A horas del G20 bajo sucesión de capítulos de crisis social y económica, a un conjunto de generaciones argentinas los sacude, en ejercicio de fe poética, un fenómeno de cultura mundial. Es la trama perfecta donde una banda de rock, que nació en los ’70, vuelve al ruedo desafiando al tiempo y hace flamear su empatía imborrable con estas tierras desde su visita en 1981. Damas y caballeros, hablamos de Queen: la agrupación que conjugó rock, ópera y sentires en el maridaje del talento. Fue pura labor de equipo con Brian May en la guitarra, John Deacon en bajo y Roger Taylor en batería. Los cuatro lograron su éxito cumbre como banda, más allá del peso específico del vocalista. Desde fuertes individualidades consagraron el principio de que un grupo de personas que se respetan es colosal. Pues bien, el menú ejecutivo nos ofrece hoy a la película Bohemian Rhapsody, un éxito de taquilla y versión ATP para llegar a la música e historia de Queen. ¿Datos duros? Hasta esta semana, más de 840.000 personas fueron a verla: para graficarlo serían 14 estadios de River Plate llenos.

Si de ampliar el disfrute garantizado se trata hay un podcast llamadoPuerto Bulsara (PB). Hablamos de tal formato como nave de rescate para la radio tradicional que se debate en cómo sobrevivir a la propia tecnología.

Fue así que, con espíritu de pyme y por amor al arte, Bebe Sanzo (@ bbsanzo) y Alexis Valido (@elalesi) apuestan parte de su tiempo libre desde hace cuatro años a PB. Sucedió antes de que la película queenera nos remontara a shows, estadios repletos, giras mundiales, lágrimas y sonrisas. Ellos consagran su admiración a La Reina desde los 68 capítulos que, a la fecha, cuentan con un promedio de 2.000 oyentes por emisión, dato que, aclaran, sólo abarca la versión la plataforma SoundCloud. PB está disponible también en iTunes, pero allí no se revela el conteo de público.

Sanzo y Valido son hombres de medios, pero también músicos. El locutor es guitarrista y Alexis es baterista de alto vuelo, lo cual eleva el control de la calidad de la historia de Queen. “Hasta que comenzamos con Puerto Bulsara no reparé en que este tipo de charlas, las de cada capítulo, no las tenía desde los 16 años, cuando, a la hora de la siesta en el barrio de monoblocks donde vivía, hablábamos durante horas con amigos. Agotábamos la discusión musical: por ejemplo ‘¿qué quiso decir Charly García con esta u otra canción’. Y vaya que no es tan sencillo encontrar a una persona para hablar una hora y media sobre un disco o una canción”, recordó Sanzo. “Es una alternativa que te deja un programa para escuchar a la hora que vos quieras, cuando quieras y cómo quieras. Lo cual también es potestad de quienes lo producen, en este caso nosotros”, acota Valido.

Define el contenido

Punto a favor de PB a la hora de considerar los elementos que vuelcan en cada capítulo para levantar la mano y requerir más información sobre el fenómeno podcast. Al respecto, Esteban Godoy (@egodoyvallejos), jefe de medios digitales en Grupo Crónica, señala: “Los podcast son un formato para nada nuevo, pero que demuestran de manera cabal no sólo la manera en que los usuarios consumen contenidos en la actualidad sino que también el contenido sigue siendo lo más importante”. Godoy recuerdó que se trata de una técnica que surgió en 2004 aprovechando la capacidad de los iPod, los dispositivos de Apple que revolucionaron el mundo de la música. Se mezcló la palabra “pod” con broadcast (difusión de contenido) para colgar en Internet audios que podían ser descargados y escuchados en el momento que el oyente deseara. “Era la época del auge de los blogs, esa que muchos agoreros sindicaron como el fin de los medios tradicionales, aunque no ocurrió. Fue un momento explosivo, que no duró mucho, como suele ocurrir en estos tiempos de frenesí tecnológico y social. Pero regresaron con fuerza, de la mano de la oferta ‘a la carta’ que impuso Netflix. Hoy, la gente quiere consumir contenidos en el momento que quiere y donde quiere. Por eso, mira videos en el colectivo y escucha los podcast en el gimnasio o en el subte. Pero la clave, además de la posibilidad técnica que ofrece la tecnología, es el contenido. En pleno siglo XXI, la gente está dispuesta a pagar por contenido de calidad. Ese es el desafío”.

A kind of magic

Sobre la mesa de La Tacita del Café en Oro y Paraguay, gentiles anfitriones del desayuno, Sanzo, Valido y BAE Negocios desplegaron libros, fotos, compactos y semblanzas. También sonrisas y nada de pudor a la hora de recordar lágrimas queeneras. “Uno no puede recordar sentimientos”, sentenció Valido para acotar que apelaría al rayo del olvido que utilizaban los Hombres de Negro en aquel histórico filme, “para borrar registros y volver a sentir las emociones de la primera vez que escuché Rapsodia Bohemia”. El baterista y periodista llegó hace años hasta la puerta de Garden Lodge, la residencia londinense donde Mercury vivió sus últimos años y colgó el logo de PB en su puerta. Sanzo también estuvo en esa ciudad para el tributo donde Queen y Cía. (abril de 1992) honraron con música la vida de Bulsara. En tren de recuerdos, de aquella cobertura para Telefe junto a Juan Alberto Badía y Daisy May Queen en Wembley lamenta no guardar registro exacto de cada detalle en aquella jornada. Valido ha generado una corriente de opinión en cuanto a la carrera de La Reina, “porque hay una etapa élfica de Queen hasta los ’80, como banda de estudio y a partir de ese momento que incluye la gira sudamericana que los trajo a Argentina, Brasil y Venezuela pasaron a ser una banda de estadios”.

Incluso remarca que las musas creativas de Mercury, Taylor, May y sobre todo el bajista John Deacon apuntaron su producción a letras y melodías para ser interpretadas en shows masivos.

Valido y Sanzo recomiendan el orden cronológico para disfrutar de cada álbum y advierte que comenzar por los finales hacia atrás representa un desafío incómodo. No obstante remarcan que el paso por los estadios de Vélez, Rosario Central y Mar del Plata, “generaron un vínculo indisoluble del público argentino con Queen”, que incluso sobrevivió al conflicto bélico por las Islas Malvinas, con todo lo que eso conlleva. Para los simpatizantes de La Reina también cabe un dato político, ellos como sucede en el filme donde brilla Rami Malek interpretando a Bulsara, se definen como “un grupo de inadaptados que toca para los excluidos”. Sucede que el esplendor de Queen fue en tiempos de Margaret Thatcher; léase, no había demasiado resquicios para hippies o rockeros.

A riesgo de evitar spoilers para quien no vio la película, Sanzo y Valido aconsejan el relax y saborear cada minuto de las secuencias de la producción, más allá de que haga trizas la línea de tiempo y algunos detalles. Hay buena música, “todo lo que pasó, sucedió y no cabe sorprenderse por los clichés de cualquier película sobre rock”, coinciden. La nota de picardía se cierne en una sentencia para quien fuera el mánager personal de Mercury, Paul Prenter, que traicionó a Bulsara y por un puñado de libras vendió su lado oscuro al diario sensacionalista The Sun. “Ni olvido ni perdón para el villano”, ya fallecido.

Mañana 24 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Mercury. A la hora de la vigencia y atravesando generaciones, invitamos a recordar a Bulsara, en modo Carlos Gardel o el bronce que sonríe, con su alegría en Live Aid 1985. Como dice Jonatan Moreno, el fotoperiodista que ilustró esta nota: “La música te salva y Queen mucho más”.

Bebe Sanzo

Sanzo trabaja por estos días en El Club Del Moro (La 100), Almacén de Discos ( Radio Cantilo), Mejor de Noche (Canal 9) y Uno contra Uno (TyC Sports). Marcó una época del estallido pop de los ’80 desde la Z95. Un textual: “La gente nos agradece lo que hacemos en Puerto Bulsara y es una devolución emotiva por algo que nos apasiona, Queen y su música. Hacemos lo posible para retribuir una repercusión no pensada. Nos imaginábamos hablar para 200 personas y desde hace cuatro años la respuesta del público nos supera. Con el éxito de la película se suman nuevos oyentes y sentimos que ganamos la Copa Libertadores o que, de la alegría, podemos salir a correr desnudos por la calle”.

Alexis Valido

@elalesi trabaja como columnista en Sexy Pipol (FM Congo) y además lleva adelante otro podcast llamado 4 Gordos Hablando de Música en la misma emisora. Se desempeña en el área de contenidos de FWTV y en diversas agrupaciones como baterista, e incluso tocó con bandas tributo de La Reina. Un textual: “ Queen rompió con una cultura del rock en los ’70; perfeccionistas, talentosos y en propia gama. Durante esa época, cuando yo era chico e incluso hasta ahora, algunos preguntaban: ‘¿Cómo te va a gustar esa banda que lidera un puto?’. Sin ejercicio de respuesta a esos comentarios y hablando de legados, The Mercury Phoenix Trust, la fundación creada en 1992 desde el testamento de Bulsara, fue la entidad que más gravitó con aporte financiero para concretar avances en la lucha contra el sida”