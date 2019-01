La escritora Claudia Barzana habla claro y dulce. Con entusiasmo se refiere a la publicación de su bilogía, su reciente proyecto. “Fueron concebidos juntos. La historia y la trama daban para realizar una bilogía. Trabajé casi dos años en este proyecto y para mí era importante saber cómo iba a resolver los cabos sueltos dejados en la primera parte, antes de escribirla”, dice Barzana a BAE Negocios. Y agrega: “No se pueden leer de manera independiente, porque Los secretos de la niebla comienza con el final abierto y desesperante dejado en La ciudad de la niebla”.

–¿Qué va a encontrar el lector en una y otra historia?

–En La ciudad de la niebla el lector se va a encontrar con una historia de amor que se desarrolla en plena época victoriana, protagonizada por Thomas y Victoria y atravesada por el dolor, el sacrificio y la lealtad. Esos ingredientes harán que todo se complique. Acompañan otros personajes que se van entreverando en la trama y cuyas historias cobran vida en Los secretos de la niebla.

–La primera parte fue en Londres ¿por qué elegiste Buenos Aires para esta?

–Los secretos de la niebla, comienza en la ciudad de Buenos Aires que es el lugar donde finaliza La ciudad de la niebla. Luego en la novela varios de los personajes van a transitar otros escenarios como Londres y Dublín. Creo que eso le da oxígeno.

–¿Qué esconde la niebla?

–La niebla ha sido mi leitmotiv. Define a Londres, la ciudad en donde se desarrolla gran parte de La ciudad de la niebla y Los secretos de la niebla. Es gris, se disipa por momentos y enrarece todo su alrededor. En ese ambiente los personajes deben transitar sus propias historias. Por momentos todo se torna indefinido como la misma niebla. Sin embargo, cada personaje logra salir de esa espesa, grisácea y asfixiante capa, para encontrar su propia felicidad.

–¿El pasado siempre vuelve?

–Vuelve y está. La cuestión es saber cómo influye en nuestro presente aquello que nos ocurrió y si logramos superarlo para proyectar un mejor futuro. En esta novela hay una cuota importante de resiliencia. Si no fuera así, los personajes no podrían seguir adelante con ese pasado que acarrean.

–Hay personajes que van y vienen ¿cómo haces para no perder la esencia?

–Trabajo mucho con los personajes y le dedico bastante tiempo a su creación. Cuando me lanzo a escribir cada personaje tiene una entidad muy específica, y me gusta que se mantenga la esencia y las características que les di durante toda la novela.

–¿Qué te gusta que encuentren los lectores en tus libros?

–Me gusta que los lectores se encuentren con una buena trama plagada de todo aquello que no puede faltar en una novela. En este caso van a transitar por una profunda historia de amor condimentada por la lealtad, la traición y la intriga. Cada uno de estos ingredientes son aportados por el resto de los personajes que vivirán sus propias historias. Son varios los personajes que conforman esta bilogía.

–¿Cuándo supiste que querías escribir este genero, novela histórica romántica?

–Supe que quería escribir este tipo de libros porque es uno de los géneros que disfruto mucho leer. En verdad cuando comencé a escribir quise contar una historia que me gustase leer.

–¿Cómo te documentas?

–Soy muy exigente para brindar rigor histórico a la novela. En cuanto a esta bilogía, me costó mucho conseguir los libros que quería. Fue muy difícil hacerme de la documentación, pero cuando la tuve en mis manos, la felicidad fue total. Disfruto mucho de la etapa previa para documentarme. Incluso a partir de ciertos datos históricos delineo algunos giros en la trama.

–¿Por qué te parece que en este género las lectoras son más fieles?

–Puedo asegurarte que lo que sucede con las lectoras, dentro de este género, es único. La lealtad, la cercanía y el cariño que brindan generan una comunión muy especial. Yo creo que ellas hacen que, esto que sucede, sea tan particular. Yo no dejo de agradecer a cada una de ellas por lo me brindan. Inclusive muchas veces ese vínculo que se inició a través de un libro se transforma en una hermosa amistad.

–Después de hacer una bilogía ¿cuesta dejar a los personajes?

–Estuve casi dos años con esta bilogía. Cuando terminé de escribir el último párrafo de Los secretos de la niebla tuve una mezcla de satisfacción por haber finalizado del modo que deseaba, pero con una cuota de tristeza y melancolía por terminarla. Necesito hacer cierto duelo y en esos días leía algunas escenas porque no podía desconectarme de la novela. Amé a cada personaje que escribí. Sin dudas Thomas ha sido un personaje que se me hizo piel, por todo lo que debió atravesar para al fin encontrar la felicidad.

–¿Ya tenés otro proyecto?

–Sí, estoy en uno que comencé el año pasado. Mi nueva novela sale este año y me tiene muy entusiasmada por el tema que trato y por las características que tienen cada uno de los personajes. Te aseguro que no podría lanzarme a escribir una novela si no tuviera esa fascinación sobre la historia que voy a escribir.

Título: Los secretos de la niebla

Autora: Claudia Barzana

Precio: $559

Editorial: Vestales

Páginas: 448