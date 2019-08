Barbara y Claude conforman la joven pareja protagonista de una película canadiense de la década del 60, que destila cierta modernidad de época influenciada por el cine de Godard, uno de los emblemas más radicales de la nouvelle vague.

En las primeras escenas de escenas de ese film, bautizado Le chat dans le sac, Barbara y Claude discurren, por separado y en conjunto, sobre el rechazo a la vida que llevan, el antagonismo con sus padres y el ánimo de rebeldía que los empuja a imaginar nuevos caminos. Mientras recitan sus parlamentos surge de repente, como un fondo omnipresente, música de Coltrane. Es nada menos que el tema Naima, compuesto en tributo a quien fuera una de sus recordadas parejas. El periplo de los jóvenes canadienses continúa luego empujado por un sorprendente Village Blues, desconocido para el gran público y aún para muchos adictos a Coltrane.

La noticia, más que este film de 1964 dirigido por Gilles Groulx, es que su banda de sonido completa, compuesta por Coltrane y ejecutada por su clásico cuarteto con McCoy Tyner en piano, Jimmy Garrison en contrabajo y Elvin Jones en batería será editada por primera vez, luego de haber sido encontrada en los archivos del sello Impulse!

"Nunca hay un final", solía asegurar este saxofonista decisivo para el curso del jazz. Se refería, ciertamente, a su búsqueda musical, que sólo concluyó con su muerte. A poco más de 50 años de su desaparición, los hallazgos de grabaciones de su cuarteto comienzan a sucederse de manera inesperada. Hace algo más de un año, Impulse! editó el disco doble Both Directions at Once: The Lost Album, una grabación en estudio de 1963 que se desconocía. Acompañó el lanzamiento con una fuerte campaña publicitaria y logró lo que Coltrane no había conseguido en vida: encaramarse en el puesto 21 del ranking de Billboard. Según la compañía, ya se vendieron más de 250.000 copias de ese disco aparecido por sorpresa.

Los descubrimientos se renuevan ahora con el lanzamiento de Blue World, la banda de sonido mencionada, previsto para el 27 de septiembre. Ya se puede escuchar en las plataformas digitales el tema que da título al disco. Será sin duda otro acontecimiento extraordinario para los adictos al jazz y seguidores de Coltrane. La grabación tuvo lugar en junio de 1964, inmediatamente después de que el cuarteto concluyó su disco Crescent, y pocos meses antes del registro de la obra cumbre del saxofonista, A Love Supreme.

La música del nuevo disco refiere a temas antes grabados y ejecutados en vivo por el cuarteto. No fue una banda de sonido compuesta especialmente para el film, y de hecho los músicos la dejaron plasmada sin antes ver un fotograma de la película. El fanatismo del director Gilles Groulx por Coltrane acaso haya sido decisivo para sostener el film con temas ya conocidos.

Pero el dato de interés es comparar estas versiones de 1964 con otras grabadas con anterioridad para adentrarse en la evolución interpretativa del cuarteto. Naima, por ejemplo, había sido grabada por primera vez cinco años antes, para el extraordinario disco Giant Steps.

Una vez más, Coltrane ratifica su vigencia y sacude al mundo del jazz.