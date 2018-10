Tener rencor implica sentir un enojo significativo y constante que no logra disiparse. Es una emoción negativa que surge cuando sentimos que alguien se ha portado mal con nosotros y nos ha herido. A menudo aparece como protección para no sufrir, para huir del dolor. Sin embargo, es peligroso que el enfado se nos quede enquistado en el corazón, como una flecha envenenada. "El rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos", decía Nelson Mandela. Cuando alimentamos rencores, morimos de a poco.

Un resentimiento arraigado que desequilibra y enferma el cuerpo y la mente. Seguramente todos lo hemos padecido en alguna ocasión. Sentimiento profundo y, sin duda, autodestructivo. El rencor habla de una persona herida por haber sido tratada de manera injusta, por haber visto frustradas sus expectativas o traicionada su confianza; rechazo, mentira o insulto.

El rencor, en realidad, es una emoción no resuelta. Un acontecimiento nos causó malestar y no pudimos afrontar los hechos; hemos callado y conservado, prolongando así nuestro estar mal indefinidamente. Mucha gente vive siempre enojada por distintas circunstancias, personales y sociales. Situaciones comprensibles, aunque no saludables desde un punto de vista psicológico.

Las personas rencorosas dan la impresión de sujetar de modo permanente un pedazo de carbón ardiendo. Lo hacen con la idea de poder arrojarlo en el momento menos pensado a todos aquellos que los han ofendido. Sin embargo, no son precisamente los demás quienes se acaban quemando. Son ellos mismos quienes se incendian por mantener, durante tanto tiempo, todo ese fuego, toda esa fuente de rabia, odio y malestar.

El hombre o la mujer rencorosos tienen una caja fuerte en su interior. En ella esconden el peso de un agravio, el dolor de un engaño, de una traición o de una ofensa. Es un corazón blindado por una razón evidente: no desean olvidar ni un matiz de lo sucedido. Es tristeza que mutó en rabia y más tarde en odio.

Generalmente en el perfil de la persona rencorosa, el orgullo todo lo invade, lo arrasa y lo transforma. Siempre se muestran a la defensiva, y se sienten heridos y altamente dolidos frente a cosas pequeñas. Todo se toma de forma personal. Manejan un pensamiento dicotómico. O estás conmigo o estás contra mí. Las cosas o son blancas o son negras, o me ayudas o me traicionas. Es un esquema muy rígido de pensamiento, habituado a bordear siempre los extremos y a situarse en posiciones muy polarizadas, consiguiendo establecer enormes y amargas distancias con quienes les rodean.

Experimentar, de manera fugaz, sentimientos hostiles seguramente no dañe nuestra salud. Sin embargo, las personas con tendencia a rumiar indefinidamente las ofensas están insistiendo en una costumbre muy peligrosa. Alimentar la ira puede tener consecuencias negativas incluso para el funcionamiento del sistema psico-físico. Los venenos más comunes son la venganza, el ojo por ojo y la búsqueda de justicia a toda costa. Pueden estar mucho tiempo haciendo daño en nuestro interior, destrozándonos por dentro y logrando que nuestra vida pierda alegría y esperanza.

Guardar rencor es humano, muy humano. Pero también lo es perdonar. Dicen que quien no ama, no perdona. De hecho, precisamente es el amor el culpable del perdón. El amor al otro, a la vida, al mundo y a uno mismo. Aunque no siempre es fácil, perdonar a los que nos ofenden puede hacer que disminuya nuestro estrés y aumente nuestro bienestar. Muchas veces resulta muy complicado, lo sabemos. Sin embargo, debemos tener claro que el perdón es el paso que nos permite cerrar una etapa y recuperar el equilibrio emocional. Este ejercicio de salud nos permite liberarnos de las emociones negativas para generar una nueva realidad psicológica desde la cual podamos seguir avanzando. Un perdón que sea producto del entendimiento y la comprensión de los defectos o las deficiencias del otro, podría ser un verdadero triunfo, sin necesidad de justificar ni consentir nuevas agresiones, generadoras de nuevos sentimientos negativos.

La palabra "rencor" viene del latín y hace referencia al olor desagradable propio de los comestibles "rancios". Y nada rancio puede traer algo bueno; una persona con rencor se genera más daño a sí misma que a los demás. Alimentarse en exclusiva de los recuerdos negativos del ayer entorpece la oportunidad de vivir con libertad. El rencor nos encarcela. Perdonar es indispensable para alcanzar la libertad interior y el bienestar emocional y mental.

"Dos hombres habían compartido, injustamente, una misma celda en la prisión durante varios años, soportando todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez en libertad, se encontraron años después. Uno de ellos preguntó al otro: -¿Alguna vez te acuerdas de los carceleros? -No, gracias a Dios ya lo olvidé todo contestó ¿Y tú? -Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas y con toda mi alma, respondió el otro. Su amigo lo miró unos instantes, luego dijo: -Qué pena, lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso".