Si hay un aspecto decisivo a la hora de disfrutar de un adecuado bienestar mental y emocional es comprender qué tipo de mecanismo utilizamos ante los obstáculos de la vida: cuando sufrimos estrés, cuando nos avasallan terceras personas o cuando nos vemos en un túnel sin salida. La necesidad de huir o de quedarnos quietos son respuestas programadas en nuestro cerebro. Son mecanismos de defensa muy nuestros, son resistencias benignamente diseñadas, que en realidad nos ayudan a sobrevivir y a experimentar un cierto bienestar, pero rara vez contribuyen directamente a nuestra felicidad.

Hay personas capaces de afrontar las dificultades de un modo sensacional. Nos admira su templanza, su optimismo y esa mirada capaz de ver posibilidades donde otros ven solo muros y catástrofes. Por curioso que nos resulte, hay personas con un cerebro mucho más resistente al estrés, personalidades con mayores recursos emocionales para calmar la ansiedad, evitando reacciones irracionales en situaciones límites. Una atención inadecuada y una educación habitada por ciertas carencias afectivas pueden alterar el desarrollo cerebral desde la niñez.

No importa el tipo de mecanismo que utilicemos en el presente para responder a las dificultades, al estrés o a la adversidad. No importa si somos de los que huimos o de los que se quedan quietos. La forma en que afrontamos las dificultades cotidianas determina el material del que estamos hechos: dureza o maleabilidad. Estimular al cerebro para que aplique nuevos enfoques y estrategias renovadas hace de él una maquinaria más resistente, más hábil, más sofisticada. El objetivo es lograr que nuestro cerebro nos acompañe y nos secunde de manera cómplice, en ese intento por ser más felices.

Hay que hallar un punto intermedio entre la fortaleza y la flexibilidad, un espacio de madurez donde saber gestionar, priorizar y transformar. Darle poder a nuestra auto-confianza sabiéndonos capaces de algo mejor. Un estilo que nos permita movernos con las dificultades para aprender de ellas. Las resistencias abarcan creencias, emociones y sentimientos. Muchas personas tienen resistencia al cambio porque tienen miedo, o imaginan la ansiedad o el dolor que este cambio pueda suponer. Miedo a lo desconocido y a salir de nuestra "zona de confort". Miedo al fracaso, a decepcionar a los demás, al qué dirán.

Sin embargo hay momentos en que también la pereza aparece en nuestras vidas, precisamente, cuando estamos desbordados, cuando los problemas son demasiados, cuando todo nos hace daño, y no sabemos qué hacer, o no queremos hacer nada. La pereza es amiga de la comodidad, de lo conocido, del no arriesgarse. Queremos permanecer con ella, en soledad, sin hacer nada, sin movernos, sin investigar. Y no es casualidad, que precisamente cuando viene a visitarnos la pereza, es cuando más necesitaríamos salir, arriesgar, probar cosas nuevas. Se trata de una "errónea estrategia emocional y mental", que aparentemente nos protege de todo aquello que nos desborda, que nos hace sentirnos mal, que nos da miedo. Será necesario emplear todas nuestras fuerzas, ésas que existen dentro cuando algo nos importa mucho. Sentiremos que nada ni nadie puede pararnos.

Decía Mahatma Gandhi: "Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa". Aprender el valor del esfuerzo es esencial en nuestras vidas, nos ayuda a formarnos como personas, a entender, reconocer y valorar cada acto que ha supuesto entrega y dedicación. El esfuerzo permite por sí mismo abrir posibilidades, crear caminos donde antes no los había. Los baches nos preparan, forman parte del trayecto y están ahí para que aprendamos valiosas lecciones. Al final el esfuerzo se mostrará también en el resultado.

"Era una ostra marina. Como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Creyó haber dado con el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su ser de ostra.Y un día se encontró con su granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que remueven el fondo de los océanos.

Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Es la manera de alimentarse que tienen las ostras. Si esto no es posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Pero con el granito de arena, la ostra no pudo hacer lo de siempre. Pronto constató que aquello la hería por dentro. Quiso expulsarlo pero no pudo. Era indigerible e inexpulsable. Y tampoco pudo olvidarlo.

Frente a esta situación, se hubiera pensado que a la ostra no le quedaba más que un camino: luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura. Pero en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosa perla. Las ostras no tienen perlas; éstas son producidas sólo por aquéllas que se deciden a rodear, con lo mejor de sí mismas, el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido.

Muchos años después, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando sacaron la ostra a la superficie encontraron en ella la hermosa perla de su vida. Nadie se preguntó si la ostra había sido feliz. Simplemente supieron que había sido valiosa".