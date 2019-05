El sello alemán ECM nunca se detiene. Más allá de los 1500 títulos editados, los premios, distinciones, consagraciones en las votaciones de periodistas y aficionados como la mejor discográfica de jazz, esta compañía fundada en 1969 por Manfred Eicher siempre tiene algo nuevo y de calidad- para entregar.

Se anunció el lanzamiento de dos discos de pianistas de primera línea, acaso entrelazados por cierta impronta sonora: nada menos que Paul Bley y Keith Jarrett.

A fin de este mes se editará un disco del trío que el pianista canadiense Paul Bley integró con Gary Peacock en contrabajo y Paul Motian en batería. Una escucha anticipada permite aventurar que se trata de una grabación notable, de un lirismo envolvente, y que acaso resulte uno de los álbumes del año.

El disco incluye una presentación en vivo del trío en 1999, un año después de haberse editado en este mismo sello Not Two, Not One. Fue un show en Lugano, en el Aula Magna di Trevano, que quedó registrado para ser publicado ahora con el título When Will the Blues Leave, un tributo a Ornette Coleman.

La presentación incluyó además temas de Paul Bley, de Peacock y el célebre I loves you, Porgy de Gershwin, todo integrado en un ejercicio de interpretación majestuoso, que invita a escuchar la placa una y otra vez. Por momentos la sonoridad de Bley remitirá al propio Jarrett, aunque en verdad habría que plantearlo al revés, porque Jarrett es posterior a este incomparable músico y compositor que murió dos años atrás.

Precisamente Jarrett es el foco de la otra novedad que anunciará ECM, esta vez para junio próximo. Se trata del abordaje de la música de Bach, que Jarrett ya había encarado en estudio, pero en esta ocasión será en un concierto del año 1987. La obra, que ECM ya editó años atrás en un disco de estudio es el libro uno del Well Tempered Clavier, que en su momento generó cierta polémica con algunos puristas a raíz de la inclinación de Jarrett por internarse en el género clásico.

Manfred Eicher, el fundador de ECM, siempre apoyó a Jarrett en estas explotaciones y de hecho le habilitó la edición de varias obras, que de cualquier modo para muchos no revistan entre lo más recordado de este consagrado pianista, que acaba de cumplir 74 años.

El anuncio no es oficial pero comentarios entre allegados a la discográfica y en foros de seguidores de Jarrett indican que habrá una edición japonesa en un sistema de alta fidelidad, denominado UHQCD, que incluirá dos cds con los 24 preludios y fugas del libro 1.

Jarrett, como se dijo, ya había grabado esta obra en 1988 en estudio. Pero la edición que se avecina rescata un concierto anterior, de marzo de 1987, en el Troy Savings Bank Music Hall de Nueva York. Jarrett sostuvo en su momento: "Cuando toco Bach puedo escuchar casi todo su proceso de creación". Este nuevo disco sucede a otro en piano solo que el sello lanzó a fines de año pasado con el título de La Fenice, registro de un concierto en ese teatro veneciano en 2006.

En definitiva, dos nuevos discos de la escudería ECM que sin duda darán que hablar.