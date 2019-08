El período electoral 2019 en Argentina comenzó cargado de sorpresas y ya superadas las PASO ni la intensidad ni la coyuntura dan un respiro. Enmascarada en una maraña de bombardeo informativo, la desinformación corre con ventaja y hace su propio camino: contenido falso que puede perjudicar la campañas de las diferentes fuerzas que compiten circula por todas las redes sociales.

Desde que comenzaron a definirse las listas el 11 de junio pasado y hasta que asuma un nuevo gobierno el próximo 10 diciembre más de 70 medios locales y nacionales trabajan en la iniciativa Reverso contra la desinformación viral relacionada a los comicios presidenciales. Día a día se publican constantes chequeos propuestos por los diferentes aliados del consorcio que siguen una serie de pasos para verificar la veracidad de la información y clasificarla como: falso, engañoso o verdadero.

BAE Negocios, como parte de esta red, colaboró en desmentir un falso posteo de Facebook que aseguraba que el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, fue habilitado a competir en las elecciones como diputado por el Frente de Todos. Se ratificó que el ex funcionario era precandidato a diputado nacional, pero por el partido Dignidad Popular, que lleva lista corta (es decir, sin ninguna fórmula presidencial) con el periodista Santiago Cúneo como precandidato a gobernador bonaerense.

Se determinó, además, que su condición procesal no lo inhabilitaba para postularse ya que al no poseer una condena firme, ni la Cámara Nacional Electoral ni la Justicia le prohibía competir. A su vez, la ley orgánica de los partidos políticos (Ley 23.298) sólo impide candidaturas de los procesados por delitos de lesa humanidad durante el período de la última dictadura cívico militar; de miembros de las fuerzas de seguridad y armadas, funcionarios permanentes del Poder Judicial y apoderados de empresas concesionarias de obra pública o servicios del Estado.

Hasta el momento ya se produjeron casi 80 piezas que desmienten o confirman contenido inyectado al ecosistema de información con o sin intención de causar un daño en la carrera electoral de los diferentes candidatos. No hay discriminación por color político: miembros de todas las fuerzas fueron víctimas de desinformaciones. Se verificó, por ejemplo, que el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, no cobró un sueldo por su puesto en YPF como aseguraba un posteo de Facebook y también se ratificó que es falso que el presidente, Mauricio Macri, dijo "no es tan necesario el feriado por el Día de la Bandera".

La iniciativa fue impulsada y coordinada por AFP Factual, Chequeado, First Draft y Pop-Up Newsroomen y como propuesta federal e integral, participan medios aliados productores y difusores tanto locales como nacionales de todo el país. Entre ellos: Anfibia, BBC Mundo, Canal 13, Canal 9, A24, El Cronista, El Día, El Liberal, El Litoral, La Capital, La Gaceta, La Voz del Interior y Página 12, Marcha, Agencia Presentes, LatFem, Diario Popular, y Minutouno.com.