Todavía (¡Todavía!) hay personas que cree que el cine francés es gente hablando y nada más. En general el que piensa eso no vio suficiente cine francés -ni de otros países. Una prueba de que ese prejuicio es un error gigantesco es Le Nouveau, la historia de un chico que empieza en un secundario y que trata a) de que no lo molesten, b) de ser un poquito popular, c) de acercarse a la chica que le gusta, lo que lo lleva a organizar una fiesta. Pues bien: el filme realizado por Rudi Rosenberg es una belleza a puro ritmo, que mira a los adolescentes -y sus defectos, y sus crueldades, y sus felicidades- con una agudeza digna de cirujano. Aún así, no deja de ser una comedia "de crecimiento" ("coming of age" las llaman los estadounidenses, y el término es perfecto) con muchísimo humor y actuado por un conjunto de pibes que comprende perfectamente sus personajes y se divierte delante de cámara. Disponible para todo el mundo en Qubit.TV.