asesinadas sin lograr encontrar su público. Películas extraordinarias, excelentes, con todos los elementos como para lograr que se consolide un público para ellas, que terminan relegadas en salas pequeñas, lejanas, en horarios espantosos. Las aniquilan; y la única alternativa para resolverlo consiste en ir a verlas cómo y dónde sea. Sí, sí, es una exigencia grande, pero le aseguramos que paga bien. No hablamos de 4x4 o El cuento de las comadrejas, que funcionan por otro lado (y vale la pena ver ambas, por cierto), sino de otros filmes que quizás estén dentro de lo más original que ha dado nuestra pantalla en los últimos tiempos. Además son películas que han obtenido premios en el circuito internacional, que circulan con muy buena crítica en ellos y que hace de sus autores personas a las que se aplaude. Algo que no parece conmover al mercachifle vendepochoclos. En principio, hay que ver la película de terror Muere, monstruo, muere, de Alejandro Fadel. Real ejercicio de horror ambientado en una desolada zona de montaña, la película habla de eso, de un monstruo asesino, de un secreto espantoso que persigue a sus protagonistas. Y además del impacto real de sus imágenes -es probablemente una de las mejores películas de terror del año- es también una gran metáfora, como el buen cine. Luego, si quiere comedia, puede acercarse a Badur hogar, de Rodrigo Moscoso. Es la historia de cómo se relacionan dos personas, de cómo se enamoran inventando una serie de mentiras que se concatenan de modo absurdo, de cómo se supera la mediocridad cotidiana. Hay otra comedia importante, Los miembros de la familia, de Mateo Bendesky, que narra con mucho humor y algo de melancolía cómo dos hermanos muy jóvenes tienen que cumplir -de alguna manera- la última voluntad de su madre. Y cuarta, estreno de esta semana a la que se relegó criminalmente a pocas salas, Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza, que es una película de aventuras, una manera de homenajear a E.T., una aventura, un viaje y un saludo a la diversidad de todo tipo. Busque horarios y vaya. Todo es buenísimo.

Teatro

La conga del buen sufrir

Hoy a las 22:30

Jorge Newbery 3563

Teatro Gargantúa

A la gorra Un conjunto cohesivo de monólogos atravesados por el humor, canciones y elegancia. La conga es un espectáculo original que ya es cita de viernes por la noche. Las reglas: cada escena tendría que durar un máximo de 10 minutos, tener el “buen sufrir” como disparador temático y estar atravesado por un tema musical que fuera un hallazgo, una rareza. Se logra todo y se vuelve por más. Deposite generoso.